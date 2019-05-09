Футбол

«Челси» и «Арсенал» сыграют в финале Лиги ЕвропыНева Спорт 28 мая в 22:00

Челси — Арсенал
4 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Финал, вчера
Бакинский олимпийский стадион
Оливье Жиру
49′
Педро Родригес
55′
Педро Родригес
60′
Эден Азар
65′
66′
Начо Монреаль
Маттео Гендузи
67′
Лукас Торрейра
Алекс Ивоби
Андреас Бодткер Кристенсен
68′
69′
Алекс Ивоби
Педро Родригес
Виллиан
71′
Эден Азар
72′
Матео Ковачич
Росс Баркли
76′
77′
Месут Озил
Джо Уиллок
Эден Азар
Давиде Цаппакоста
89′
Лондонские «Челси» И «Арсенал» встретятся в финальном матче Лиги Европы. Встреча будет проходить сегодня, 29 мая, и начнётся в 22:00 по московскому времени. Матч состоится в азербайджанском Баку на Олимпийском стадионе.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Челси» — «Арсенал», финал Лиги Европы, 29 мая 2019, онлайн-трансляция

Чемпионатвчера в 14:00

«Челси» — «Арсенал». Видеотрансляция, смотреть онлайн. Финал Лиги Европы

Sport24.ruвчера в 12:19

Ивоби: «„Арсенал“ хочет выиграть Лигу Европы ради Мхитаряна»

Soccer.ru28 мая в 10:13

Сегодня в Баку состоится финал Лиги Европы между «Челси» и «Арсеналом»

Советский спортвчера в 02:36

«Челси» - «Арсенал»: кому достанется трофей?

Все про Спорт ру27 мая в 07:34

Финал Лиги Европы: «Челси» vs «Арсенал», прогноз на 29 мая

LoginCasino.com27 мая в 05:08

Челси - Арсенал ~ прогноз на финал Лиги Европы: чьи шансы на победу выше?

Sport-place27 мая в 00:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 00:35, Ашберн
Происшествия

Охранник выстрелил из пистолета в самолете премьера Чехии

В аэропорту Брюсселя сотрудник службы охраны чешского премьер-министра Андрея Бабиша устроил стрельбу в салоне самолета.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия

В Косово требуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН

Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что потребует лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова.
Обновлено вчера в 11:02
Хоккей

Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Бостоном»

Обновлено вчера в 23:17
Энергетика

Рост цен на бензин на Украине связали с Россией

В ведомстве подчеркнули, что необходимость поиска новых источников экспорта и ограничения со стороны России влияют на конкуренцию на рынке оптовой торговли нефтепродуктами и способны «вызвать рост цен на топливо в розничной сети».
Обновлено в 00:23
Транспорт

В России резко подорожали билеты в плацкарт

После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
Обновлено вчера в 21:47
Экономика

В российской космической отрасли выявили нарушения на 50 млрд рублей

В прошлом году 40% нарушений, выявленных СП, пришлось именно на «Роскосмос».
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия

В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей

Полиция Башкирии объявила в розыск кассира банка, которую подозревают в хищении около 23 млн рублей.
Обновлено 28 мая в 13:57
Происшествия

В Будапеште затонуло прогулочное судно с тремя десятками человек

Обновлено вчера в 19:14
Происшествия

Задержаны десятки участников ОПГ, промышлявшие в сфере ЖКХ

Задержаны десятки участников ОПГ, включая ее лидеров. В помещениях, арендованных преступниками под офисы, проведены обыски.
Обновлено в 00:25
Общество

Далай-лама раскрыл секрет счастья

Обновлено вчера в 21:42
Политика

Власти и оппозиция Венесуэлы достигли прогресса на переговорах

Обновлено вчера в 14:12
Футбол

«Челси» разгромил «Арсенал» и выиграл Лигу Европы

"Челси" разгромил "Арсенал" в финале Лиги Европы.
Обновлено вчера в 16:54
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Происшествия

В Екатеринбурге 16-летний водитель Hyundai насмерть сбил мотоциклиста

16-летний подросток на иномарке Hyundai насмерть сбил 34-летнего мужчину-байкера в Екатеринбурге.
Обновлено в 00:05
Религия

«53 площадки предложено»: в Екатеринбургской епархии заявили, что городу не хватает храмов

Обновлено вчера в 21:07
Космос

На Плутоне вулканы могут извергать жидкую воду

Обновлено в 00:31
Авто

В Сети появились первые изображения Skoda Octavia следующего поколения

На днях в Сети появились свежие шпионские снимки ожидаемой новинки - Skoda Octavia.
Обновлено вчера в 15:09
Политика

Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина

Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено 28 мая в 23:00
Футбол

В «Баварии» сомневаются в подписании Зане из-за высоких требований «Манчестер Сити»

Ранее в СМИ появилась информация о том, что несмотря на подтвержденный интерес со стороны «Баварии» в немецком хавбеке, «Манчестер Сити» попытается подписать новый контракт с 23-летним Зане.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия

«Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJ

«Аэрофлот» ожидает от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала официального опровержения его заявлений о причинах катастрофы с SSJ100 в Шереметьево.
Обновлено вчера в 15:44
Транспорт

«Яндекс.Такси» поймает вертолеты

В «Яндекс.Такси» подтвердили обсуждение такой идеи, сообщив, что в августе в рамках Международного авиакосмического салона планируют подписать соглашение о сотрудничестве «в области продвижения концепции городской аэромобильности» между четырьмя вышеуказанными участниками.
Обновлено вчера в 15:10
Армия и оружие

В ЛНР предотвратили проникновение украинских диверсантов

Народная милиция Луганской народной республики предотвратила попытку проникновения диверсионно-разведовательной группы украинских силовиков.
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия

ВС РФ признал законным пожизненный срок для серийного убийцы

Верховный суд вынес решение по делу серийного убийцы Евгения Чуплинского, которого суд в Новосибирске приговорил к пожизненному сроку.
Обновлено вчера в 15:47
Шоу-бизнес

В Сети раскритиковали ноги Наташи Королевой в коротком платье

На эфир Королева надела обтягивающее платье пудрового цвета, не скрывающее ее стройные ноги.
Обновлено вчера в 15:07
Политика

МИД Китая анонсировал подписание около 30 соглашений с Россией

Россия и Китай в ходе государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина подпишут около 30 соглашений в различных сферах, в том числе два политических соглашения, сообщил в четверг замминистра иностранных дел Китая Чжан Ханьхуэй.
Обновлено вчера в 21:36
Общество

Минтранс намерен ввести обязательную регистрацию дронов

Отмечается, что ведомство намерено обязать россиян регистрировать все БПЛА весом от 250 г до 30 кг.
Обновлено вчера в 23:39
Политика

Экс-министр экономики Украины рассказал о надвигающейся катастрофе

Украина движется к катастрофе, связанной с дефолтом, заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:25
Космос

Переход гоминид к прямохождению связали с взрывом сверхновой

Выброшенные взрывом потоки космических частиц и излучения могли проникать далеко в атмосферу Земли, вызывая ее ионизацию (ученые подсчитали, что сверхновая, вспыхнувшая на расстоянии 164 световых лет, может привести к 50-кратному скачку содержания ионов в воздухе).
Обновлено вчера в 03:29
Космос

NASA: Полное солнечное затмение ожидают 2 июля

По информации NASA, полное затмение Солнца состоится 2 июля.
Обновлено вчера в 23:44
Авто

Представлен обновленный кроссовер Lexus RX

Компания Lexus представила кроссовер RX 2020 модельного года, который после обновления изменился минимально.
Обновлено вчера в 23:46
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное