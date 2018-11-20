Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал о последних новостях из СИЗО-2 Бутырка, где содержатся под стражей нападающий Зенита Александр Кокорин и полузащитник Краснодара Павел Мамаев.

с чего всё началось

RT на русском вчера в 13:16

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин, который находится под стражей в СИЗО «Бутырка», заболел.

Секретарь ОНК сообщил, что Кокорин заболел в СИЗО

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