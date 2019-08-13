Испанский клуб "Жирона" на своем сайте объявил о расторжении контракта с бывшим футболистом московского ЦСКА Сейду Думбия. Как отмечается в сообщении, "Жирона" и 31-летний нападающий прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

Гаджеты AMD успокоила пользователей — чипы RX 5700 могут греться до 110 °C Компания AMD в своем блоге рассказала о технологии изменения частоты и контроля температуры GPU в своих картах Radeon RX 5700.

Футбол Дзюба – Ракицкому: Россия и Украина – братья Нападающий «Зенита» Артём Дзюба подошёл к своему одноклубнику украинскому защитнику Ярославу Ракицкому во время флеш-интервью и сказал: «Россия и Украина – братья».

Политика Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.

Общество Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.

Происшествия Жителей села рядом с полигоном ВМФ эвакуируют Жителей села Нёнокса Архангельской области, близ которого расположен 45-й государственный морской испытательный полигон ВМФ России, эвакуируют утром 14 августа.

Политика Зеленский упрощает получение гражданства Украины отдельным россиянам 17 июля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для всех украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.

Религия Архитекторы предложили футуристический проект храма в Екатеринбурге Архитектурная студия Rock представила футуристический проект храма Святой Екатерины на одной из площадок, которая войдет в опрос о месте строительства собора.

Происшествия Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь» В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".

Политика Украина объявила российского дипломата персоной нон грата Служба безопасности Украины (СБУ) объявила сотрудника генконсульства России во Львове персоной нон грата в стране.

Происшествия В ДНР задержали подозреваемого в подрыве ЛЭП в Шахтерске В Донецкой Народной Республике задержали возможного виновного в подрыве ЛЭП в Шахтерском районе.

Футбол ЦСКА заинтересован в покупке форварда «Интера» По данным СМИ, ЦСКА намерен приобрести нападающего "Интера" Габриэла Барбоза, информирует Mercato365.

Происшествия В соборе на Красной площади посетитель напал с ножом на алтарника В Казанском соборе на Красной площади мужчина напал на алтарника, полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.

Шоу-бизнес Появились данные о расставании Ксении Бородиной с мужем Ни Омаров, ни Бородина не прокомментировали данные о расставании. Однако фанаты убеждены, что у супругов проблемы.

Наука Духи для Клеопатры: историки воссоздали парфюм Древнего Египта Ученые из Гавайского университета воссоздали парфюмерное средство, которым пользовались в Древнем Египте две тысячи лет назад.

Технологии Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".

Экономика Шувалов предложил направить средства ФНБ на благоустройство городов Председатель «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов предложил задействовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в проектах благоустройства городов.

Политика Замглавы МВД Киргизии уволили «за предательство интересов» страны Замглавы МВД Киргизии генерал-майора Курсана Асанова отстранили от обязанностей «за предательство интересов» милиции и «утрату доверия».

Политика Премьер Грузии назвал объем потерь туристического сектора Как сообщает РИА Новости, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе рассказал об убытках, которые понесла страна после приостановки авиасообщения с Россией.

Политика Мэрия отказалась согласовывать шествие в Москве 17 августа Ранее стало известно, что муниципальные депутаты подали в мэрию заявку на проведение 17 августа акции протеста в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.