Религия
7 мая православные отмечают Радоницу и поминают усопших родныхМТВ онлайн 03:31
Сегодня, 7 мая, православные посещают кладбища, читают молитвы для упокоения душ усопших, прибирают на могилах родных.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 09:15, Ашберн
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