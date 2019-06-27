Футбол
Сегодня возьмет старт новый сезон Лиги Европы УЕФАBookmaker-ratings.ru 03:50
27 июня состоятся первые поединки предварительного этапа Лиги Европы сезона-2019/20. Во втором по престижности турнире Старого Света стартуют 14 команд.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 17:35, Вашингтон
Политика
Путин ответил на вопрос о преемнике
Владимир Путин признался, что уже с первого срока работы на посту президента размышлял о преемнике.
Обновлено в 15:54
Интернет
Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото
На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес
Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе
Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.
Обновлено в 09:52
Происшествия
Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании
Обыски в офисах автодилера «Рольф» не стали неожиданностью для его основателя Сергея Петрова.
Обновлено в 06:28
Футбол
Вице-президент «Барселоны» подтвердил желание Неймара вернуться
Вице-президент каталонского клуба Хорди Кардонер заявил, что бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар действительно хочет вернуться в «Барселону», которую покинул летом 2017 года.
Обновлено в 11:07
Здоровье
Более 1000 вологжан проходят целевое обучение на врачей
В рамках сокращения дефицита медицинских специалистов с 2012 года осуществляется целевая подготовка врачей.
Обновлено в 05:39
Музыка
Скончался лидер «Високосного года» Илья Калинников
Обновлено в 00:41
Политика
Меркель снова стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз почувствовала недомогание в ходе официального мероприятия. Об этом сообщает телеканал N-tv.
Обновлено в 04:01
Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ
Решение семи стран покинуть заседание было вызвано решением Парламентской ассамблеи возобновить работу российской делегации и решением отклонить поправки, которые ограничивали восстановленные права представителей РФ, которые в противном случае грозили покинуть ПАСЕ.
Обновлено в 00:16
Шоу-бизнес
Темникова рассказала о романе Фадеева и Серябкиной
Бывшая участница группы SEREBRO Елена Темникова рассказала, что её бывшая коллега по музыкальной группе Ольга Серябкина и продюсер Макс Фадеев состоят в любовных отношениях.
Обновлено в 14:28
Армия и оружие
В ЛНР заявили о гибели украинского диверсанта
"В результате попытки проникновения на территорию ЛНР в нейтральной полосе произошел подрыв украинского диверсанта на мине", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции.
Обновлено в 17:24
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян
Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.
Обновлено в 08:36
Спорт
Россия завоевала девять наград в шестой день Европейских игр
Всего в активе сборной 32 золотые, 16 серебряных и 24 бронзовые награды Сборная России продолжает удерживать лидерство в общекомандном зачете Европейских игр после шестого дня соревнований, сообщает ТАСС.
Обновлено в 17:25
Шоу-бизнес
Пятилетняя дочь Тимати дебютировала на подиуме
Представлять новые модели на подиум вышла 5-летняя дочь Тимати и Алены Шишковой Алиса. Для девочки этот показ стал дебютным.
Обновлено вчера в 16:04
Общество
В Иркутской области в результате паводка подтоплены почти 600 домов
В Иркутской области в результате паводка оказались подтоплены почти 600 жилых домов, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 16:40
Общество
Представитель Алибасова пояснил свои слова о «спектакле» с отравлением
Представитель продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин уточнил, что имел в виду все происходящее в жизни, когда говорил о спектакле в связи с отравлением Алибасова.
Обновлено в 13:50
Общество
Принц Уильям разнервничался из-за ориентации своих детей
Принц Уильям признался, что нервничает из-за того, что у его детей может быть нетрадиционная ориентация.
Обновлено вчера в 17:48
Политика
США ввели санкции против двух граждан Венесуэлы
Соединенные Штаты ввели санкции против двух граждан Венесуэлы. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Боливарианской Республики.
Обновлено в 17:11
Политика
Абхазия ввела временные ограничения на пересечение границы с Грузией
Служба государственной безопасности Абхазии ввела временные ограничения на пересечение государственной границы с Грузией гражданами обеих стран в связи с акциями протеста в Тбилиси.
Обновлено в 16:13
Футбол
Тульский «Арсенал» объявил о трансфере Ткачёва
Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Арсенал» объявил о переходе полузащитника Сергея Ткачёва.
Обновлено в 16:31
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию по делу об убийстве Немцова
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, призывающую Россию возобновить следствие по убийству оппозиционера Бориса Немцова, передает Интерфакс в четверг.
Обновлено в 12:42
Экономика
ЦБ ожидает роста зарплат в России во II-III кварталах
Рост зарплат в России во II-III кварталах 2019 года может составить около 2% в годовом выражении, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ.
Обновлено в 10:31
Театры
Протестующие артисты МХАТ им. Горького жалуются на угрозы руководства
Актеры, обратившиеся с просьбой вернуть Татьяну Доронину во МХАТ, рассказали Sobesednik.ru об угрозах в свой адрес.
Обновлено в 12:21
Шоу-бизнес
В Москве простились с Аллой Покровской
Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.
Обновлено в 06:03
Авто
Mitsubishi собирается возродить модель Lancer Evolution
Японская компания Mitsubishi собирается возродить спорткар Lancer Evolution. Об этом 27 июня сообщает Autocar.
Обновлено в 04:54
Политика
Зеленский раскритиковал Климкина за самовольный ответ России
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал объяснений от министра иностранных дел страны Павла Климкина, который, не посоветовавшись с ним, самостоятельно ответил на ноту российского МИДа об украинских моряках.
Обновлено в 10:59
Авто
McLaren представил детскую копию суперкара McLaren 720S
Модель практически полностью повторяет оригинал, включая мультимедийную систему в «салоне» с загруженными в неё детскими песнями.
Обновлено в 10:20
Технологии
«Яндекс» сообщил о попытке взлома сервисов компании
Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что западная разведка в 2018 году взломала серверы компании, чтобы следить за пользователями сервисов "Яндекса".
Обновлено в 15:13