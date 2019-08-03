Происшествия

Сегодня суд в Москве рассмотрит протокол на незарегистрированного кандидата Любовь СобольЭхо Москвы 11:31

Сегодня суд в Москве рассмотрит протокол на незарегистрированного кандидата Любовь Соболь. Ей инкриминируют статью о нарушении порядка проведения митинга. Об этом ТАСС рассказал адвокат Иван Сустин.
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Соболь в очередной раз ответит перед судом за призывы к беспорядкам

Экономика сегодня11:59

Сегодня суд в Москве рассмотрит протокол на незарегистрированного кандидата Любовь Соболь

Эхо Москвы11:31

Адвокат назвал дату суда над Соболь за неразрешённый митинг

News.ru11:20

Любовь Соболь получила административную статью за незаконный митинг в Москве

NewInform12:10

Суд в Москве рассмотрит протокол на Соболь о нарушении правил проведения митинга

ТАСС11:42

Соболь получила еще одну административную статью за незаконный митинг в Москве

Народные новости11:54

Московские суды за неделю рассмотрели более 1000 дел по статье о митингах

Ведомости02:49
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Армия и оружие

НАТО решило усмирить Россию в Арктике

Чтобы избежать вооруженных столкновений, НАТО предложило возобновить взаимодействие с Россией и сформировать общие правила поведения вооруженных сил.
Обновлено в 06:46
Происшествия

Росгвардеец госпитализирован с места несогласованной акции в Москве

Обновлено в 12:05
Армия и оружие

Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды

Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.
Обновлено в 08:24
Баскетбол

Грин подпишет с «Уорриорз» контракт на 4 года и $100 млн

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, новое соглашение Грина будет рассчитано на 4 года и 100 млн долларов.
Обновлено в 11:56
Политика

Kyodo сообщило об отказе Японии от антиядерных идей

Япония отвергла антиядерные инициативы СССР еще в середине 1950-х годов, сообщает агентство Киодо.
Обновлено в 09:42
Армия и оружие

Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полёт

Российский тяжёлый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый полёт. Об этом сообщили в Минобороны России.
Обновлено в 11:28
Происшествия

СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Политика

В Минюсте США оценили расходы на расследование Мюллера

Расследование бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» России в американские выборы в 2016 году обошлось бюджету в $31,6 млн, следует из опубликованных Минюстом США данных.
Обновлено вчера в 22:47
Футбол

Шюррле остался в запасе «Спартака» на матч с «Динамо»

Обновлено в 11:04
Происшествия

В челябинском контактном зоопарке убили половину животных

Представитель контактного зоопарка сообщил агентству, что мертвых животных они обнаружили утром в пятницу.
Обновлено в 10:18
Автоспорт

Макс Ферстаппен впервые в карьере выиграл квалификацию в «Формуле-1»

Квалификация Гран-при Венгрии — 12-го этапа чемпионата мира «Формулы-1» — завершилась победой голландского пилота Red Bull Макса Ферстаппена.
Обновлено в 10:21
Политика

ЦИК Украины объявила результаты выборов в Раду по спискам

Центральная избирательная комиссия Украины объявила результаты выборов в Верховную раду 21 июля по партийным спискам.
Обновлено в 11:25
Футбол

«Локомотив» обыграл «Крылья Советов» благодаря голу на 94-й минуте

В матче четвертого тура российской премьер-лиги московский "Локомотив" на поле "Космос Арены" в Самаре обыграли местные "Крылья Советов" со счетом 2:1. Победный гол железнодорожники забили на 94-й минуте.
Обновлено в 11:35
Политика

Глава Пентагона выступил за размещение ракет средней дальности в Азии

Глава Пентагона Марк Эспер выступил за скорейшее размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии после того, как США вышли из ДРСМД.
Обновлено в 07:01
Культура

Шведские СМИ обвинили сериал «Очень странные дела» в русофобии

Журналист шведского издания Flamman Эрик Хакинг раскритиковал за стереотипность третий сезон сериала Netflix "Очень странные дела", в котором главными злодеями показали русских.
Обновлено в 10:14
Происшествия

Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео

В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 01:47
Шоу-бизнес

Муцениеце припомнила, из-за чего они ссорятся с Прилучным

Муцениеце призналась, как и другие супружеские пары они часто ссорятся: в основном из-за того, что Прилучный считает ее карьеристкой.
Обновлено в 11:36
Спорт

Появилось видео новой короткой программы Загитовой на сезон

17-летняя российская фигуристка Алина Загитова выступила с новой короткой программой на ледовом шоу The Ice в Японии.
Обновлено в 07:18
Происшествия

В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова

Обновлено в 09:28
Общество

Московское метро запустит вторую волну продаж старых указателей

Московское метро в августе запустит вторую волну продаж старых указателей, которые демонтировали с разных станций, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.
Обновлено в 08:02
Политика

Зеленский рассказал, когда видел родителей последний раз

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не видел своих родителей с момента инаугурации, которая прошла 20 мая 2019 года.
Обновлено в 10:52
Армия и оружие

Шойгу позвал натовских военных на АрМИ

Обновлено в 11:58
Происшествия

В Москве состоится новая несогласованная акция оппозиции

Участники акции, которых вытеснили с Тверской площади, продолжили протест на улицах Москвы.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие

Истребитель Су-57 впервые покажут на выставке МАКС-2019

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 будет впервые представлен публике на статической экспозиции МАКС-2019.
Обновлено вчера в 23:49
Общество

Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет

Президент России Владимир Путин подписал разработанный правительством закон, увеличивающий число семей, которые смогут получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка.
Обновлено в 04:32
Происшествия

В полиции назвали предварительную причину крупного ДТП под Волгоградом

Обновлено в 09:53
Футбол

Фернандеш не подпишет новый контракт с «Локомотивом»

Агент Паулу Барбоза, который представляет интересы бывшего полузащитника «Локомотива» Мануэла Фернандеша, заявил, что игрок уже не ждет предложения о новом контракте от московского клуба.
Обновлено в 11:33
Политика

Трамп и Путин обсудили смену посла США в Москве

Во время состоявшегося 31 июля телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа поднималась тема предстоящей смены американского посла в Москве.
Обновлено в 06:10
Космос

Роботу «Федору» разрешили отправиться на МКС

Обновлено в 05:38
Футбол

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении Манджукича

Обновлено вчера в 03:13
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