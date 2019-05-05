Сегодня в России заработали новые правила идентификации в мессенджерахЮжный Федеральный вчера в 01:03

В России с 5 мая 2019 года все мессенджеры обязаны производить идентификацию пользователей по номеру телефона. Для идентификации нужен ответ сотового оператора о том, что данный номер телефона, предоставленный пользователем, принадлежит именно ему.

Сегодня в России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

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Происшествия СК опубликовал видео с места ЧП с SSJ-100 в Шереметьево Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места ЧП Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.

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