Сегодня в Перми пройдет бесплатный показ финальной серии «Игры престолов»Business Class (Пермь) 05:30

Сегодня в Перми будет организован бесплатный показ последней серии популярного сериала «Игра престолов». Серия станет заключительной в финальном сезоне эпопеи.

Сегодня в Перми пройдет бесплатный показ финальной серии «Игры престолов»

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