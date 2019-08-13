Футбол

Сейду Думбия расторг контракт с «Жироной»РИА Новости 06:50

Испанский клуб "Жирона" на своем сайте объявил о расторжении контракта с бывшим футболистом московского ЦСКА Сейду Думбия. Как отмечается в сообщении, "Жирона" и 31-летний нападающий прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Экс-игрок ЦСКА Думбия покинул «Жирону»

Sport24.ru06:34

«Жирона» расторгла контракт с Думбия

Sports.ru06:47

«Жирона» расторгла контракт с Думбия

Советский спорт06:47

«Жирона» расторгла контракт с экс-форвардом ЦСКА Думбия

Чемпионат06:15

Экс-форвард ЦСКА расторг контракт с «Жироной»

Матч ТВ06:06

Экс-форвард ЦСКА расторг контракт с «Жироной»

Sportbox.RU06:06

«Жирона» расторгла контракт с Сейду Думбья

Спорт-Экспресс06:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 07:07, Вашингтон
Политика

В Кремле прокомментировали протесты в Москве

Неправомерное применение силы со стороны правоохранительных органов недопустимо, но для обеспечения безопасности граждан и пресечения беспорядков нужно действовать жестко, считают в Кремле.
Обновлено в 07:04
Происшествия

Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз

Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Политика

Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам

Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено в 06:00
Технологии

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Армия и оружие

Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области

Обновлено в 01:08
Происшествия

Россиянка бросила дочь в кафе с запиской для новых родителей

Обновлено в 06:49
Политика

Мэрия отказалась согласовывать шествие в Москве 17 августа

Ранее стало известно, что муниципальные депутаты подали в мэрию заявку на проведение 17 августа акции протеста в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 02:30
Экономика

В Госдуме назвали плюсы и минусы четырехдневной рабочей недели

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал идею перевести россиян на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 06:27
Политика

Лукашенко пообещал поговорить с правоохранительным блоком

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время проведет совещание с правоохранительным блоком страны, на котором пойдет речь о "злободневных вопросах".
Обновлено в 04:56
Армия и оружие

Сирийский опыт: в США оценили модернизацию смертоносного Су-34

Американские СМИ заинтересовались модернизацией российского многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34, который западные аналитики и так уже называют "смертоносным".
Обновлено в 06:33
Технологии

Без затрат и усилий. Как получать пассивный доход с криптовалют

Монеты, которые работают на алгоритме PoS, хранятся в кошельке, и, если он постоянно запущен, то владелец такой криптовалюты получает доход.
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес

Кэти Перри обвиняют в сексуальном домогательстве

Фото: Джош Клосс Представители Кэти Перри, как и сама звезда пока никак не отреагировали на заявление Клосса, предпочитая хранить молчание.
Обновлено в 06:41
Общество

Сотрудники Доренко ушли с радио «Говорит Москва»

Бывшие подчиненные покойного журналиста Сергея Дорекно ушли с радиостанции "Говорит Москва", передает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление в телеграм-канале "Подъем".
Обновлено в 04:53
Политика

Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма

Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Авто

Кроссовер JAC S5 получил расширенную комплектацию в России

Стоимость JAC S5 в расширенной комплектации не изменилась и составляет 1 069 000 рублей.
Обновлено вчера в 08:41
Шоу-бизнес

Лиам Хемсворт впервые высказался о расставании с Майли Сайрус

Известный актер Лиам Хемсворт впервые дал комментарии о расставании со своей супругой Майли Сайрус.
Обновлено вчера в 12:24
Авто

Honda объявила о скидках на кроссоверы Honda CR-V и Pilot

Обновлено в 05:06
Политика

Путин 19 августа посетит Францию и обсудит с Макроном Украину

Президент Владимир Путин 19 августа совершит однодневный визит во Францию и обсудит с президентом Франции Эммануэлем Макроном двусторонние отношения и вопросы мировой повестки, в том числе Украину и перспективы работы в "нормандском формате".
Обновлено в 06:33
Футбол

Путин наградил тренера «Локомотива» Семина орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил тренера «Локомотива» Юрия Семина орденом Александра Невского.
Обновлено в 04:56
Политика

Возглавлявший ОМОН сенатор раскритиковал силовиков на акциях в Москве

Обновлено в 05:41
Происшествия

Девушка, которую в Москве ударил полицейский, не пришла в суд

Девушка, которую правоохранитель ударил в живот, не явилась во вторник в столичный Таганский суд, где ожидалось рассмотрение административного протокола против нее за участие в несогласованной акции в Москве, поскольку сидит на больничном, сообщила журналистам ее адвокат Татьяна Молоканова.
Обновлено в 06:28
Авто

На Крымском мосту зафиксировали рекордный трафик

За сутки в понедельник по мосту проехали 35 989 машин. Прошлый рекорд — 35 307 автомобилей — был зафиксирован 11 августа.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие

В России создают боевой снегоболотоход

Во вторник, 13 августа РИА Новости опубликовало интервью с директором госкорпорации «Курганмашзавод» Сергеем Абрамовым, который сообщил, что специалисты предприятия работают над созданием специальной модификации гражданского снегоболотохода ТМ-140 для российских силовиков.
Обновлено в 05:58
Общество

В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО

Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Армия и оружие

Киев заподозрил Москву в подготовке к ядерным ударам

Киев считает, что ведется подготовка к нанесению гипотетического масштабного удара по украинской территории.
Обновлено в 06:56
Экономика

Кабмин выделил около 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров

Рослесхоз из резервного фонда правительства получит почти 1,9 миллиарда рублей на борьбу с лесными пожарами в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области.
Обновлено в 05:47
Происшествия

Под Нижним Новгородом горит теплоход «Святая Русь»

Трёхпалубный теплоход «Святая Русь» загорелся около города Бор Нижегородской области. Судно не эксплуатируется с 2018 года.
Обновлено в 06:34
Футбол

Месси попросил Неймара не переходить в «Реал»

Обновлено в 00:39
Футбол

В «Ахмате» объяснили, почему Даудов схватил судью Сухого за руку

Обновлено в 06:21
Политика

Владелец «Механика Погодина» написал письмо Зеленскому

Двенадцатого марта Пятый апелляционный административный суд (Одесса, Украина) рассмотрел и отклонил жалобу "Волжского пароходства" - владельца удерживаемого на Украине танкера "Механик Погодин" - на решение Херсонского окружного административного суда Украины.
Обновлено в 04:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сейду Думбия
Ивуарийский футболист
Ивуарийский футболист, нападающий клуба «Жирона» и сборной Кот-д’Ивуара.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное