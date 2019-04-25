Сегодня тульский «Арсенал» сыграет с московским «Спартаком»Тульские новости 02:47

В случае победы «канониры» приблизятся к пятому месту, дающему право сыграть в Лиге Европы, на расстояние одного балла. Напомним, в этом календарном году в рамках РПЛ «Арсенал» еще не проигрывал. «Спартак» же, напротив, в последнее время теряет очки.

Сегодня тульский «Арсенал» сыграет с московским «Спартаком»

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