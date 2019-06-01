Футбол
Сейчас или никогда: кто победит в финале Лиги чемпионовМосква 24 10:26
Вечером первого июня состоится, пожалуй, главное футбольное событие этого года - финал Лиги чемпионов УЕФА. В решающем поединке сойдутся два английских клуба – "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".
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Фанат «Тоттенхэма» и болельщица «Ливерпуля» назначили дату свадьбы на финал Лиги чемпионов
Комсомольская правда06:53
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 17:24, Ашберн
Футбол
«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, обыграв «Тоттенхэм»
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