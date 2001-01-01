«Прогрес» одержал первую победу в новом сезоне Лиги ЕвропыМатч ТВ вчера в 15:39

Встреча завершилась вничью со счетом 0:0. В параллельной игре люксембургский «Прогрес» обыграл валлийский «Кардифф Мет Юниверсити». Единственный гол на 62-й минуте забил Майрон Де Алмейда. Таким образом, «Прогрес» одержал первую победу в новом сезоне турнира.

Политика Зеленский заявил о недоумении ролью Медведчука в переговорах с Россией Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не понимает, какую роль в контактах Киева и Москвы играет лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.

Космос Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.

Происшествия Более 2 тыс. жилых домов подтоплено в Иркутской области из-за паводка Количество подтопленных в результате паводка жилых домов в Иркутской области достигло 2392, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Политика Что сказал Путин в интервью Financial Times. Главное В четверг Financial Times опубликовала большое интервью с президентом России Владимиром Путиным.

Политика Делегации бывших стран советского лагеря покинули сессию ПАСЕ На сессии ПАСЕ 24 июня этого года делегации бывших стран советского лагеря безуспешно спорили по поводу привлечения РФ к ответственности за неплатеж членских взносов и за крушение рейса MH17.

Политика Путин призвал страны БРИКС переходить на расчеты в нацвалютах Российский лидер Владимир Путин в преддверии начала саммита G20 встретился с главами стран-участниц БРИКС и высказался за более активное использование нацвалют при расчетах между странами объединения.

Политика Мэр Нью-Йорка перед бастующими рабочими процитировал слова Че Гевары Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что во время выступления перед рабочими, протестующими в аэропорту Майами американского штата Флорида, он по ошибке процитировал слова кубинского революционера Эрнеста Че Гевары.

Экономика Что изменится в жизни россиян с 1 июля С 1 июля вступают в силу правила, которые призваны исключить появление новых обманутых дольщиков.

Армия и оружие Минобороны получит 76 истребителей Су-57 Минобороны РФ получит 76 многоцелевых истребителей Су-57 в рамках контракта с компанией "Сухой", сообщил в пятницу журналистам на форуме "Армия-2019" министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Происшествия Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании Обыски в офисах автодилера «Рольф» не стали неожиданностью для его основателя Сергея Петрова.

Происшествия Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний» Ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года.

Общество Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфира Телеканал "Россия 1" снял с эфира передачу, которую ведет телеведущий Андрей Малахов, про сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.

Шоу-бизнес Темникова рассказала о романе Фадеева и Серябкиной Бывшая участница группы SEREBRO Елена Темникова рассказала, что её бывшая коллега по музыкальной группе Ольга Серябкина и продюсер Макс Фадеев состоят в любовных отношениях.

Политика Times: Джонсон предложил пост министра финансов главе британского МВД Фаворит избирательной гонки за посты нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании Борис Джонсон предложил нынешнему главе МВД Саджиду Джавиду должность министра финансов в будущем кабмине.

Происшествия В аэропорту «Шереметьево» аварийно сел самолет из Лондона В столичном аэропорту "Шереметьево" аварийно сел самолет компании Air Astana, летевший из Лондона в Нур-Султан.

Политика Тереза Мэй потребует отдать обвиняемых по делу Скрипалей Тереза Мэй на встрече с Владимиром Путиным на полях саммита G20 потребует выдачи британскому правосудию двух россиян, обвиняемых по делу об инциденте в Солсбери, сообщает Independent.

Политика Порошенко огорчен началом признания Крыма российским в Европе Бывший украинский лидер Петр Порошенко заявил, что в Европе сделали первый шаг к тому, чтобы признать Крымский полуостров российским.

Гаджеты Производителей смартфонов могут обязать устанавливать российское ПО Производителей смартфонов могут обязать поставлять в Россию технику с уже установленными приложениями российских разработчиков.

Авто BMW и Toyota совместно выпустят новый Toyota Land Cruiser Внедорожник Toyota Land Cruiser следующего поколения может стать третьим совместным продуктом Toyota и BMW после Toyota Supra и BMW Z4.

Авто В Смоленске продают самодельный спорткар за 5 млн рублей Автомобиль, построенный руками местного мастера Сергея Максименкова по проекту известного автомобильного дизайнера Дмитрия Парфенова, оценили в 5 млн рублей.

Общество Forbes составил рейтинг лучших российских вузов Журнал Forbes составил рейтинг 100 лучших вузов России.

Армия и оружие Министр обороны Латвии нашел на карте Европы новый «Западный Берлин» Министр обороны Латвии Артис Пабрикс сравнил прибалтийские государства с "современным Западным Берлином", на котором Россия, по его мнению, пытается проверить степень готовности и решимости НАТО к реальным действиям.

Экономика В Подмосковье введут новые тарифы на услуги ЖКХ Новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги введут в Московской области с 1 июля, сообщил телеканал "360".