Футбол
Сегодня пройдут три матча 16 тура чемпионата России по футболу
Сегодня пройдут три матча 16 тура чемпионата России по футболуЭхо Москвы01:00
Позади только Енисей, а впереди перспективы вылета в ФНЛ, Центральные матч тура пройдут в воскресенье. В этот день Ростов встретится с ЦСКА, а Спартак сыграет с Локомотивом.
Эхо Москвы01:00
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 07:41, Ашберн
Футбол
«Ахмат» назвал состав на матч с «Енисеем»
Тренерский штаб «Ахмата» определился со стартовым составом на гостевой матч 16-го тура РПЛ против «Енисея».
Обновлено в 07:36
Футбол
Вилья перешел в японский клуб, за который выступает Иньеста
Обновлено в 07:31
Футбол
«Анжи» и «Уфа» сыграли вничью в молодежном первенстве
"Анжи" сыграл вничью с "Уфой" (3:3) в матче 16-го тура молодежного первенства России. Молодежное первенство России 16-й тур "Анжи - мол."
Обновлено в 07:17
Футбол
Полуяхтов и Канунников не сыграют за «Крылья Советов» до конца года
В Самаре остались защитник Владимир Полуяхтов и полузащитник Максим Канунников, которые из-за травм уже не сыграют в этом году.
Обновлено в 02:16
Футбол
Spiegel: Роналду менял показания в деле об изнасиловании Майорги
Обновлено в 07:17
Футбол
«Наполи» отклонил предложение «МЮ» в 103 миллиона евро
Ранее итальянская сторона ответила отказом на предложение «МЮ» в 90 миллионов евро. В текущем сезоне серии А Калиду провел 13 матчей.
Обновлено в 05:18
Футбол
Дзампарини продал «Палермо» лондонской компании
У «Палермо» появился новый владелец, сообщает Football Italia. Маурицио Дзампарини продал 100% акций клуба компании из Лондона.
Обновлено в 07:30
Футбол
Икарди рассказал о своей миссии в «Интере»
Обновлено в 07:16
Футбол
Давид Луис отказался от переезда в Китай и намерен остаться в «Челси»
Обновлено в 07:17
Футбол
Рыков получил травму в матче с «Рубином»
Защитник московского "Динамо" Владимир Рыков был заменён на 18-й минуте матча против "Рубина" в 16-м туре РПЛ.
Обновлено в 06:52
Футбол
Головин вошел в заявку «Монако» на матч с «Монпелье»
«Монако» объявил заявку на предстоящий матч с «Монпелье» в рамках 15-го тура чемпионата Франции.
Обновлено в 07:31
Футбол
Хабиб Нурмагомедов пригласил президента «ПСЖ» в Дагестан
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов встретился с президентом "Пари Сен-Жермен" Нассером Аль-Хелаифи, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:21
Футбол
«Вест Хэм» подпишет контракт с Насри, если тот похудеет
Ранее стало известно, что 31-летний Насри близок к подписанию краткосрочного контракта с "Вест Хэмом".
Обновлено в 01:00
Футбол
«Сент-Этьен» на своем поле разгромил «Нант» в чемпионате Франции
Футболисты "Сент-Этьена" нанесли поражение "Нанту" в домашнем матче 15-го тура чемпионата Франции.
Обновлено в 03:11
Футбол
Камерун лишен права провести Кубок африканских наций-2019
Камерун лишен права провести Кубок африканских наций в 2019 году, сообщается на официальном сайте Конфедерации африканского футбола (CAF).
Обновлено в 04:49