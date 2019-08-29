Лига чемпионов
Бомбардир.руСегодня в Монако пройдет жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов
Сегодня, 29 августа, в Монако пройдет жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов. Начало – в 19:00 по московскому времени. Команды разделены на 4 корзины в зависимости от рейтинга в клубной таблице УЕФА.
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Пентагон выступил за продолжение военной помощи Украине
Пентагон считает необходимым продолжать оказывать военную помощь Украине.
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Спасатели, полицейские и добровольцы нашли шестилетнюю девочку, которая пропала в лесу в Тосненском районе Ленинградской области, сообщили ТАСС в четверг в региональном ГУ МВД.
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Московский "Спартак", уступив в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы "Браге" в Португалии, в четверг принимает соперника на стадионе "Открытие Арена" и попытается отыграть гандикап и пробиться в групповую стадию турнира.
Газета.Ru 04:47
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Определились соперники «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов
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Диетолог назвала три обязательных осенних продукта
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