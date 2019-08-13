Испанский клуб "Жирона" на своем сайте объявил о расторжении контракта с бывшим футболистом московского ЦСКА Сейду Думбия. Как отмечается в сообщении, "Жирона" и 31-летний нападающий прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

Происшествия В соборе на Красной площади посетитель напал с ножом на алтарника В Казанском соборе на Красной площади мужчина напал на алтарника, полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.

Общество Минтруд прокомментировал идею о четырехдневной рабочей неделе Федерация независимых профсоюзов России выступила с идеей ввести в стране четырехдневную рабочую неделю, сославшись на статью 102 Трудового кодекса о режиме гибкого рабочего времени.

Шоу-бизнес Бузова оправдалась за сравнение себя с блокадниками Певица, телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Ольга Бузова отреагировала на негативную реакцию интернет-пользователей по поводу того, что она назвала себя блокадницей.

Армия и оружие Российские Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу Истребитель НАТО F-18 попытался сопроводить лайнер российского министра обороны Сергея Шойгу, когда тот пролетал над нейтральными водами Балтийского моря.

Общество Британский парламентарий рассказал о зависимости королевы Елизаветы Королева мать была настоящей пьяницей, курила как паровоз, не следила за собой и чудом дожила до 101 года, — подчеркнул он.

Политика Песков заявил, что Путин обращает внимание на акции протеста в Москве Российский лидер Владимир Путин обращает внимание на протестные акции в Москве, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Футбол Путин наградил тренера «Локомотива» Семина орденом Александра Невского Президент России Владимир Путин наградил тренера «Локомотива» Юрия Семина орденом Александра Невского.

Политика Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.

Происшествия Начальника полиции Омска уволили после драки в московском метро Ранее сообщалось, что начальник полиции по Омску Алексей Меркушов подрался 10 июля поздно вечером на станции московского метро "Каширская" с машинистом.

Происшествия Из Нёноксы, где был взрыв на военном полигоне, эвакуируют жителей Жителей села Нёнокса, расположенного недалеко от военного полигона ВМФ России, (в 40 км от Северодвинска), где 8 августа произошел взрыв в ходе проведения испытательной стрельбы крылатой ракеты, эвакуируют утром 14 августа.

Происшествия Украинские диверсанты подорвали опоры ЛЭП в ДНР В Шахтерске (восток ДНР) украинские националисты подорвали несколько опор ЛЭП.

Шоу-бизнес Экс-муж Ани Лорак поделился нежным фото с дочерью на отдыхе Как оказалось, восьмилетняя дочка София от Лорак тоже находится с ним. Бывший муж певицы опубликовал нежное фото с наследницей.

Авто Rezvani Tank X стал самым мощным серийным внедорожником в мире Новинка получит 1014-сильный двигатель, что сделает ее самым мощным серийным внедорожником в мире, за такое авто придется заплатить почти 23 млн рублей.Rezvani уже не первый год выпускает модель Rezvani Tank X, однако в этот раз бренду удалось удивить.

Экономика Хасис объяснил разницу в ставках кредитов Сбербанка в Чехии и России Первый зампред Сбербанка Лев Хасис на своей странице в Facebook объяснил разницу в стоимости кредитов банка в Чехии и в России.

Происшествия Около 200 шкур питонов изъяли у пассажиров Домодедово Сотрудники домодедовской таможни изъяли у пассажиров 190 шкур питонов стоимостью более 1,6 млн рублей, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы России (ФТС).

Здоровье Сибирскую язву обнаружили в Белоруссии впервые за 20 лет Последний раз сибирская язва была зафиксирована 20 лет назад в 1999 году. Уточняется, что труп заболевшей лошади сожгли.

Политика На Украине оценили последствия снижения объёмов торговли с Россией Введённые между Москвой и Киевом ограничения на двустороннюю торговлю затронули 5,3% экспорта украинских товаров в Россию и 54% импорта российских товаров на Украину.

Экономика Шувалов предложил направить средства ФНБ на благоустройство городов Председатель «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов предложил задействовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в проектах благоустройства городов.

Наука Онкологи обнаружили провоцирующую рак генную мутацию В ходе наблюдений за семьёй, восемь членов которой страдали от рака поджелудочной железы и других форм онкологии, учёные обнаружили изменения в гене RABL3.