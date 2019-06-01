Сейчас или никогда: кто победит в финале Лиги чемпионовМосква 24 10:26

Вечером первого июня состоится, пожалуй, главное футбольное событие этого года - финал Лиги чемпионов УЕФА. В решающем поединке сойдутся два английских клуба – "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".

Сейчас или никогда: кто победит в финале Лиги чемпионов

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