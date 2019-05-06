7 мая православные отмечают Радоницу и поминают усопших родныхМТВ онлайн 03:31

Сегодня, 7 мая, православные посещают кладбища, читают молитвы для упокоения душ усопших, прибирают на могилах родных.

Происшествия Шереметьево потребовало наказать снимавших на видео катастрофу SSJ100 Руководство аэропорта Шереметьево прокомментировало появившуюся в Сети видеозапись, на которой «должностные лица, находясь при исполнении обязанностей в служебной зоне аэропорта, снимали происходящее на камеры мобильного телефона, допуская непозволительное поведение».

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Происшествия Опубликовано видео вооруженного нападения на бизнесмена в Балашихе В Сети появилось видео нападения на мужчину в одном из дворов Балашихи.

Общество Расстрелян до начала войны: московская школа «запуталась» в памятниках В комментарии сказано, что ученики и их учителя напрасно были обвинены в незнании истории, ведь в День Победы в Великой Отечественной войне россияне вспоминают не только победу в Великой Отечественной войне, но и героев всех военных действий, в том числе блестящего полководца и стратега Тухачевского.

Происшествия Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета Пилоты сгоревшего Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после приземления в московском аэропорту Шереметьево не выключили двигатели.

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