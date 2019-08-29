Лига чемпионов

Бомбардир.руБомбардир.руСегодня в Монако пройдет жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов

Сегодня, 29 августа, в Монако пройдет жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов. Начало – в 19:00 по московскому времени. Команды разделены на 4 корзины в зависимости от рейтинга в клубной таблице УЕФА.
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