Происшествия
Сегодня суд в Москве рассмотрит протокол на незарегистрированного кандидата Любовь СобольЭхо Москвы 11:31
Сегодня суд в Москве рассмотрит протокол на незарегистрированного кандидата Любовь Соболь. Ей инкриминируют статью о нарушении порядка проведения митинга. Об этом ТАСС рассказал адвокат Иван Сустин.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 12:31, Ашберн
Армия и оружие
НАТО решило усмирить Россию в Арктике
Чтобы избежать вооруженных столкновений, НАТО предложило возобновить взаимодействие с Россией и сформировать общие правила поведения вооруженных сил.
Обновлено в 06:46
Армия и оружие
Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды
Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.
Обновлено в 08:24
Баскетбол
Грин подпишет с «Уорриорз» контракт на 4 года и $100 млн
Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, новое соглашение Грина будет рассчитано на 4 года и 100 млн долларов.
Обновлено в 11:56
Политика
Kyodo сообщило об отказе Японии от антиядерных идей
Япония отвергла антиядерные инициативы СССР еще в середине 1950-х годов, сообщает агентство Киодо.
Обновлено в 09:42
Армия и оружие
Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полёт
Российский тяжёлый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый полёт. Об этом сообщили в Минобороны России.
Обновлено в 11:28
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Политика
В Минюсте США оценили расходы на расследование Мюллера
Расследование бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» России в американские выборы в 2016 году обошлось бюджету в $31,6 млн, следует из опубликованных Минюстом США данных.
Обновлено вчера в 22:47
Футбол
Шюррле остался в запасе «Спартака» на матч с «Динамо»
Обновлено в 11:04
Происшествия
В челябинском контактном зоопарке убили половину животных
Представитель контактного зоопарка сообщил агентству, что мертвых животных они обнаружили утром в пятницу.
Обновлено в 10:18
Автоспорт
Макс Ферстаппен впервые в карьере выиграл квалификацию в «Формуле-1»
Квалификация Гран-при Венгрии — 12-го этапа чемпионата мира «Формулы-1» — завершилась победой голландского пилота Red Bull Макса Ферстаппена.
Обновлено в 10:21
Политика
ЦИК Украины объявила результаты выборов в Раду по спискам
Центральная избирательная комиссия Украины объявила результаты выборов в Верховную раду 21 июля по партийным спискам.
Обновлено в 11:25
Футбол
«Локомотив» обыграл «Крылья Советов» благодаря голу на 94-й минуте
В матче четвертого тура российской премьер-лиги московский "Локомотив" на поле "Космос Арены" в Самаре обыграли местные "Крылья Советов" со счетом 2:1. Победный гол железнодорожники забили на 94-й минуте.
Обновлено в 11:35
Политика
Глава Пентагона выступил за размещение ракет средней дальности в Азии
Глава Пентагона Марк Эспер выступил за скорейшее размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии после того, как США вышли из ДРСМД.
Обновлено в 07:01
Культура
Шведские СМИ обвинили сериал «Очень странные дела» в русофобии
Журналист шведского издания Flamman Эрик Хакинг раскритиковал за стереотипность третий сезон сериала Netflix "Очень странные дела", в котором главными злодеями показали русских.
Обновлено в 10:14
Происшествия
Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео
В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 01:47
Шоу-бизнес
Муцениеце припомнила, из-за чего они ссорятся с Прилучным
Муцениеце призналась, как и другие супружеские пары они часто ссорятся: в основном из-за того, что Прилучный считает ее карьеристкой.
Обновлено в 11:36
Спорт
Появилось видео новой короткой программы Загитовой на сезон
17-летняя российская фигуристка Алина Загитова выступила с новой короткой программой на ледовом шоу The Ice в Японии.
Обновлено в 07:18
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Обновлено в 09:28
Общество
Московское метро запустит вторую волну продаж старых указателей
Московское метро в августе запустит вторую волну продаж старых указателей, которые демонтировали с разных станций, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.
Обновлено в 08:02
Политика
Зеленский рассказал, когда видел родителей последний раз
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не видел своих родителей с момента инаугурации, которая прошла 20 мая 2019 года.
Обновлено в 10:52
Армия и оружие
Шойгу позвал натовских военных на АрМИ
Обновлено в 11:58
Происшествия
В Москве состоится новая несогласованная акция оппозиции
Участники акции, которых вытеснили с Тверской площади, продолжили протест на улицах Москвы.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
Истребитель Су-57 впервые покажут на выставке МАКС-2019
В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 будет впервые представлен публике на статической экспозиции МАКС-2019.
Обновлено вчера в 23:49
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Президент России Владимир Путин подписал разработанный правительством закон, увеличивающий число семей, которые смогут получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка.
Обновлено в 04:32
Футбол
Фернандеш не подпишет новый контракт с «Локомотивом»
Агент Паулу Барбоза, который представляет интересы бывшего полузащитника «Локомотива» Мануэла Фернандеша, заявил, что игрок уже не ждет предложения о новом контракте от московского клуба.
Обновлено в 11:33
Политика
Трамп и Путин обсудили смену посла США в Москве
Во время состоявшегося 31 июля телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа поднималась тема предстоящей смены американского посла в Москве.
Обновлено в 06:10
Космос
Роботу «Федору» разрешили отправиться на МКС
Обновлено в 05:38
Футбол
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении Манджукича
Обновлено вчера в 03:13