Футбол

Сейду Думбия расторг контракт с «Жироной»РИА Новости 06:50

Испанский клуб "Жирона" на своем сайте объявил о расторжении контракта с бывшим футболистом московского ЦСКА Сейду Думбия. Как отмечается в сообщении, "Жирона" и 31-летний нападающий прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон.
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«Жирона» расторгла контракт с Думбия

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