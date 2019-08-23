Футбол
Сегодня состоится прощальный матч Фернандо ТорресаЕженедельник Футбол 06:03
Экс-форвард «Атлетико» и сборной Испании Фернандо Торрес сегодня проведет свой прощальный матч. Начало встречи — в 13:30 по московскому времени. «Саган Тосу», за который играет 35-летний испанец, примет «Виссел Кобе» Андреса Иньесты.
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