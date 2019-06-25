Сейдахмет перешел из «Уфы» в «Кайрат»Sport24.ru 07:59

«Уфа» объявила о договоренности с «Кайратом» по трансферу нападающего Еркебулана Сейдахмета. 19-летний форвард перешел в «Уфу» в январе 2018 года из «Тараза». Сейдахмет провел за российскую команду четыре матча и результативными действиями не отмечался.

Сейдахмет перешел из «Уфы» в «Кайрат»

Политика Соловьев оскорбил покойного Доренко Владимир Соловьёв назвал скончавшегося в мае журналиста Сергея Доренко предателем, сообщает Ura.ru.

Футбол Стал известен состав «Спартака» на сборе в Австрии «Спартак» примет участие в Кубке Париматч Премьер, который стартует 26 июня в Австрии.

Экономика Грузинский лари упал до исторического минимума Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.

Политика Украина отзывает посла при Совете Европы из-за решения ПАСЕ по России Киев отзывает своего посла при Совете Европы для консультаций - такое решение было принято в связи с крайним недовольством Украины из-за решения СЕ восстановить Россию в Парламентской ассамблее.

Политика Трамп пригрозил Ирану уничтожением Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.

Политика В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.

Энергетика В Независимом топливном союзе оценили риски от свободных цен на бензин Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Сергея Хестанова отказ от продления заморозки цен на топливо после 1 июля, если такое решение примет правительство, не вызовет резкого роста цен на бензин.

Происшествия На отравителя газировкой в Москве завели уголовное дело Полиция Москвы возбудила уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Кабардино-Балкарии, который обвиняется в нескольких отравлениях прохожих в центре столицы.

Шоу-бизнес Скончалась актриса Алла Покровская Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.

Спорт Брейк-данс включили в программу Олимпийских игр в Париже Брейк-данс официально включили в программу Олимпийских игр (ОИ) 2024 года в Париже. Об этом во вторник, 25 июня, пишет ТАСС.

Экономика Глава «Интер РАО» продал свою долю в компании Генеральный директор, председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук продал свою долю в генерирующей компании, следует из материалов "Интер РАО".

Экономика Производство спутников ГЛОНАСС заморозят из-за санкций В российском правительстве собираются отказаться от серийного производства космических аппаратов ГЛОНАСС-К, из-за ограничения импорта иностранных комплектующих.

Транспорт Верховный суд РФ решил лишать прав за грязные номера Согласно постановлению пленума ВС РФ, штраф за намеренно скрытые номера составит 5 тысяч рублей.

Общество В Кронштадт отплыл воссозданный корабль «Полтава» Из Петербурга в Кронштадт направился корабль, который является точной копией исторического парусника «Полтава».

Общество Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.

Общество ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе Ранее Собрание депутатов Архангельской области отказало в проведении референдума по свалке в Шиесе, но Архангельский областной суд в апреле признал решение необоснованным.

Общество Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.

Политика Матвиенко раскритиковала главу Минвостокразвития Россиянам не хватает информации о том, что происходит на Дальнем Востоке, какие преференции они могут получить при переезде, и это упущение Минвостокразвития, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Политика Соцопрос: половина жителей Украины выступают за автономию Донбасса Опрос показал, что не готовы поддержать автономию 30,7% респондентов, при этом точно не поддержали бы — 17,5%, скорее не поддержали бы — 13,2%.

Армия и оружие На форум «Армия-2019» приехали делегации из 120 стран На международный военно-технический форум «Армия-2019» приехали делегации, представляющие 120 стран, в том числе более 40 министров обороны и начальников генштабов.

Экономика На Украине анонсировали выпуск банкноты с лауреатом Сталинской премии На лицевой стороне новой банкноты появится портрет Владимира Вернадского — уроженца Санкт-Петербурга, первого президента Украинской академии наук (1918–1921), философа, ученого-естествоиспытателя, основателя биогеохимии и лауреата Сталинской премии I степени «за многолетние выдающиеся работы в области науки и техники» за 1942 год.

Технологии «Калашников» показал новое оружие для борьбы с дронами Входящая в концерн «Калашников» компания ZALA AERO показала новую версию оружия против дронов — REX-2.

Политика Толстой назвал условия участия делегации России в выборах генсека ПАСЕ Российская делегация не примет участие в выборах генерального секретаря Парламентской ассамблеи Совета Европы и не придет в зал утром в среду до подтверждения полномочий.