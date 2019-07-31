с чего всё началось

Напомним, ввести ипотечные каникулы предложил Президент Российской Федерации Владимир Путин. Об этом он заявил в феврале 2019 года в своем послании федеральному собранию, сообщает ИА «СеверИнформ».

Сегодня в России вступает в силу закон об ипотечных каникулах

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