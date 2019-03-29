Футбол
Сегодня тульский «Арсенал» сразится с «Крыльями Советов»Первый Тульский 01:58
29 марта в 18:30 "Арсенал" проведет матч с "Крыльями Советов". Игра 21 тура чемпионата России пройдет в Самаре на стадионе «Арена Самара».
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Месси назвал лучших футболистов мира
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В Краснодаре ищут псевдохирурга с Украины, которая изуродовала более десяти женщин. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пострадавших.
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Защита бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в мошенничестве, подала жалобу на решение суда о его домашнем аресте, сообщил адвокат бывшего чиновника Павел Зайцев.
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Министр: Строительство «Турецкого потока» в Сербии начнется в апреле
Проект строительства газопровода через Сербию начнется в апреле текущего года.
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Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.
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Новый клип Rammstein про концлагерь раскритиковали в Германии
Обновлено вчера в 21:50
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В России создают космическую стиральную машину
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Финансы
Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США
Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено в 11:12
Экономика
НБКИ: рост числа автокредитов в январе–феврале составил 8,2%
По данным организации, число выданных за первый месяц года автокредитов составило 108,1 тыс. против 99,9 тыс. годом ранее.
Обновлено в 07:50
Футбол
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Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис отметил заслуженную победу ЦСКА над подмосковной командой в матче Евролиги (80:72).
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Министерство труда России планирует разработать методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников и обязать работодателей доплачивать за неоптимальные условия труда.
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Дмитрий Гудков Москва / AbsolutTV.ru / Новости / Оппозиционер Дмитрий Гудков подал в Верховный суд иск с требованием признать недействительным закон об оскорблении власти (Клишаса).
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Политика
Порошенко заявил о прослушке Москвой переговоров президентов Украины
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что до 2014 года Москва могла прослушивать телефонные разговоры украинских лидеров, которые велись по конфиденциальной связи.
Обновлено в 16:17
Армия и оружие
В Минобороны России рассказали о плановом полёте двух Ту-160
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Под Киевом горит предприятие, где производят военное обмундирование
В Киевской области загорелось здание частного предприятия по производству военного обмундирования.
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