Футбол
Сейдахмет перешел из «Уфы» в «Кайрат»Sport24.ru 07:59
«Уфа» объявила о договоренности с «Кайратом» по трансферу нападающего Еркебулана Сейдахмета. 19-летний форвард перешел в «Уфу» в январе 2018 года из «Тараза». Сейдахмет провел за российскую команду четыре матча и результативными действиями не отмечался.
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