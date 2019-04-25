Футбол
«Спартак» сыграет против тульского «Арсенала» в белой формеSoccer.ru 06:58
Чемпионат России
Стадион «Арсенал»
Тульский "Арсенал" и "Спартак" определились с экипировкой на сегодняшний матч 25-го тура РПЛ. Хозяева сыграют в красной форме, и московский коллектив - в белом.
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 09:21, Ашберн
Политика
Команда Зеленского резко ответила на выдачу паспортов РФ Донбассу
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского распространила комментарий от его имени касаемо ситуации с упрощением режима выдачи паспортов РФ жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 11:57
Политика
Немецкий посол заступилась за Россию в вопросе санкций
Посол Германии в Вашингтоне Эмили Хабер отправила депутатам конгресса США письма с призывом не угрожать санкциями российским газовым компаниям, пишет Bild.
Обновлено в 08:43
Политика
Литва призвала не признавать российские паспорта жителей Донбасса
Литовский МИД осудил упрощённую выдачу российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 08:59
Музыка
Мадонна впервые за много лет снялась в своем клипе
Певица Мадонна выпустила клип на песню «Medellin», это первая за много лет работа, где 60-летняя звезда снялась сама.
Обновлено в 05:57
Политика
«Северный поток-2» может стать нерентабельным, пишут немецкие СМИ
Действия правительства Дании ведут к значительному подорожанию строительства российского газопровода "Северный поток — 2". Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.
Обновлено вчера в 18:53
Происшествия
Суд направил на лечение участника митинга против пенсионной реформы
Тверской суд Москвы направил на принудительное лечение 25-летнего участника протестной акции 9 сентября 2018 года Виктора Федосеева.
Обновлено в 08:52
Происшествия
Снос гостиницы на Карповке обернулся обрушением: есть пострадавший
Снос гостиницы «Северная корона» на набережной Карповки днем в четверг, 25 апреля, обернулся ЧП.
Обновлено в 09:11
Политика
Путину показали отжимающихся военных роботов
Курсант дал команду роботам принять упор лёжа и отжаться, что они с успехов выполнили.
Обновлено 23 апреля в 14:51
Политика
Верховная рада приняла закон об исключительности украинского языка
Верховная рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект № 5670-д, которым обеспечиваются исключительные права для украинского языка как государственного.
Обновлено в 04:33
Шоу-бизнес
Дочь Началовой исполнила мамину песню
Поддержать ребенка собралась вся семья На 40-й день после кончины Юлии Началовой ее 12-летняя дочь Вера Алдонина вышла на сцену в рамках школьного дня открытых дверей.
Обновлено в 09:09
Авто
УАЗ назвал стоимость экспедиционной «буханки»
Российские дилеры Ульяновского автозавода с 1 мая 2019 года начнут принимать заказы на новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».
Обновлено в 04:16
Происшествия
Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток
Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено в 09:08
Религия
Страстная пятница 2019: чего не следует делать в этот день
Православные верующие, стремящиеся соблюдать требования своей религии, отказываются от многих продуктов на протяжении всего Великого поста, однако лишь два дня подразумевают полный отказ от пищи — Чистый понедельник, который в 2019 году пришелся на 11 марта, и Страстная пятница.
Обновлено в 07:01
Общество
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон
Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Армия и оружие
Два авианосца США оказались в Средиземном море случайно
Авианосные группы во главе с кораблями Abraham Lincoln и John C. Stennis ВМФ США встретились в Средиземном море из-за совпадения.
Обновлено в 00:14
Политика
Сына Немцова затравили за позицию по Крыму
Сын политика Бориса Немцова Антон заявил, что если в Крыму снова провести референдум о воссоединении с Россией, то его результаты будут такими же.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес
Джонни Депп собрался жениться на 20-летней танцовщице из России
Возлюбленной актера оказалась русская танцовщица Полина Глен, она моложе голливудской знаменитости на 30 лет.
Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес
Максим Галкин предложил сменить ведущих на «Первом канале»
Лариса Гузеева отправится к знатокам, Елена Малышева перейдет к завидным женихам. Ну, и наконец, Якубовича мы бы направили к Герману Шаичу.
Обновлено в 04:48
Шоу-бизнес
У певицы МакSим после аварии начался мощный воспалительный процесс
Представитель знаменитости заявила, что из-за множественных гематом и ран на теле у певицы МакSим начался мощный воспалительный процесс.
Обновлено вчера в 19:17
Экономика
«Яндекс» и Mail.ru нарастили выручку
Mail.ru Group подтвердила свои прогнозы по росту выручки в 2019 году на уровне 18 – 22%, в холдинге рассчитывают, что показатель EBITDA достигнет 32 – 34 млрд руб. Прогноз не учитывает потенциальную сделку по созданию СП Aliexpress Russia или другие потенциальные структурные изменения в рамках O2O (из онлайна в офлайн) бизнеса, отметили в Mail.ru Group.
Обновлено в 08:14
Политика
Армянка Симоньян предсказала России президента Хабиба
Если же ничего не менять, уверена Симоньян, Россия к 2040 году станет совершенно другой страной – в первую очередь, мусульманской.
Обновлено в 07:03
Футбол
Мамаев выразил готовность принять любое наказание от суда
Обновлено в 08:27
Спорт
Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов
Российский 12-летний фигурист Максим Белявский на тренировке выполнил прыжок в пять оборотов.
Обновлено в 05:12
Политика
В России продлили срок перехода на цифровое телевидение
Как сообщало ИА REGNUM, поэтапный перевод российского телевидения на цифровое вещание стартовал в России с января 2019 года.
Обновлено в 06:48
Кино
Джеймс Ван экранизирует «Жребий Салема» Стивена Кинга
Экранизации «Жребия Салема» выходили в 1979 и 2004 годах. Режиссер новой версии пока не выбран.
Обновлено вчера в 11:10
Происшествия
Силовики в Ингушетии пришли с обысками к братьям Погоровым
Обыски ведутся в домах сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа Ахмеда Погорова и двух его братьев, сообщил источник "Кавказского узла".
Обновлено в 03:00
Наука
Деньги определят волевые качества подростков
Статистически значимое влияние семейного достатка на волевые качества опрашиваемых исследователи заметили, когда разбили выборку по уровню дохода родителей.
Обновлено в 08:17
Авто
Продажи автомобилей премиального сегмента в России выросли на 9%
В 1 квартале 2019 года в России было продано 34,5 тыс. новых премиальных автомобилей – на 9,2% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:24
Политика
Путин назвал обстоятельными переговоры с Ким Чен Ыном
Обновлено в 02:36