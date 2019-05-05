Сегодня самарские «Крылья Советов» примут ФК «Уфа»НИА Самара 01:57

Матч состоится на "Самара Арене". Самарские "Крылья Советов" в воскресенье, 5 мая примут ФК "Уфа" на «Самаре Арене».

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Происшествия Хабаровск накрыло дымом от лесных пожаров Хабаровск утром в воскресенье затянуло дымом лесных пожаров из Нанайского района, сообщили ТАСС в Дальневосточном Гидрометцентре.

Происшествия В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции В Киевской области неизвестный застрелил заместителя начальника Барышевского отделения полиции.

Политика В Киеве нашли повод перенести инаугурацию Зеленского В Киеве намерены запретить избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому проводить инаугурацию 19 мая.

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Происшествия В России за взятки осудили почти 6 тысяч человек За получение взяток на сумму свыше 10 тысяч рублей были осуждены 2167 человек. Из них реальный срок получили 446 осужденных.

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Путешествия Лодка Конюхова попала в шторм на подходе к мысу Горн Лодка путешественник Федора Конюхова попала в шторм в 250 милях от мыса Горн, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.

Футбол Объявлены составы команд «Крылья Советов» и «Уфа» на матч РПЛ Тренерские составы футбольной команды «Уфа» и самарского клуба «Крылья Советов» определились со стартовыми составами своих команд на матч 27-го тура Российской премьер-лиги.

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Армия и оружие Военнослужащие привели в порядок более 100 мемориалов под Калининградом и в Ленобласти Во время празднования Дня Победы в местах дислокации сил Балтийского флота в Калининградской и Ленинградской областях, отметили в пресс-службе, пройдут "десятки торжественных мероприятий различного формата и масштаба".

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Хоккей Василевский сыграет в воротах сборной России в матче с Чехией Василевский защищал ворота сборной России в матче против Швеции (4:6) и был признан лучшим игроком команды.