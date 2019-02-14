Религия

Сегодня православные верующие отмечают Сретение ГосподнеОбластная газета вчера в 21:54

Сегодня, 15 февраля, на 30-й день после Рождества, православные верующие отмечают двунадесятый праздник (один из двенадцати важнейших) Сретение Господне. В 9:00 митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл возглавит Божественную литургию в селе Сылва Шалинского благочиния.
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Что ни в коем случае нельзя делать на Сретение

ТВ Центр05:05

Сретение Господне 15.02.2019: что важно сделать в этот день, чтобы жить в благополучии

В городе R01:28

Сретение Господне 2019: история, значение и народные приметы

Московский Комсомолец03:47

Сретение Господне 2019: история, приметы и традиции, что можно есть, что нельзя делать

ФАН03:13

Сретение Господне: история, традиции и смысл православного праздника

ТАСС00:30

Сретение Господне: история праздника, смысл, что в этот день под запретом

Народные новости04:36

Кто получит радость от Сретения

Российская газетавчера в 02:46
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Происшествия

Сотрудников Baring Vostok подозревают в хищении 2,5 млрд рублей

Основатель крупной инвестиционной компании Baring Vostok американец Майкл Калви и ещё пять человек, которые были задержаны ранее, подозреваются в хищении 2,5 млрд рублей.
Обновлено в 06:23
Происшествия

Суд вынес приговор школьнику, устроившему стрельбу в Ивантеевке

Подростка, который устроил стрельбу и взрывы в школе подмосковной Ивантеевки осенью 2017 года, приговорили к 7 годам и 3 месяцам воспитательной колонии.
Обновлено в 08:26
Политика

Лукашенко адресовал вопрос об интеграции народам России и Белоруссии

Обновлено в 07:26
Политика

Сурков и Бородай созвали совет донбасских добровольцев

В московском «Президент-Отеле» состоялось заседание совета донбасских командиров-добровольцев с участием помощника президента России Владислава Суркова и экс-премьера самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Бородая.
Обновлено в 08:33
Общество

Александр Беглов уволил глав трех районов Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставку главы администрации Центрального района Андрея Хлуткова, главы администрации Василеостровского района Юлии Киселевой и главы администрации Красносельского района Виталия Черкашина.
Обновлено в 06:34
Происшествия

На мэра города Иваново совершено нападение

Неизвестный мужчина совершил нападение на мэра города Иваново Владимира Шарыпова, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:41
Происшествия

Разговорчивого создателя «Новичка» обвинили в педофилии

Жителя Анапы Владимира Углева, рассказавшего журналистам о разработке отравляющего вещества «Новичок», обвинили в педофилии, передает «Русская служба BBC».
Обновлено в 07:34
Политика

Путин присвоил Владимиру Ковтуну звание Героя России

"За героизм, мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных заданий в условиях, сопряженных с риском для жизни, присвоить звание Героя Российской Федерации Ковтуну Владимиру Павловичу", - говорится в тексте указа главы государства.
Обновлено в 07:30
Политика

Суд в Гааге поддержал иск по активам в Крыму, заявили в ПриватБанке

Украинский ПриватБанк заявил, что арбитраж в Гааге поддержал его иск к РФ по потере активов в Крыму, размер компенсации определит позднее, сообщила в пятницу пресс-служба финансового учреждения.
Обновлено в 08:27
Происшествия

В Саратовской области произошёл крупный пожар в церкви

В городе Балашове Саратовской области произошёл пожар в здании церкви, возгорание локализовано на площади 1 тыс. кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МЧС по региону Наталию Куличенкову.
Обновлено в 05:33
Хоккей

Путин и Лукашенко в Сочи сыграли в хоккей

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко вместе вышли на лед, чтобы поиграть в хоккей на сочинской арене "Шайба".
Обновлено в 07:39
Происшествия

По делу Арашуковых задержан замглавы «Газпром межрегионгаз Махачкала»

По делу Арашаковых задержан заместитель генерального директора "Газпром межрегионгаз Махачкала" Даниялбек Багаутдинов.
Обновлено в 07:51
Культура

Первый канал отстранил Друзя и Бера от участия в программах

«Руководство Первого канала поддерживает решение компаний-производителей об отстранении Ильи Бера и Александра Друзя от дальнейшего участия в программах», — говорится в сообщении.
Обновлено в 04:00
Происшествия

На полигоне под Воронежем нашли мертвым солдата-срочника

В пресс-службе добавили, что смерть солдата наступила во время полевого выхода на военном полигоне.
Обновлено в 03:35
Экономика

Медведев призвал изменить подход к оценке бедности

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев высказал идею об изменении подхода к оценке уровня бедности - чтобы, как и во всем мире, учитывать расходы семей.
Обновлено в 03:25
Политика

Германия может изменить правовую базу, регулирующую «Северный поток–2»

Германия рассматривает возможность изменения правовой базы, регулирующей газопровод "Северный поток – 2", чтобы обеспечить ее соответствие нормативным требованиям Европейского союза, сообщил министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер в интервью агентству Рейтер.
Обновлено в 08:11
Кино

Актер Машков объявил об уходе из кино

Обновлено в 08:12
Политика

Bloomberg узнал план помощи США Венесуэле после свержения Мадуро

Белый дом рассматривает несколько вариантов помощи экономике Венесуэлы в случае свержения режима Мадуро, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 07:36
Армия и оружие

Минобороны России рассекретило документы о войне в Афганистане

Минобороны России к 30-летию вывода советских войск рассекретило уникальные документы о войне в Афганистане.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия

Силовики в центре Сургута задержали подозреваемого в экстремизме

Оперативники окружного УМВД совместно с отрядом спецназначения Росгвардии СОБР недалеко от остановки «УБР», на проспекте Ленина, задержали мужчину, которого, по сообщениям некоторых информагентств, подозревают в экстремизме.
Обновлено в 07:18
Кино

«Союзмультфильм» пообещал снять новые серии культовых мультиков

Киностудия «Союзмультфильм» снимет продолжение культовых советских мультиков, которым в этом году исполняется 50 лет.
Обновлено в 08:27
Кино

Писатель Руслан Закриев обвинил Джеймса Кэмерона в плагиате «Аватара»

Обновлено в 06:34
Происшествия

В Башкирии женщине при переломе вместо шины примотали к ноге швабру

В Башкирии пожилую женщину с переломом шейки бедра отказались госпитализировать, а в качестве шины использовали швабру.
Обновлено вчера в 14:57
Армия и оружие

Японские истребители сопроводили два Ту-95МС во время планового полёта

«На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители воздушных сил самообороны Японии», — добавили в ведомстве.
Обновлено в 08:39
Общество

Власти Подмосковья отменили запрет сидеть на полу в аэропортах

Правила поведения в аэропортах, расположенных на территории Московской области (Домодедово, Шереметьево и Жуковский), были утверждены в апреле 2018 года.
Обновлено в 06:17
Политика

Москву и Подмосковье призвали объединить в одну губернию

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил вице-премьеру РФ Виталию Мутко объединить Москву и Московскую область в один субъект федерации.
Обновлено вчера в 20:20
Политика

Луценко подозревает Тимошенко в незаконном обогащении

Генпрокурор Украины Юрий Луценко обратился к Специализированной антикоррупционной прокуратуре с просьбой возбудить уголовное дело в отношении кандидата в президенты Юлии Тимошенко по подозрению в незаконном обогащении и подаче недостоверной декларации.
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес

Актера Ланового не пустили на борт «Победы»

Народного артиста СССР Василия Ланового не пустили на рейс "Победы" в Ростов-на-Дону, сообщает "Москва 24".
Обновлено вчера в 07:14
Происшествия

Взорвавшийся в Красноярске дом должны были снести три года назад

Многоквартирный дом в Красноярске, где произошел взрыв газа, из-за которого погибли два человека, признали в суде подлежащим сносу самостроем еще три года назад.
Обновлено в 04:58
Энергетика

Котировки Brent останутся в диапазоне $63-65

Котировки Brent останутся в диапазоне 63-65 долл./барр.
Обновлено в 01:47
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Сретение Господне
Христианский праздник, отмечаемый в Исторических церквях и некоторых протестантских конфессиях. Принесение в Иерусалимский храм младенца Иисуса Христа его родителями состоялось на 40-й день после Рождества и на 32-й день после Обрезания. В Иерусалимском храме Святое семейство встретил Симеон Богоприимец.
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