Футбол
«Прогрес» одержал первую победу в новом сезоне Лиги ЕвропыМатч ТВ вчера в 15:39
Встреча завершилась вничью со счетом 0:0. В параллельной игре люксембургский «Прогрес» обыграл валлийский «Кардифф Мет Юниверсити». Единственный гол на 62-й минуте забил Майрон Де Алмейда. Таким образом, «Прогрес» одержал первую победу в новом сезоне турнира.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено вчера в 23:48, Вашингтон
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