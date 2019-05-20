Культура

Сегодня в Перми пройдет бесплатный показ финальной серии «Игры престолов»Business Class (Пермь) 05:30

Сегодня в Перми будет организован бесплатный показ последней серии популярного сериала «Игра престолов». Серия станет заключительной в финальном сезоне эпопеи.
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Сегодня в Перми пройдет бесплатный показ финальной серии «Игры престолов»

Business Class (Пермь)05:30
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