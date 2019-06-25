Футбол
Сейдахмет перейдет из «Уфы» в «Кайрат»Спорт-Экспресс 07:20
"Уфа" и "Кайрат" договорились о трансфере нападающего Еркебулана Сейдахмета, информирует официальный Твиттер российского клуба. 19-летний казах выступал за уфимскую команду с января 2018-го. В прошедшем сезоне Сейдахмет провел 2 матча за "Уфу".
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