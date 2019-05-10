Сегодня стартует чемпионат мира по хоккеюСоветский спорт 00:08

В пятницу четырьмя матчами стартует 83-й чемпионат мира по хоккею, который продлится до 26 мая и пройдет в Братиславе и Кошице. На групповом этапе 16 команд будут разбиты на две группы.

Сегодня стартует чемпионат мира по хоккею

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