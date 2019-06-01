Футбол

Сейчас или никогда: кто победит в финале Лиги чемпионовМосква 24 10:26

Вечером первого июня состоится, пожалуй, главное футбольное событие этого года - финал Лиги чемпионов УЕФА. В решающем поединке сойдутся два английских клуба – "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".
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Сейчас или никогда: кто победит в финале Лиги чемпионов

Москва 2410:26

6 занимательных фактов о финале Лиги чемпионов

Bethub.org06:58

Фанат «Тоттенхэма» и болельщица «Ливерпуля» назначили дату свадьбы на финал Лиги чемпионов

Комсомольская правда06:53

Финал Лиги чемпионов: кто играет, во сколько начало, где смотреть по ТВ, кто победит

ФАН07:33
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Футбол

«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, обыграв «Тоттенхэм»

Обновлено в 17:00
Политика

В Украине сменили правила написания русских фамилий

В Украине изменят правила написания некоторых российских фамилий.
Обновлено вчера в 23:17
Религия

Митрополит Иларион: протесты в Екатеринбурге инициирует оппозиция

За протестными акциями против строительства храма Св. Екатерины в Екатеринбурге стоят конкретные оппозиционные силы, заявил глава синодального отдела внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Иларион 1 июня в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».
Обновлено в 09:33
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске достигло 85

Обновлено в 15:49
Политика

В Роccии выроc рейтинг доверия президенту Путину

31 мая эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) проанализировали рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов и отношения к партиям и опубликовали результаты опросов, проведенных за последнюю неделю.
Обновлено вчера в 11:16
Общество

В России отменили внутрисетевой роуминг

В России с 1 июня вступили в силу поправки в закон «О связи», согласно которым роуминг внутри страны должен быть отменен.
Обновлено вчера в 19:54
Авто

Какие новые модели автомобилей начнут продавать в России летом

К концу лета ожидается появление Audi Q3 и Citroen C5 Aircross, а также Volvo V60 Cross Country, который выйдет на рынок в августе по цене 3,069 миллиона рублей.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие

Опубликованы кадры испытаний бомбардировщика Ту-22М3М

Опубликовано видео испытаний модернизированного российского бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 02:31
Происшествия

СК опубликовал видео задержания экс-губернатора Ивановской области

Появилось видео задержания депутата Ивановской областной думы, бывшего губернатора области Павла Конькова, подозреваемого в мошенничестве.
Обновлено в 09:16
Происшествия

В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик

Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.
Обновлено в 10:29
Политика

В Раде оценили перспективы мирного завершения конфликта в Донбассе

Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич оценил перспективы мирного завершения конфликта в Донбассе.
Обновлено в 16:19
Общество

Дочь Алсу отдала выигрыш в шоу «Голос. Дети» на благотворительность

Как информирует ТАСС, Алсу рассказала, что её дочь самостоятельно приняла решение о передаче денег фонду.
Обновлено в 14:49
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 миллиарда рублей

Банк обвиняет менеджеров в выводе активов и причинении ущерба на 282 миллиарда рублей. Промсвязьбанк попал под санацию ЦБ в конце 2017 года.
Обновлено вчера в 03:04
Происшествия

Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено в 15:44
Футбол

Лионель Месси назвал ошибкой продажу «Реалом» Криштиану Роналду

Лионель Месси считает продажу Криштиану Роналду главной причиной неудачного выступления мадридского «Реала» в прошлом сезоне.
Обновлено в 06:56
Происшествия

Турист погиб в горах Карачаево-Черкесии, упав с канатной дороги

Турист погиб, упав с канатной дороги в поселке Домбай в Карачаево-Черкесии.
Обновлено в 11:49
Происшествия

AFP: при подрыве машины в Ракке погибли 10 человек

По меньшей мере 10 человек погибли в результате подрыва автомобиля в городе Ракка.
Обновлено в 17:04
Здоровье

Более 8 тыс. детей родилось в перинатальном центре Махачкалы

В Махачкале с 1 июня 2017 года родились более 8 тысяч детей.
Обновлено в 14:53
Футбол

В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса

В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:05
Единоборства

Смит «задушил» Густафссона на UFC в Стокгольме, швед завершил карьеру

Американец Энтони Смит (32-14) в главном бою турнира UFC в Швеции сотворил сенсацию, победив любимца местной публики Александра Густафссона (18-6).
Обновлено в 15:53
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Происшествия

Прокуратура проверит орловскую колонию с пирующими заключенными

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Представлен самый экономичный Jeep Commander

В рамках мероприятия был представлен Jeep Commander с экономичной силовой установкой.
Обновлено в 08:42
Происшествия

Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве

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Маленький Платон осваивает новый вид спорта. Двухлетний сын Ксении Собчак и Максима Виторгана начал заниматься дзюдо.
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В Роскосмосе сообщили, что спутник «Ямал-601» благополучно отделился от разгонного блока «Бриз-М» и выведен на целевую орбиту, сообщает «Свободная Пресса».
Обновлено вчера в 01:46
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Английского фаната арестовали за мастурбацию в центре Мадрида

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Серена Уильямс владеет рекордом Открытой эры по количеству выигранных турниров «Большого шлема» (23).
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