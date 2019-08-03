Сегодня суд в Москве рассмотрит протокол на незарегистрированного кандидата Любовь Соболь. Ей инкриминируют статью о нарушении порядка проведения митинга. Об этом ТАСС рассказал адвокат Иван Сустин.

Сегодня суд в Москве рассмотрит протокол на незарегистрированного кандидата Любовь Соболь

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