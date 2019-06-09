Сегодня в Порту пройдет финальный матч футбольной Лиги НацийЭхо Москвы 03:00

Букмекеры отдают в финале небольшой перевес португальцам. При том, что в последним матче соперников весной прошлого года оранжевые уверенно победили 3-0. Финал Лиги наций начнется в 21.45. трансляция на МАТЧ ТВ.

Сегодня в Порту пройдет финальный матч футбольной Лиги Наций

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