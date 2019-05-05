Футбол
Сегодня самарские «Крылья Советов» примут ФК «Уфа»НИА Самара 01:57
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
1
Рыжиков
49
Шишкин
2
Полуяхтов
15
Зотов
5
Самарджич
31
Ткачук
18
Рохель
40
Тимофеев
19
Самедов
70
Зиньковский
8
Корниленко
31
Беленов
17
Живоглядов
56
Круговой
5
Йокич
4
Никитин
9
Ванек
8
Карп
27
Неделчару
7
Сысуев
32
Вомбергар
44
Игбоун
Уфа
Расстановка 3‑4‑3
Матч состоится на "Самара Арене". Самарские "Крылья Советов" в воскресенье, 5 мая примут ФК "Уфа" на «Самаре Арене».
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