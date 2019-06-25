Футбол
Сейдахмет перейдет из «Уфы» в «Кайрат»Спорт-Экспресс 07:20
"Уфа" и "Кайрат" договорились о трансфере нападающего Еркебулана Сейдахмета, информирует официальный Твиттер российского клуба. 19-летний казах выступал за уфимскую команду с января 2018-го. В прошедшем сезоне Сейдахмет провел 2 матча за "Уфу".
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 15:22, Вашингтон
Происшествия
Экс-полковник Захарченко пожаловался, что не может подстричься в СИЗО
Приговоренный за коррупцию к 13 годам колонии бывший оперативник МВД Дмитрий Захарченко пожаловался, что в СИЗО "Лефортово" не может подстричься уже два месяца, ему не дают для этого машинку, рассказал во вторник РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 13:48
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Создано приложение, стирающее людей с фотографии
Приложение уже доступно для скачивания в онлайн-магазине AppStore.
Обновлено в 10:25
Общество
ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе
Ранее Собрание депутатов Архангельской области отказало в проведении референдума по свалке в Шиесе, но Архангельский областной суд в апреле признал решение необоснованным.
Обновлено в 07:57
Энергетика
Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникам
Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.
Обновлено в 14:11
Армия и оружие
На форум «Армия-2019» приехали делегации из 120 стран
На международный военно-технический форум «Армия-2019» приехали делегации, представляющие 120 стран, в том числе более 40 министров обороны и начальников генштабов.
Обновлено в 07:02
Армия и оружие
На форуме «Армия-2019» представили проект «малого авианосца»
На форуме «Армия-2019» представлен проект легкого авианосца, который построен по схеме «полукатамарана».
Обновлено в 04:46
Футбол
Жена Риксена поблагодарила фанатов «Зенита» за поддержку
Обновлено в 12:38
Общество
В Свердловской области суд впервые наказал гомофоба за комментарий
Сысертский районный суд признал гомофобный комментарий, опубликованный под постом в группе «Новости Шеремета „Девять с половиной“», незаконным, сообщили «URA.RU» в Ресурсном центре для ЛГБТ.
Обновлено в 14:11
Экономика
Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт
Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.
Обновлено в 01:00
Футбол
Гол Азмуна принес «Зениту» победу над «Левски»
Обновлено в 14:17
Здоровье
Человек-дерево из Бангладеш просит ампутировать ему руки
Обновлено в 06:59
Общество
Два российских ресторана вошли в двадцатку лучших в мире
Два российских ресторана вошли в двадцатку лучших в рейтинге World’s 50 Best Restaurants 2019, сообщает сайт Eater.com.
Обновлено в 14:53
Шоу-бизнес
Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова
"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
Обновлено в 07:50
Политика
Законопроект о нацистской символике прошел первое чтение
Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий использовать нацистскую символику в учебных целях.
Обновлено в 10:28
Происшествия
Под Краснодаром произошло массовое отравление водопроводной водой
По предварительной информации, причиной отравления стала некачественная вода, сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы администрации города во вторник.
Обновлено в 15:14
Политика
Украина отозвала посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России
Украина отозвала для консультаций своего посла при Совете Европы после решения Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по России, сообщил министр иностранных дел страны Павел Климкин на своей странице в Facebook.
Обновлено в 10:36
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто
В Госдуму РФ от фракции ЛДПР поступил законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол автомобилей.
Обновлено вчера в 00:22
Происшествия
В Москве задержали предполагаемого серийного отравителя
В Москве задержан мужчина, подозреваемый в причастности к серии отравлений и последующих краж в центре столицы.
Обновлено в 14:04
Игры
В Steam началась летняя распродажа
В магазине Steam началась летняя распродажа. Игроки получают долгожданные скидки на целый ряд популярных игр.
Обновлено в 14:08
Космос
При спуске «Союза» с орбиты произошла нештатная ситуация
Обновлено в 03:40
Футбол
Камерун обыграл Гвинею-Бисау в матче Кубка Африки
Сборная Камеруна одержала победу над командой Гвинеи-Бисау (2:0) в матче первого тура группового этапа Кубка Африки.
Обновлено в 14:52
Общество
В Гидрометцентре перечислили самые жаркие дни лета
Обновлено в 01:09
Наука
В Якутии учёные нашли обработанный древним человеком бивень мамонта
Российские ученые-палеонтологи обнаружили на территории Якутии (Республика Саха) обработанный древним человеком бивень мамонта.
Обновлено в 09:24
Транспорт
Верховный суд разъяснил, как наказывать нарушителей ПДД
Верховный суд разъяснил, как наказывать нарушителей ПДД Пленум Верховного суда принял постановление, разъясняющее нижестоящим судам, как наказывать водителей при нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено в 05:20
Общество
Росреестр по Москве выявил схему мошенничества при аренде недвижимости
Управление Росреестра по Москве выявило схему мошенничества при аренде недвижимости. Об этом сообщается на сайте Росреестра.
Обновлено в 08:51
Здоровье
В курганской колбасе нашли антибиотики
Специалисты Россельхознадзора нашли антибиотики в вареной колбасе местного мясокомбината.В ходе проверки, проведенной в мясоперерабатывающем цехе города Кургана, были найдены антибиотики.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Найдены следы сбежавшей с миллионами кассирши Хайруллиной
В башкирском городе Салавате нашли машину, на которой, как предполагалось, могла с семьей скрыться Луиза Хайруллина, которая украла более 20 млн рублей из отделения крупного банка.
Обновлено в 09:20
Авто
Кроссовер Geely Boyue Pro показал, каким станет новый Atlas
Китайская компания Geely рассекретила обновленную версию своего кроссовера Boyue.
Обновлено в 13:55