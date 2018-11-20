Футбол

Секретарь ОНК сообщил, что Кокорин заболел в СИЗО
RT на русском
вчера в 13:16

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин, который находится под стражей в СИЗО «Бутырка», заболел.
RT на русскомвчера в 13:16
с чего всё началось

Секретарь ОНК Иван Мельников: Кокорин заболел в СИЗО

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал о последних новостях из СИЗО-2 Бутырка, где содержатся под стражей нападающий Зенита Александр Кокорин и полузащитник Краснодара Павел Мамаев.
Советский спортвчера в 07:30

Подробнее о событии

Секретарь ОНК: Мамаев нашёл общий язык с сокамерником, они тренируются вместе

Чемпионат01:36

Секретарь ОНК: «Мамаев нашел общий язык с сокамерником»

Sport24.ru01:49

В ОНК рассказали о заболевшем в СИЗО Кокорине

РБКвчера в 16:39

Кокорин простудился в СИЗО

Спорт-Экспрессвчера в 15:15

Секретарь ОНК сообщил, что Кокорин заболел в СИЗО

РИА Новостивчера в 16:10

Секретарь ОНК сообщил, что Кокорин заболел в СИЗО

RT на русскомвчера в 13:16

Секретарь ОНК Иван Мельников: Кокорин заболел в СИЗО

Советский спортвчера в 07:30
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Футбол

Сборная Нидерландов вышла в финальный турнир Лиги наций

Сборная Германии (2) финишировала третьей и в следующем розыгрыше турнира выступит в лиге B. Финальный турнир первого розыгрыша Лиги наций УЕФА пройдет с 5 по 9 июня 2019 года.
Обновлено в 02:05
Футбол

Алексей Миранчук: «Хотим занять первое место в группе»

Обновлено в 01:57
Футбол

Президент УЕФА исключил создание суперлиги

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал слухи о рассмотрении организацией суперлиги из топовых европейских клубов.
Обновлено в 02:02
Футбол

«Милан» хочет арендовать защитника «Сан-Паулу» Кайо

Обновлено в 02:09
Футбол

Футбольный клуб «ПСЖ» заподозрили в расовой дискриминации

Академию клуба заподозрили в расовой дискриминации, сообщает агентство France Presse.
Обновлено в 01:55
Футбол

«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Асколи» Нинковичу

Полузащитник «Асколи» Никола Нинкович попал в сферу интересов «Спартака».
Обновлено в 01:08
Футбол

15 российских клубов подозреваются в договорных матчах

Кипрская компания Androsports с января 2016 года провела серию договорных товарищеских матчей с участием 15 российских клубов.
Обновлено в 01:30
Футбол

Пауло Дибала: «Все в сборной хотят возвращения Месси»

Обновлено в 02:04
Футбол

Норвегия обыграла Кипр и вышла в дивизион В Лиги наций

В параллельном матче Болгария и Словения сыграли вничью - 1:1. Норвегия набрала 13 очков, заняла первое место, вышла в дивизион С и гарантировала себе участие в плей-офф Евро-2020 если не пробьется через основной турнир.
Обновлено вчера в 19:29
Футбол

Волейболисты «Шомона» прилетели в Петербург без капитана

Волейболисты «Шомона» сыграют с "Зенитом" без капитана, доигровщика Матей Патака.
Обновлено в 02:13
Футбол

Россиянин может получить пожизненный срок за атаку на «Боруссию»

Фигурант дела о нападении на футболистов и персонал дортмундской "Боруссии", устроивший взрыв у клубного автобуса, может быть осужден на пожизненный срок, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:22
Футбол

Вратарь Буффон отметил 23-ю годовщину дебюта в Серии А

Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон рассказал о своем дебюте в итальянском чемпионате 23 года назад, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:21
Футбол

Луис Суарес прокомментировал проблемы Дембеле в «Барселоне»

Обновлено вчера в 12:59
Футбол

Балотелли вернулся из отпуска с весом более 100 кг

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли вернулся из отпуска с избыточным весом, утверждает L'Equipe.
Обновлено вчера в 22:31
Футбол

Тите: «Неймар — главный герой в раздевалке и лидер на поле»

Неймар — главный герой в раздевалке и лидер на поле, — сказал Тите.
Обновлено в 01:37
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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