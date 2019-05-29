Сегодня в Баку состоится финал Лиги Европы между «Челси» и «Арсеналом»Советский спорт 02:36

Сегодня, 29 мая, состоится матч Челси - Арсенал в рамках финала Лиги Европы. Начало встречи в 22:00 по московскому времени. Матч состоится на Олимпийском стадионе в городе Баку (Азербайджан).

Сегодня в Баку состоится финал Лиги Европы между «Челси» и «Арсеналом»

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