Футбол

«Спартак» сыграет против тульского «Арсенала» в белой формеSoccer.ru 06:58

Арсенал (Тула) — Спартак
сегодня
в 13:30
Чемпионат России
Стадион «Арсенал»
Тульский "Арсенал" и "Спартак" определились с экипировкой на сегодняшний матч 25-го тура РПЛ. Хозяева сыграют в красной форме, и московский коллектив - в белом.
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