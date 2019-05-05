Футбол

Сегодня самарские «Крылья Советов» примут ФК «Уфа»НИА Самара 01:57

Крылья Советов — Уфа
сегодня
в 07:00
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
1
Рыжиков
  
49
Шишкин
  
2
Полуяхтов
  
15
Зотов
  
5
Самарджич
  
31
Ткачук
  
18
Рохель
  
40
Тимофеев
  
19
Самедов
  
70
Зиньковский
  
8
Корниленко
  
31
Беленов
  
17
Живоглядов
  
56
Круговой
  
5
Йокич
  
4
Никитин
  
9
Ванек
  
8
Карп
  
27
Неделчару
  
7
Сысуев
  
32
Вомбергар
  
44
Игбоун
  
Уфа
Расстановка 3‑4‑3
Матч состоится на "Самара Арене". Самарские "Крылья Советов" в воскресенье, 5 мая примут ФК "Уфа" на «Самаре Арене».
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Подробнее о событии

«Крылья Советов» — «Уфа»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 14:00

Чемпионат04:00

«Крылья Советов» — «Уфа». Видеотрансляция, смотреть онлайн

Sport24.ru05:26

«Крылья Советов» – «Уфа». Прямой эфир начнется в 14:00

Sports.ru02:22

Сегодня самарские «Крылья Советов» примут ФК «Уфа»

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