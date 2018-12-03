Футбол

В Париже состоится церемония вручения «Золотого мяча»
Газета.Ru
вчера в 08:08

В столице Франции Париже на фоне самых больших беспорядков за последние 50 лет из-за повышения цен на бензин пройдет церемония вручения "Золотого мяча", и она тоже будет неординарной. Впервые за последние десять лет награду получит кто-то не из парочки Лионель Месси – Криштиану Роналду.
Газета.Ruвчера в 08:08

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Мбаппе станцевал на церемонии вручения «Золотого мяча»

Спорт БИЗНЕС Online01:17

Месси, Роналду и Рамос не приехали на церемонию вручения «Золотого мяча-2018» от France Football

Бомбардир.рувчера в 15:55

Сегодня станет известен обладатель Золотого мяча – награды лучшему футболисту мира по итогам 2018 года

Эхо Москвывчера в 10:28

В Париже состоится церемония вручения «Золотого мяча»

Газета.Ruвчера в 08:08

Церемония вручения «Золотого мяча» начнётся в 23:00 мск

Евро-футбол.рувчера в 05:34

Церемония вручения награды лучшему футболисту мира «Золотой мяч» состоится в Париже

ТАСС02 декабря в 16:11

«Золотой мяч» — 2018. Кто станет лучшим футболистом мира?

Sportbox.RU01 декабря в 07:09
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 03:15, Ашберн
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Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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