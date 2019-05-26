Футбол
Локомотив — Уфа 0:0 (1-й тайм)Вести ФМ 02:41
Соломон Кверквелия
Дмитрий Тарасов
|17′
Дмитрий Тарасов
Хвича Кварацхелия
|29′
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
3
Идову
21
Кварацхелия
14
Чорлука
84
Лысов
96
Жемалетдинов
6
Баринов
59
Миранчук
7
Крыховяк
4
Фернандеш
9
Смолов
31
Беленов
27
Неделчару
15
Пуцко
5
Йокич
33
Сухов
6
Салатич
19
Пауревич
8
Карп
56
Круговой
57
Кротов
11
Бизяк
Уфа
Расстановка 3‑5‑2
Сегодня состоятся восемь матчей заключительного, 30-го тура чемпионата России по футболу.
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