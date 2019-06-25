Футбол
Сейдахмет перешел из «Уфы» в «Кайрат»Sport24.ru 07:59
«Уфа» объявила о договоренности с «Кайратом» по трансферу нападающего Еркебулана Сейдахмета. 19-летний форвард перешел в «Уфу» в январе 2018 года из «Тараза». Сейдахмет провел за российскую команду четыре матча и результативными действиями не отмечался.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 13:49, Вашингтон
Политика
Соловьев оскорбил покойного Доренко
Владимир Соловьёв назвал скончавшегося в мае журналиста Сергея Доренко предателем, сообщает Ura.ru.
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Стал известен состав «Спартака» на сборе в Австрии
«Спартак» примет участие в Кубке Париматч Премьер, который стартует 26 июня в Австрии.
Обновлено в 11:22
Экономика
Грузинский лари упал до исторического минимума
Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено в 11:54
Политика
Украина отзывает посла при Совете Европы из-за решения ПАСЕ по России
Киев отзывает своего посла при Совете Европы для консультаций - такое решение было принято в связи с крайним недовольством Украины из-за решения СЕ восстановить Россию в Парламентской ассамблее.
Обновлено в 12:00
Политика
Трамп пригрозил Ирану уничтожением
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.
Обновлено в 11:40
Политика
В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено в 11:23
Энергетика
В Независимом топливном союзе оценили риски от свободных цен на бензин
Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Сергея Хестанова отказ от продления заморозки цен на топливо после 1 июля, если такое решение примет правительство, не вызовет резкого роста цен на бензин.
Обновлено в 12:29
Происшествия
На отравителя газировкой в Москве завели уголовное дело
Полиция Москвы возбудила уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Кабардино-Балкарии, который обвиняется в нескольких отравлениях прохожих в центре столицы.
Обновлено в 12:03
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл потратили более $3 млн на ремонт дома
Как отмечается, 2,4 млн фунтов были взяты из ежегодного пособия королевской семьи, которое финансируется налогоплательщиками Великобритании.
Обновлено вчера в 19:09
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Алла Покровская
Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Спорт
Брейк-данс включили в программу Олимпийских игр в Париже
Брейк-данс официально включили в программу Олимпийских игр (ОИ) 2024 года в Париже. Об этом во вторник, 25 июня, пишет ТАСС.
Обновлено в 12:49
Происшествия
Медсестра избила и привязала к кровати ребенка в Москве
Обновлено в 11:31
Происшествия
Москвичей экстренно эвакуируют из-за крупного пожара
Обновлено в 13:36
Экономика
Глава «Интер РАО» продал свою долю в компании
Генеральный директор, председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук продал свою долю в генерирующей компании, следует из материалов "Интер РАО".
Обновлено в 11:58
Экономика
Производство спутников ГЛОНАСС заморозят из-за санкций
В российском правительстве собираются отказаться от серийного производства космических аппаратов ГЛОНАСС-К, из-за ограничения импорта иностранных комплектующих.
Обновлено в 03:21
Транспорт
Верховный суд РФ решил лишать прав за грязные номера
Согласно постановлению пленума ВС РФ, штраф за намеренно скрытые номера составит 5 тысяч рублей.
Обновлено в 07:52
Общество
В Кронштадт отплыл воссозданный корабль «Полтава»
Из Петербурга в Кронштадт направился корабль, который является точной копией исторического парусника «Полтава».
Обновлено в 09:26
Общество
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Общество
ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе
Ранее Собрание депутатов Архангельской области отказало в проведении референдума по свалке в Шиесе, но Архангельский областной суд в апреле признал решение необоснованным.
Обновлено в 07:57
Общество
Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.
Обновлено в 05:31
Политика
Матвиенко раскритиковала главу Минвостокразвития
Россиянам не хватает информации о том, что происходит на Дальнем Востоке, какие преференции они могут получить при переезде, и это упущение Минвостокразвития, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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Политика
Соцопрос: половина жителей Украины выступают за автономию Донбасса
Опрос показал, что не готовы поддержать автономию 30,7% респондентов, при этом точно не поддержали бы — 17,5%, скорее не поддержали бы — 13,2%.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие
На форум «Армия-2019» приехали делегации из 120 стран
На международный военно-технический форум «Армия-2019» приехали делегации, представляющие 120 стран, в том числе более 40 министров обороны и начальников генштабов.
Обновлено в 07:02
Экономика
На Украине анонсировали выпуск банкноты с лауреатом Сталинской премии
На лицевой стороне новой банкноты появится портрет Владимира Вернадского — уроженца Санкт-Петербурга, первого президента Украинской академии наук (1918–1921), философа, ученого-естествоиспытателя, основателя биогеохимии и лауреата Сталинской премии I степени «за многолетние выдающиеся работы в области науки и техники» за 1942 год.
Обновлено в 11:20
Технологии
«Калашников» показал новое оружие для борьбы с дронами
Входящая в концерн «Калашников» компания ZALA AERO показала новую версию оружия против дронов — REX-2.
Обновлено в 11:50
Политика
Толстой назвал условия участия делегации России в выборах генсека ПАСЕ
Российская делегация не примет участие в выборах генерального секретаря Парламентской ассамблеи Совета Европы и не придет в зал утром в среду до подтверждения полномочий.
Обновлено в 10:12
Культура
Посмертный проект Стэна Ли опубликуют в виде книги
Посмертный проект создателя вселенной Marvel Стэна Ли - роман "Уловка света" (A Trick of the Light) будет опубликован в виде книги, сообщает The Guardian.
Обновлено в 13:00