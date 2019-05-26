Футбол

Локомотив — Уфа 0:0 (1-й тайм)Вести ФМ 02:41

Локомотив — Уфа
0 – 0
1-й тайм
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
Соломон Кверквелия
Дмитрий Тарасов
17′
Дмитрий Тарасов
Хвича Кварацхелия
29′
Сегодня состоятся восемь матчей заключительного, 30-го тура чемпионата России по футболу.
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Обновлено вчера в 15:30
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Газета The New York Times опубликовала рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей компаний 2018 года.
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В небе над Свердловской областью пролетели спутники компании SpaceX американского изобретателя Илона Маска.
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