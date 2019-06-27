Сегодня возьмет старт новый сезон Лиги Европы УЕФАBookmaker-ratings.ru 03:50

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Армия и оружие В ЛНР заявили о гибели украинского диверсанта "В результате попытки проникновения на территорию ЛНР в нейтральной полосе произошел подрыв украинского диверсанта на мине", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции.

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