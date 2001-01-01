Сегодня тульский «Арсенал» сразится с «Крыльями Советов»Первый Тульский вчера в 01:58

29 марта в 18:30 "Арсенал" проведет матч с "Крыльями Советов". Игра 21 тура чемпионата России пройдет в Самаре на стадионе «Арена Самара».

Сегодня тульский «Арсенал» сразится с «Крыльями Советов»

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