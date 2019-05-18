Сегодня сборная России сыграет с ШвейцариейСоветский спорт 03:46

Прямую трансляцию матча покажет в прямом эфире Первый канал. На Советском спорте будет текстовая трансляция матча. Отметим, что сборная России в предыдущих матчах одержала пять побед с разницей шайб 26-3.

Сегодня сборная России сыграет с Швейцарией

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