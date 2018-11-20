Футбол
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин, который находится под стражей в СИЗО «Бутырка», заболел.
RT на русском13:16
с чего всё началось
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал о последних новостях из СИЗО-2 Бутырка, где содержатся под стражей нападающий Зенита Александр Кокорин и полузащитник Краснодара Павел Мамаев.Советский спорт07:30
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Футбол
Сборная Нидерландов вышла в финальный турнир Лиги наций
Сборная Германии (2) финишировала третьей и в следующем розыгрыше турнира выступит в лиге B. Финальный турнир первого розыгрыша Лиги наций УЕФА пройдет с 5 по 9 июня 2019 года.
Обновлено в 17:54
Футбол
Тренер Швеции: поединок против России станет настоящим финалом
Главный тренер сборной Швеции Янне Андерсон в преддверии заключительного поединка группового этапа Лиги наций против России рассказал о значимости встречи.
Обновлено в 18:32
Футбол
Норвегия обыграла Кипр и вышла в дивизион В Лиги наций
В параллельном матче Болгария и Словения сыграли вничью - 1:1. Норвегия набрала 13 очков, заняла первое место, вышла в дивизион С и гарантировала себе участие в плей-офф Евро-2020 если не пробьется через основной турнир.
Обновлено в 17:29
Футбол
Исландия сыграла вничью с Катаром в товарищеском матче
Накануне завершился товарищеский матч Катар — Исландия. Встреча прошла в Бельгии и завершилась со счетом 2:2.
Обновлено в 17:22
Футбол
«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Асколи» Нинковичу
Полузащитник «Асколи» Никола Нинкович попал в сферу интересов «Спартака».
Обновлено в 15:29
Футбол
«Енисей» изучает инцидент с главным тренером Аленичевым
После публикаций о главном тренере красноярского "Енисея" Дмитрии Аленичеве, предположительно, попавшемся нетрезвым за рулем, клуб выступил с официальным заявлением.
Обновлено в 13:05
Футбол
Луис Суарес прокомментировал проблемы Дембеле в «Барселоне»
Обновлено в 12:59
Футбол
Россиянин может получить пожизненный срок за атаку на «Боруссию»
Фигурант дела о нападении на футболистов и персонал дортмундской "Боруссии", устроивший взрыв у клубного автобуса, может быть осужден на пожизненный срок, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:22
Футбол
Вратарь Буффон отметил 23-ю годовщину дебюта в Серии А
Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон рассказал о своем дебюте в итальянском чемпионате 23 года назад, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:21
Футбол
Гризманн: лучшим тренером для сборной Франции мог бы стать Зидан
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн считает, что экс-наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан мог бы стать отличным тренером для национальной команды.
Обновлено в 17:59
Футбол
15 российских клубов подозреваются в договорных матчах
Кипрская компания Androsports с января 2016 года провела серию договорных товарищеских матчей с участием 15 российских клубов.
Обновлено в 16:44
Футбол
Бонавентура пропустит до восьми месяцев из-за травмы колена
Обновлено в 15:57
Футбол
Марио Фернандес восстановится к ближайшим матчам РПЛ
Сообщается, что 28-летний защитник будет готов сыграть в ближайших матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), однако пропустит встречу Лиги наций против сборной Швеции.
Обновлено в 15:52
Футбол
Пауло Дибала: «Футболисты сборной Аргентины хотят возвращения Месси»
Нападающий сборной Аргентины и "Ювентуса" Пауло Дибала признался, что футболисты национальной команды хотят возвращения форварда Лионеля Месси.
Обновлено в 15:53
Футбол
Сборная России по футболу вышла в элитный раунд Евро-2019
Юношеская сборная России по футболу (U-19) вышла в элитный раунд отборочного турнира чемпионата Европы по футболу, который пройдёт в 2019 году.
Обновлено в 12:03