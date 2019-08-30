Сегодня, 30 августа, в Монако пройдет жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов. Начало – в 14:00 по московскому времени. Команды разделены на 4 корзины в зависимости от рейтинга в клубной таблице УЕФА.

Сегодня в Монако пройдет жеребьевка групповой стадии Лиги Европы

Спорт день за днем

Политика Рада проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности Новая Верховная рада подавляющим большинством голосов приняла в первом чтении законопроект об изменении конституции Украины, где говорится о депутатской неприкосновенности.

Шоу-бизнес Петросян привез Татьяну Брухунову в Сочи Юморист перестал скрывать отношения с молодой возлюбленной Евгений Петросян и Татьяна Брухунова вместе приехали в Сочи, где накануне завершился конкурс молодых исполнителей.

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Наука Деятельность человека повлияла на климат 4 тыс. лет назад Ученые отметили, что планета «была в значительной степени преобразована древними собирателями, фермерами и скотоводами».

Политика Бортко отказался от участия в выборах губернатора Петербурга Кандидат от КПРФ режиссёр Владимир Бортко заявил, что отказывается от участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга.

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Происшествия В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.

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Футбол AP: финал Лиги чемпионов 2021 года пройдет в Санкт-Петербурге Россия принимала финал Лиги чемпионов один раз - в мае 2008 года решающий матч проходил на столичном стадионе "Лужники".

Происшествия В поисках пропавшего ребенка в Башкирии задействовали 150 человек В поисках пропавшего из колыбели годовалого ребенка в Башкирии задействовали 150 человек.

Общество Вильфанд пообещал жителям европейской части России бабье лето "Уверенно говорим, что бабье лето будет", — сказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Политика Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе Южная Осетия потребовала от грузинской стороны до утра пятницы, 30 августа, убрать полицейский пост, расположенный на границе недалеко от населенного пункта Уиста (Цнелис).

Шоу-бизнес Ксения Собчак похвасталась макияжем «не для слабаков» Звезде наложили темные тени, а сверху добавили фиолетовых, благодаря чему акцент сосредоточился на глазах телеведущей.

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Армия и оружие Польша определилась с местами размещения новых подразделений войск США Польша совместно с Соединенными Штатами утвердила шесть мест дислокации новых подразделений американских войск на территории республики.

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Происшествия Следствие предъявило американцу Уилану обвинение в шпионаже Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции Полу Уилану, которому вменяется шпионаж, рассказал РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.