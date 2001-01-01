Футбол

«Прогрес» одержал первую победу в новом сезоне Лиги ЕвропыМатч ТВ вчера в 15:39

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Встреча завершилась вничью со счетом 0:0. В параллельной игре люксембургский «Прогрес» обыграл валлийский «Кардифф Мет Юниверсити». Единственный гол на 62-й минуте забил Майрон Де Алмейда. Таким образом, «Прогрес» одержал первую победу в новом сезоне турнира.
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«Прогрес» одержал первую победу в новом сезоне Лиги Европы

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