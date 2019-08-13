Футбол
Сейду Думбия расторг контракт с «Жироной»РИА Новости 06:50
Испанский клуб "Жирона" на своем сайте объявил о расторжении контракта с бывшим футболистом московского ЦСКА Сейду Думбия. Как отмечается в сообщении, "Жирона" и 31-летний нападающий прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 10:05, Вашингтон
Происшествия
В соборе на Красной площади посетитель напал с ножом на алтарника
В Казанском соборе на Красной площади мужчина напал на алтарника, полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.
Обновлено в 05:22
Общество
Минтруд прокомментировал идею о четырехдневной рабочей неделе
Федерация независимых профсоюзов России выступила с идеей ввести в стране четырехдневную рабочую неделю, сославшись на статью 102 Трудового кодекса о режиме гибкого рабочего времени.
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес
Бузова оправдалась за сравнение себя с блокадниками
Певица, телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Ольга Бузова отреагировала на негативную реакцию интернет-пользователей по поводу того, что она назвала себя блокадницей.
Обновлено в 09:44
Армия и оружие
Российские Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу
Истребитель НАТО F-18 попытался сопроводить лайнер российского министра обороны Сергея Шойгу, когда тот пролетал над нейтральными водами Балтийского моря.
Обновлено в 09:09
Общество
Британский парламентарий рассказал о зависимости королевы Елизаветы
Королева мать была настоящей пьяницей, курила как паровоз, не следила за собой и чудом дожила до 101 года, — подчеркнул он.
Обновлено в 08:41
Происшествия
В День ВДВ один мурманский десантник убил другого
Обновлено в 04:44
Политика
Песков заявил, что Путин обращает внимание на акции протеста в Москве
Российский лидер Владимир Путин обращает внимание на протестные акции в Москве, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:35
Футбол
Путин наградил тренера «Локомотива» Семина орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил тренера «Локомотива» Юрия Семина орденом Александра Невского.
Обновлено в 04:56
Политика
Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра
Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 14:47
Футбол
Ракицкий опубликовал видео со словами Дзюбы «Россия и Украина — братья»
На видео, опубликованном в Instagram Ракицкого, Дзюба подошёл к украинцу и сказал: «Россия и Украина — братья!»
Обновлено в 09:59
Происшествия
Путин наградил посмертно мальчика-героя и хабаровскую учительницу
Орденом Мужества (посмертно) президент наградил одиннадцатилетнего Алексея Мартыненко.
Обновлено в 05:14
Спорт
Пятерых российских тяжелоатлетов отстранили из-за допинга
Обновлено в 08:22
Происшествия
Начальника полиции Омска уволили после драки в московском метро
Ранее сообщалось, что начальник полиции по Омску Алексей Меркушов подрался 10 июля поздно вечером на станции московского метро "Каширская" с машинистом.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Из Нёноксы, где был взрыв на военном полигоне, эвакуируют жителей
Жителей села Нёнокса, расположенного недалеко от военного полигона ВМФ России, (в 40 км от Северодвинска), где 8 августа произошел взрыв в ходе проведения испытательной стрельбы крылатой ракеты, эвакуируют утром 14 августа.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Украинские диверсанты подорвали опоры ЛЭП в ДНР
В Шахтерске (восток ДНР) украинские националисты подорвали несколько опор ЛЭП.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Экс-муж Ани Лорак поделился нежным фото с дочерью на отдыхе
Как оказалось, восьмилетняя дочка София от Лорак тоже находится с ним. Бывший муж певицы опубликовал нежное фото с наследницей.
Обновлено в 08:25
Политика
Замглавы МВД Киргизии уволили за «предательство интересов страны»
Замглавы МВД Киргизии Курсан Асанов освобожден от исполнения профессиональных обязательств.
Обновлено в 08:19
Авто
Rezvani Tank X стал самым мощным серийным внедорожником в мире
Новинка получит 1014-сильный двигатель, что сделает ее самым мощным серийным внедорожником в мире, за такое авто придется заплатить почти 23 млн рублей.Rezvani уже не первый год выпускает модель Rezvani Tank X, однако в этот раз бренду удалось удивить.
Обновлено в 01:12
Экономика
Хасис объяснил разницу в ставках кредитов Сбербанка в Чехии и России
Первый зампред Сбербанка Лев Хасис на своей странице в Facebook объяснил разницу в стоимости кредитов банка в Чехии и в России.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Около 200 шкур питонов изъяли у пассажиров Домодедово
Сотрудники домодедовской таможни изъяли у пассажиров 190 шкур питонов стоимостью более 1,6 млн рублей, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы России (ФТС).
Обновлено в 05:36
Здоровье
Сибирскую язву обнаружили в Белоруссии впервые за 20 лет
Последний раз сибирская язва была зафиксирована 20 лет назад в 1999 году. Уточняется, что труп заболевшей лошади сожгли.
Обновлено в 05:07
Политика
На Украине оценили последствия снижения объёмов торговли с Россией
Введённые между Москвой и Киевом ограничения на двустороннюю торговлю затронули 5,3% экспорта украинских товаров в Россию и 54% импорта российских товаров на Украину.
Обновлено в 09:27
Экономика
Шувалов предложил направить средства ФНБ на благоустройство городов
Председатель «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов предложил задействовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в проектах благоустройства городов.
Обновлено в 07:46
Наука
Онкологи обнаружили провоцирующую рак генную мутацию
В ходе наблюдений за семьёй, восемь членов которой страдали от рака поджелудочной железы и других форм онкологии, учёные обнаружили изменения в гене RABL3.
Обновлено в 05:18
Кино
Disney может выпустить сиквел «Аладдина»
Обновлено в 04:09
Политика
Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса
Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 09:11
Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве
Обновлено в 02:35