Футбол

«Арсенал» обыграл «Крылья Советов»АиФ Самара 03:40

Крылья Советов — Арсенал (Тула)
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Самара, Самара Арена
2′
Лука Джорджевич
9′
Анри Хагуш
17′
Кирилл Комбаров
24′
Михаил Левашов
Артур Нигматулин
Сергей Корниленко
27′
Тарас Бурлак
54′
55′
Сергей Ткачев
Виталий Денисов
Павел Яковлев
60′
66′
Лука Джорджевич
Сергей Корниленко
Рамиль Шейдаев
73′
Джано Ананидзе
Денис Ткачук
74′
79′
Игорь Горбатенко
Роман Шишкин
80′
Александр Самедов
82′
86′
Сергей Ткачев
Кантемир Берхамов
89′
Артур Нигматулин
В домашнем матче самарский футбольный клуб уступил тульскому "Арсеналу" с минимальным счётом 0:1 21 тур РФПЛ завершился для самарских "Крыльев" поражением от тульского "Арсенала". До начала матча тульский ФК находился на 9 месте, а «Крылья» на – 11 строчке турнирной таблицы.
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