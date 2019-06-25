Футбол

Сейдахмет перешел из «Уфы» в «Кайрат»Sport24.ru 07:59

«Уфа» объявила о договоренности с «Кайратом» по трансферу нападающего Еркебулана Сейдахмета. 19-летний форвард перешел в «Уфу» в январе 2018 года из «Тараза». Сейдахмет провел за российскую команду четыре матча и результативными действиями не отмечался.
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Сейдахмет перешел из «Уфы» в «Кайрат»

Sport24.ru07:59

Нападающий «Уфы» перешел в «Кайрат»

Советский спорт07:28

«Кайрат» подписал нападающего «Уфы»

Матч ТВ07:11

«Уфа» объявила об уходе Сейдахмета в «Кайрат»

Чемпионат07:48

Форвард «Уфы» перейдет в «Кайрат»

Soccer.ru07:37

Сейдахмет перейдет из «Уфы» в «Кайрат»

Спорт-Экспресс07:20

«Казахстанский Месси» покинул «Уфу»

Sport.ru08:29
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Посмертный проект Стэна Ли опубликуют в виде книги

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