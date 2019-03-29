Футбол

Сегодня тульский «Арсенал» сразится с «Крыльями Советов»Первый Тульский 01:58

29 марта в 18:30 "Арсенал" проведет матч с "Крыльями Советов". Игра 21 тура чемпионата России пройдет в Самаре на стадионе «Арена Самара».
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Сегодня Божович встретится с бывшими подопечными из Тулы

Московский Комсомолец06:17

«Крылья Советов» – «Арсенал»: ставка Анатолия Бышовца на РПЛ с коэффициентом 3.1

Чемпионат02:20

Тульский «Арсенал» сегодня сыграет против «Крыльев Советов»

Тульские СМИ03:45

«Арсенал» — «Крылья»: Божович сыграет против очередного бывшего клуба из России

SM News01:50

Сегодня «Арсенал» на выезде сыграет с «Крыльями Советов»

Тульская служба новостей01:20

Сегодня тульский «Арсенал» сразится с «Крыльями Советов»

Первый Тульский01:58
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Футбол

Месси назвал лучших футболистов мира

Обновлено в 11:52
Футбол

Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию

Обновлено в 13:20
Энергетика

«Газпром» решил строить СПГ-завод на Балтике с «Русгаздобычей»

Обновлено в 12:57
Происшествия

Хирург с Украины изуродовала более десяти россиянок

В Краснодаре ищут псевдохирурга с Украины, которая изуродовала более десяти женщин. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пострадавших.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Ишаев обжаловал свой домашний арест

Защита бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в мошенничестве, подала жалобу на решение суда о его домашнем аресте, сообщил адвокат бывшего чиновника Павел Зайцев.
Обновлено в 11:41
Происшествия

Эксперты назвали причину падения Boeing 737 MAX в Эфиопии

Обновлено в 08:55
Политика

Министр: Строительство «Турецкого потока» в Сербии начнется в апреле

Проект строительства газопровода через Сербию начнется в апреле текущего года.
Обновлено в 09:48
Происшествия

Игрок сборной Италии попал в ДТП

Отмечается, что Кьеза не пострадал, а скутерист был доставлен в больницу. В нынешнем сезоне Кьеза принял участие в 31 матче за "Фиорентину".
Обновлено в 16:49
Политика

Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании

Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.
Обновлено в 05:54
Политика

США пригрозили России новыми санкциями из-за Венесуэлы

В Госдепе заявили, что у Москвы нет полной свободы действий в Венесуэле, и пригрозили новыми санкциями.
Обновлено в 18:24
Армия и оружие

Военные корабли НАТО вошли в Черное море

В группу кораблей НАТО входят эсминец ВМС Нидерландов «Эвертсен», канадский фрегат «Торонто», испанский фрегат «Санта Мария», турецкий фрегат «Гелиболу», а также вспомогательное судно ВМС Франции «Вар».
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

СК возбудил уголовное дело по факту смерти военнослужащего под Тверью

Уголовное дело по статье о доведении до самоубийства по факту смерти военнослужащего по контракту в Ржеве Тверской области возбудили следственные органы, сообщила 29 марта пресс-служба Главного военного следственного управления.
Обновлено в 08:50
Происшествия

В США геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за неудачный пранк

В США суд приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям, один из которых привел к смерти человека.
Обновлено в 17:01
Музыка

Новый клип Rammstein про концлагерь раскритиковали в Германии

Обновлено вчера в 21:50
Космос

В России создают космическую стиральную машину

Обновлено в 13:56
Финансы

Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США

Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено в 11:12
Экономика

НБКИ: рост числа автокредитов в январе–феврале составил 8,2%

По данным организации, число выданных за первый месяц года автокредитов составило 108,1 тыс. против 99,9 тыс. годом ранее.
Обновлено в 07:50
Футбол

Римас Куртинайтис: «Сегодня ЦСКА был намного лучше „Химок“»

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис отметил заслуженную победу ЦСКА над подмосковной командой в матче Евролиги (80:72).
Обновлено в 16:23
Общество

В Минтруде предложили доплачивать россиянам за неудобный график

Министерство труда России планирует разработать методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников и обязать работодателей доплачивать за неоптимальные условия труда.
Обновлено вчера в 21:16
Политика

Путин подал декларацию о доходах за 2018 год

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 12:01
Происшествия

Учителя ОБЖ уволили за аморальное поведение

Обновлено в 13:17
Теннис

Изнер вышел в финал турнира в Майами

Обновлено в 15:25
Политика

Гудков оспаривает закон об оскорблении власти в Верховном суде

Дмитрий Гудков Москва / AbsolutTV.ru / Новости / Оппозиционер Дмитрий Гудков подал в Верховный суд иск с требованием признать недействительным закон об оскорблении власти (Клишаса).
Обновлено в 13:38
Политика

Порошенко заявил о прослушке Москвой переговоров президентов Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что до 2014 года Москва могла прослушивать телефонные разговоры украинских лидеров, которые велись по конфиденциальной связи.
Обновлено в 16:17
Армия и оружие

В Минобороны России рассказали о плановом полёте двух Ту-160

Ранее в Великобритании сообщили, что истребители ВВС сопровождали российские Ту-160 вблизи воздушного пространства страны.
Обновлено в 16:01
Кино

Танос показал «туалетные» тренировки перед встречей с Человеком-муравьем

Актер Джош Бролин, играющий Таноса в киновселенной Marvel, показал, как его персонаж готовится ко встрече с Человеком-муравьем.
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес

Елизавета Триандафилиди и Алексей Чайчиц передумали разводиться

Обновлено в 09:22
Происшествия

Под Киевом горит предприятие, где производят военное обмундирование

В Киевской области загорелось здание частного предприятия по производству военного обмундирования.
Обновлено в 17:32
Автоспорт

Квят: у «Торо Россо» получилась продуктивная пятница

Обновлено в 14:43
Технологии

VyprVPN отказался подключаться к реестру запрещенных сайтов

Сервис VyprVPN не станет подключаться к реестру запрещенной в РФ информации для ограничения доступа своих пользователей к сайтам, которые в нём указаны, заявил "Интерфаксу" гендиректор компании-разработчика "Golden Frog" Сандей Йокубайтис (Sunday Yokubaitis).
Обновлено вчера в 17:24
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Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
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Арсенал
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Северного Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в октябре 1886 года. Клуб 13 раз становился чемпионом Англии, 13 раз выигрывал Кубок Англии. Домашним стадионом клуба является «Эмирейтс», вмещающий 59 867 зрителей.
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