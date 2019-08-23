Футбол
Сегодня состоится прощальный матч Фернандо ТорресаЧемпионат 06:00
Испанский нападающий «Саган Тосу» Фернандо Торрес сегодня, 23 августа, проведёт свой прощальный матч. В последнем матче в карьере форвард сыграет с «Виссел Кобе» во встрече японской Джей-лиги. 35-летний Торрес выступает за «Саган Тосу» с лета прошлого года.
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С какой целью «Нафтогаз» саботирует переговоры с «Газпромом»
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