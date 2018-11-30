Футбол

Матч «Оренбург» – «Крылья Советов» может быть перенесен из-за морозов
Бомбардир.ру
вчера в 17:40

Енисей — Ахмат
сегодня
в 06:00
Чемпионат России
Матч 15-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Крыльями Советов» может быть перенесен из-за сложных погодных условий.
Бомбардир.рувчера в 17:40

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Три матча 16-го тура чемпионата России по футболу запланированы на субботу

ТАССвчера в 16:14

Матч «Оренбург» – «Крылья Советов» может быть перенесен из-за морозов

Бомбардир.рувчера в 17:40

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Прогнозы на 16-й тур РПЛ

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РПЛ. «Рубин» принимает «Динамо» и другие матчи 16-го тура

Sport.ruвчера в 04:59

Чемпионат России. «Енисей» примет «Ахмат», «Оренбург» против «Крыльев», «Анжи» – «Уфа»

Sports.ruвчера в 00:18

Прогноз на 16-й тур РПЛ. «Спартак» или «Локомотив»?

Спорт-Экспресс29 ноября в 16:10
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 04:43, Ашберн
Футбол

Вилья перешел в японский клуб, за который выступает Иньеста

Обновлено в 04:31
Футбол

Матч между «Крыльями Советов» и «Оренбургом» может быть отменен

Решение о проведении матча 16-го тура РПЛ между футбольными клубами «Крыльями Советов» (Самара) и «Оренбург» будет принято за час до его начала, сообщает 1 декабря официальный Twitter ПФК «Крылья советов».
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Обновлено в 04:00
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Итальянские СМИ сообщают, что римский клуб ведет переговоры с экс-главным тренером «Челси» Антонио Конте.
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Бердыев покритиковал формат российского чемпионата

Обновлено вчера в 15:13
Футбол

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Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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