Футбол

Сейдахмет перейдет из «Уфы» в «Кайрат»Спорт-Экспресс 07:20

"Уфа" и "Кайрат" договорились о трансфере нападающего Еркебулана Сейдахмета, информирует официальный Твиттер российского клуба. 19-летний казах выступал за уфимскую команду с января 2018-го. В прошедшем сезоне Сейдахмет провел 2 матча за "Уфу".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сейдахмет перешел из «Уфы» в «Кайрат»

Sport24.ru07:59

«Кайрат» подписал нападающего «Уфы»

Матч ТВ07:11

«Казахстанский Месси» покинул «Уфу»

Sport.ru08:29

Нападающий Еркебулан Сейдахмет перешел из «Уфы» в казахстанский «Кайрат»

РИА Новости08:18

«Уфа» объявила об уходе Сейдахмета в «Кайрат»

Чемпионат07:48

Сейдахмет перейдет из «Уфы» в «Кайрат»

Спорт-Экспресс07:20

Нападающий «Уфы» перешел в «Кайрат»

Советский спорт07:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 10:47, Вашингтон
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Алла Покровская

Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин переживает развод в компании привлекательной блондинки

Пару месяцев назад Аршавина заметили в Санкт-Петербурге в компании сразу двух красоток, в этот раз его увидели в одном из питерских заведений в компании привлекательной блондинки.
Обновлено в 06:25
Политика

Первая зарплата Зеленского на посту президента составила менее $500

Обновлено в 09:15
Политика

FAZ рассказала о неотвратимом возвращении России в ПАСЕ

Украинская сторона в последний момент пытается предотвратить снятие санкций с российских депутатов в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), пишет FAZ.
Обновлено в 09:42
Происшествия

Башкирский СК проводит проверку после отказа фельдшера оказать помощь

В Башкирии следователи проверяют информацию о том, что в Уфимском районе республики фельдшер отказалась оказывать медицинскую помощь.
Обновлено в 08:55
Происшествия

Подросток едва не погиб во сне из-за планшета

11-летний мальчик едва не погиб во сне из-за оставленного возле кровати на зарядке планшета.
Обновлено в 10:24
Шоу-бизнес

Последняя любовь Александра Кузнецова назвала виновных в его смерти

Мария Станко, с которой актер Александр Кузнецов провел последний год своей жизни, пришла на передачу к Андрею Малахову.
Обновлено в 10:41
Технологии

МТС впервые за 13 лет поменял логотип

Обновлено в 02:31
Общество

Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки

Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено в 06:18
Экономика

На Украине введут в оборот банкноту номиналом 1000 гривен

Обновлено в 06:00
Политика

Кикабидзе порассуждал о Грузии и России

Любимый артист всех советских зрителей Вахтанг Кикабидзе давно уже не приезжает в Россию — сразу после войны 2008 года.
Обновлено в 10:00
Культура

Вахтанг Кикабидзе прокомментировал сообщения о своей смерти

Обновлено в 09:17
Происшествия

В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя

В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Происшествия

Убивший пациентку в Воронеже лучевой аппарат работал нелегально 14 лет

Выяснилось, что чешский гамма-терапевтический аппарат Teragam K-01 работал нелегально на протяжении 14 лет.
Обновлено в 09:23
Армия и оружие

Форум «Армия-2019» открывается в Московской области во вторник

Международный военно-технический форум «Армия-2019» открывается в подмосковной Кубинке во вторник, передает РИАМО.
Обновлено в 02:15
Экономика

Курс грузинского лари упал до исторического минимума

За день стоимость доллара, по оценке Нацбанка, выросла примерно на 1,4%, а официальный курс лари достиг абсолютного минимума со времен введения этой валюты в 1995 году.
Обновлено в 09:22
Политика

В РПЦ назвали безбожниками погибших в годы войны красноармейцев

В начале Великой Отечественной войны погибали некрещеные солдаты Красной армии за то, что были безбожниками.
Обновлено в 06:27
Общество

Министр образования Хакасии назвала Радищева автором «Горе от ума»

Обновлено в 02:17
Общество

Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Экономика

Группа «Аэрофлот» за 5 месяцев увеличила перевозку пассажиров на 14,6%

За пять месяцев 2019 года группа "Аэрофлот" перевезла 22,5 млн пассажиров, что на 14,6% превышает результат аналогичного периода 2018 года.
Обновлено в 10:07
Общество

Депутаты предлагают отменить штрафы за тонировку автомобилей

Новая инициатива появилась от депутатов фракции ЛДПР Игоря Лебедева и Ярослава Нилова.
Обновлено вчера в 01:43
Армия и оружие

Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца

Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.
Обновлено вчера в 11:32
Политика

Зеленский перевел чиновников своей администрации в новый офис

Президент Украины Владимир Зеленский перевел чиновников своей администрации в новосозданный офис главы государства, соответствующие указы опубликованы на сайте президента.
Обновлено в 10:26
Происшествия

ФСБ показала видео задержания осужденного за шпионаж поляка

Обновлено в 08:36
Театры

Роман Абрамович поможет в строительстве новой сцены в пермском театре

Обновлено в 04:17
Экономика

Орешкин рассказал о своем видении будущего глобального кризиса

Чтобы избежать нового глобального кризиса, нужна новая модель глобализации, которая должна быть основана не только на свободном передвижении товаров, но и на снятии ограничений на передвижение технологий, а также на свободном доступе к образованию в любых учреждениях мира.
Обновлено в 07:06
Политика

На Украине начали расследование из-за песни Газманова на выпускном

Обновлено в 05:51
Происшествия

В Тольятти убит известный дзюдоист

Обновлено в 03:56
Политика

Тимошенко заявила о конце «нормандского формата»

Европейские страны, поддержавшие идею возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы, своим решением показали, что «нормандский формат» прекращает своё существование.
Обновлено в 08:20
Театры

Минкультуры ответило на обращение актеров МХАТа к Путину

Обновлено в 09:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Еркебулан Сейдахмет
Казахский футболист
Казахстанский футболист, нападающий болгарского клуба «Левски», в котором выступает на правах аренды от «Уфы», и сборной Казахстана.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное