Футбол

Секретарь ОНК сообщил, что Кокорин заболел в СИЗО
RT на русском
вчера в 13:16

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин, который находится под стражей в СИЗО «Бутырка», заболел.
RT на русскомвчера в 13:16
с чего всё началось

Секретарь ОНК Иван Мельников: Кокорин заболел в СИЗО

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал о последних новостях из СИЗО-2 Бутырка, где содержатся под стражей нападающий Зенита Александр Кокорин и полузащитник Краснодара Павел Мамаев.
Советский спортвчера в 07:30

Подробнее о событии

Секретарь ОНК: Мамаев нашёл общий язык с сокамерником, они тренируются вместе

Чемпионат01:36

Секретарь ОНК: «Мамаев нашел общий язык с сокамерником»

Sport24.ru01:49

В ОНК рассказали о заболевшем в СИЗО Кокорине

РБКвчера в 16:39

Кокорин простудился в СИЗО

Спорт-Экспрессвчера в 15:15

Секретарь ОНК сообщил, что Кокорин заболел в СИЗО

РИА Новостивчера в 16:10

Секретарь ОНК сообщил, что Кокорин заболел в СИЗО

RT на русскомвчера в 13:16

Секретарь ОНК Иван Мельников: Кокорин заболел в СИЗО

Советский спортвчера в 07:30
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Футбол

Терехин: россияне обыграют шведов в Лиге наций

Сборная России по футболу выиграет у команды Швеции со счетом 1:0 в заключительном матче группового этапа Лиги наций УЕФА, заявил РИА Новости бывший нападающий московского "Динамо" Олег Терехин.
Обновлено в 03:50
Футбол

Голландия впервые за 25 лет отыгралась с 0:2 в официальном матче

Вчера состоялся матч шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Германии и Голландии.
Обновлено в 03:43
Футбол

Глава УЕФА высказался об идее создания Суперлиги

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что Суперлига не будет создана, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:43
Футбол

Защитник сборной Беларуси Володько перейдет в «Оренбург»

Обновлено в 03:24
Футбол

«Милан» хочет арендовать защитника «Сан-Паулу» Кайо

Обновлено в 03:58
Футбол

Вирджил ван Дейк: «Мы гордимся собой и испытываем невероятные эмоции»

Выиграть Лигу наций было бы замечательно, но мы всех хотим быть уверенны, что попадем на чемпионат Европы, где заставим страну гордиться нами.
Обновлено в 02:38
Футбол

«Барселона» и «Ливерпуль» интересуются лучшим бомбардиром бундеслиги

В матче группового этапа Лиги наций между сборными Сербии и Черногории (2:1) за футболистом следили скауты «Барселоны».
Обновлено в 03:33
Футбол

Аленичев руководит «Енисеем» в рабочем режиме

Александр Маньяков, агент главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева, сообщил, что специалист работает с командой в штатном режиме.
Обновлено в 03:59
Футбол

Прокуратура Франции открыла дело по поводу расизма в «ПСЖ»

Стало известно, что французская прокуратура начала расследование в отношении парижан.
Обновлено в 02:39
Футбол

Футболисты ЦСКА попытались узнать друг друга по прическе

Обновлено в 04:02
Футбол

«Интер» потерял Врсалько на 10 дней

Защитник миланского "Интера" Шиме Врсалько пропустит около десяти дней из-за повреждения бедра, рапортует Football-Italia.
Обновлено в 02:51
Футбол

Пауло Дибала: «Все в сборной хотят возвращения Месси»

Обновлено в 02:17
Футбол

«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Асколи» Нинковичу

Полузащитник «Асколи» Никола Нинкович попал в сферу интересов «Спартака».
Обновлено в 01:08
Футбол

Суд отложил рассмотрение иска о банкротстве «Тосно» до 17 декабря

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отложил рассмотрение дела о банкротстве ФК "Тосно", сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:51
Футбол

Тите: «Неймар - главный герой в раздевалке и лидер на поле»

Наставник сборной Бразилии Тите объяснил причины назначения Неймара капитаном национальной команды.
Обновлено в 03:14
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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