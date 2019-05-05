Общество

Сегодня в России заработали новые правила идентификации в мессенджерахЮжный Федеральный вчера в 01:03

В России с 5 мая 2019 года все мессенджеры обязаны производить идентификацию пользователей по номеру телефона. Для идентификации нужен ответ сотового оператора о том, что данный номер телефона, предоставленный пользователем, принадлежит именно ему.
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Мессенджеры обязали проверять наши номера телефонов. Зачем нужны новые правила

ТАСС04:38

Правительство предоставит данные сотовых операторов разработчикам мессенджеров

KopOk.ruвчера в 08:58

Новые правила идентификации в мессенджерах заработали в России

Известиявчера в 05:22

Новые правила идентификации в мессенджерах вступили в силу

РИА Новостивчера в 06:14

В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах

RT на русскомвчера в 05:41

Новые правила идентификации в мессенджерах вступили в силу

Газета.Ruвчера в 12:27

В России вступили в силу новые правила идентификации пользователей мессенджеров

Коммерсантъ04 мая в 22:33
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Музыка

Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима позвали в британское телешоу

Обновлено в 00:11
Происшествия

СК назвал версии ЧП в Шереметьево

Обновлено в 03:51
Происшествия

Бортпроводница рассказала о катастрофе Superjet-100 в «Шереметьево»

Обновлено в 05:47
Кино

Вышел тизер пятой серии восьмого сезона «Игры престолов»

После выхода в эфир четвёртой серии "Игры престолов" на официальном YouTube-канале HBO появился тизер-трейлер пятого эпизода.
Обновлено в 04:24
Происшествия

Скворцова рассказала о состоянии командира сгоревшего SSJ-100

Обновлено в 06:19
Здоровье

14-летней девочке сделали редчайшую операцию в Барнауле

Подросток с синдромом выхода из грудной клетки идет на поправку Ортопеды Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства сделали редчайшую операцию 14-летней девочке с синдромом выхода из грудной клетки, сообщает Минздрав Алтайского края.
Обновлено в 06:02
Происшествия

Семьям погибших в катастрофе в Шереметьево выплатят по 5 млн рублей

Обновлено в 06:25
Происшествия

Посол США в РФ выразил соболезнования семьям погибших в Шереметьево

Посол США в России Джон Хантсман выразил соболезнования родным и близким тех, кто погиб при аварийной посадке пассажирского воздушного судна в московском аэропорту «Шереметьево».
Обновлено вчера в 16:34
Происшествия

На Украине автомобиль с 23 туристами упал в реку

На Украине автомобиль, в котором находились 23 туриста, упал в реку. Инцидент произошёл в Ивано-Франковской области.
Обновлено в 06:01
Происшествия

СК опубликовал видео с места ЧП с SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места ЧП Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 05:50
Общество

В Петербурге до конца года расселят более трех тысяч коммуналок

В Петербурге в 2019-м году планируется расселить свыше трех тысяч коммунальных квартир.
Обновлено в 04:52
Футбол

Кокорин из зала суда отреагировал на чемпионство «Зенита»

Обновлено в 05:45
Происшествия

Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета

Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 20:21
Общество

Для чиновников Оренбуржья 7 мая объявили нерабочим днём

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, временно исполняющий обязанности губернатора Денис Паслер подписал распоряжение, согласно которому 7 мая 2019 года (День поминовения усопших) станет нерабочим днем для работников органов исполнительной власти региона.
Обновлено в 06:12
Происшествия

Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100

Обновлено в 02:50
Спорт

Бывшая ученица рассказала о методах тренерской работы Тутберидзе

Обновлено в 05:57
Политика

Климкин подаст в отставку после инаугурации Зеленского

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подаст в отставку после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:41
Происшествия

При крушении самолета в Шереметьево пострадал гражданин Украины

Гражданин Украины пострадал в результате катастрофы пассажирского самолета Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 06:39
Происшествия

После авиакатастрофы в Мурманской области объявлен траур

Обновлено вчера в 19:38
Политика

Песков ответил на вопрос об объявлении траура по жертвам SSJ-100

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что не располагает информацией о том, обсуждался ли вопрос объявления траура на федеральном уровне из-за катастрофы в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 06:33
Гаджеты

OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro получат стереодинамики, а OnePlus 7 Pro – ещё и уникальный дисплей

Для экономии заряда аккумулятора (и в зависимости от используемого контента) дисплей будет автоматически переключаться между разрешениями Full HD+ и QHD+.
Обновлено в 04:24
Происшествия

На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ

Обновлено в 00:55
Экономика

Трамп пообещал поднять пошлины на китайские товары до 25%

Президент США Дональд Трамп обещал поднять пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25%, начиная с 10 мая.
Обновлено вчера в 13:05
Происшествия

Участник Казанского марафона умер во время забега

В столице Татарстана в ходе международных соревнований Казанский марафон умер бегун 1981 года рождения.
Обновлено в 06:47
Происшествия

У галереи Пинчука в центре Киева прогремел взрыв

В центре Киева, в арке бизнес-центра Арена Сити недалеко от галереи Пинчука, произошел взрыв.
Обновлено в 06:39
Происшествия

«Черные ящики» лайнера SSJ-100 переданы специалистам для расшифровки

Обновлено в 02:59
ЖКХ

Отопление в Москве начнут отключать 6 мая

"В связи с установившейся теплой погодой системы теплоснабжения с 6 мая переводятся на летний режим работы", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Обновлено вчера в 07:37
Политика

Кремль следит за отказами в проведении «Бессмертного полка»

Москва внимательно отслеживает информацию об отсутствии разрешения на проведении акции «Бессмертный полк» в ряде городов Белоруссии и Казахстана.
Обновлено в 06:45
Гаджеты

FT: ЕС проведёт расследование против Apple из-за жалобы Spotify

Регуляторы Евросоюза по вопросам конкуренции решили начать антимонопольное расследование в отношении компании Apple после поступившей жалобы от музыкального сервиса Spotify.
Обновлено в 02:32
Космос

НАСА опубликовало самое детальное изображение Вселенной

Обновлено вчера в 09:20
Как работают Яндекс.Новости?
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