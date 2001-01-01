Футбол
«Арсенал» обыграл «Крылья Советов»АиФ Самара 03:40
Чемпионат России, вчера
Самара, Самара Арена
|2′
Лука Джорджевич
|9′
Анри Хагуш
|17′
Кирилл Комбаров
|24′
Михаил Левашов
Артур Нигматулин
Сергей Корниленко
|27′
Тарас Бурлак
|54′
|55′
Сергей Ткачев
Виталий Денисов
Павел Яковлев
|60′
|66′
Лука Джорджевич
Сергей Корниленко
Рамиль Шейдаев
|73′
Джано Ананидзе
Денис Ткачук
|74′
|79′
Игорь Горбатенко
Роман Шишкин
|80′
Александр Самедов
|82′
|86′
Сергей Ткачев
Кантемир Берхамов
|89′
Артур Нигматулин
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
1
Рыжиков
15
Зотов
18
Рохель
90
Бурлак
91
Яковлев
19
Самедов
49
Шишкин
31
Ткачук
40
Тимофеев
99
Канунников
11
Шейдаев
1
Нигматулин
9
Комбаров
6
Беляев
8
Григалава
14
Хагуш
23
Горбатенко
7
Берхамов
5
Мохаммед
78
Бакаев
18
Джорджевич
19
Мирзов
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
В домашнем матче самарский футбольный клуб уступил тульскому "Арсеналу" с минимальным счётом 0:1 21 тур РФПЛ завершился для самарских "Крыльев" поражением от тульского "Арсенала". До начала матча тульский ФК находился на 9 месте, а «Крылья» на – 11 строчке турнирной таблицы.
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