Футбол

Сегодня победят «Зенит» и ЦСКА: наш прогноз на матчи тураМК-Спорт 24 апреля в 04:52

«СпортМК» продолжает традиционную рубрику, в которой не только анонсируются матчи ближайшего тура Российской премьер-лиги, но и даются прогнозы.
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25-й тур

Коммерсантъвчера в 16:28

Видео всех голов 25-го тура РПЛ

Советский спорт24 апреля в 13:30

Сегодня победят «Зенит» и ЦСКА: наш прогноз на матчи тура

МК-Спорт24 апреля в 04:52
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 14:14, Ашберн
Происшествия

Три взрыва прогремели на Шри-Ланке

Обновлено в 11:08
Политика

«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»

Возбуждено уголовное дело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба", сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Обновлено в 11:43
Происшествия

Свободный таксист: оправдан чеченец, обвиненный в убийстве силовиков

Житель Чечни Расамбек Бекмурзаев был оправдан коллегией присяжных заседателей по делу об убийстве офицера ФСБ и двух военнослужащих МВД России в 2000 году.
Обновлено 23 апреля в 17:02
Политика

Россияне смогут пребывать в Черногории без визы до 90 дней

В МИД России сообщили, что граждане страны в период с 15 апреля по 31 октября 2019 года смогут без оформления визы посетить Черногорию.
Обновлено в 13:34
Политика

Трамп заявил о выходе из международного договора о торговле оружием

Дональд Трамп заявил о выходе США из международного договора о торговле оружием.
Обновлено в 13:13
Кино

Ушла из жизни актриса Элина Быстрицкая

В Москве на 92-м году жизни скончалась народная артистка СССР Элина Быстрицкая.
Обновлено в 06:31
Автоспорт

Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1»

Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».
Обновлено в 13:02
Происшествия

Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле

Обновлено в 01:24
Происшествия

Пожар на заводе «Красмаш» локализован

Пожар на территории завода «Красмаш» в Красноярске локализован на площади 20 тыс. кв. м. Об этом 26 апреля сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено в 11:25
Экономика

В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено в 12:28
Политика

Россия сняла санкции с четырех украинцев

Санкции сняты с четырех граждан Украины.
Обновлено в 09:01
Политика

Премьер Италии планирует обсудить с Путиным ситуацию в Ливии

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что в рамках форума международного сотрудничества "Один пояс - один путь" намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию в Ливии.
Обновлено в 13:33
Политика

Посольство России назвало приговор Бутиной вопиющим беззаконием

В посольстве России в США прокомментировали решение американского суда приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы.
Обновлено в 13:50
Музыка

Rammstein выпустили новый клип на композицию Radio

Обновлено в 06:40
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» подал сигнал бедствия и экстренно вернулся в Ригу

В аэропорту Риги совершил экстренную посадку самолет «Аэрофлота» Superjet 100-95B.
Обновлено в 08:38
Авто

Уникальный Chevrolet Corvette выставили на продажу на eBay

В спорткаре выполненным в кузове шутинг-брейк использовались оригинальные запчасти, а в его разработке принимали участие представители таких фирм как California Glass Bending и Bud’s Garage, Выставленный на продажу Chevrolet Corvette имеет 15-дюймовые колесные диски, топливный бак от Camaro, а также салон с отделкой тканью и винилом.
Обновлено в 12:38
Общество

В России хотят перенести начало учебного года

В Совет Госдумы вынесен для рассмотрения законопроект о переносе начала учебного года на 1 октября.
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия

Начальника отдела ФСБ Кирилла Черкалина арестовали на два месяца

Главу отдела ФСБ РФ Кирилла Черкалина арестовали на два месяца 25 апреля, в пятницу. Его подозревают во взяточничестве.
Обновлено в 05:56
Авто

Изменилась стоимость автомобилей семейства LADA Granta

Обновлено вчера в 06:50
Происшествия

В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами

"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Интернет

Facebook стала фигурантом дела о хранении паролей

Ирландская комиссия по защите данных, главный регулятор в ЕС, проводит расследование по делу корпорации Facebook, которая не смогла защитить миллионы паролей пользователей.
Обновлено вчера в 13:44
Шоу-бизнес

Возле дома Меган Маркл и принца Гарри была замечена «скорая помощь»

Около коттеджа принца Гарри и Меган Маркл была замечена «скорая помощь».
Обновлено в 13:48
Политика

Глава МИД Венесуэлы прокомментировал новые санкции США

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что введённые против него санкции со стороны Министерства финансов США свидетельствуют о том, что Боливарианская Республика идёт по верному пути.
Обновлено в 13:40
Хоккей

Деарне и Стольберг покидают «Авангард»

Обновлено в 12:09
Футбол

Окслейд-Чемберлен впервые в сезоне попал в заявку «Ливерпуля»

В последний раз Окслейд-Чемберлен выходил на поле 24 апреля 2018 года, получив повреждение в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против "Ромы" (5:2).
Обновлено в 14:05
Происшествия

Отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына

Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес

В 37 лет умерла звезда сериала «Мост»

Обновлено в 05:27
Политика

Стало известно об отказе Зеленского встретиться с Путиным один на один

«Зеленский сказал нам, что не хочет говорить с Путиным один на один, а начать переговоры с ним в рамках "нормандского формата", то есть вместе с канцлером Германии и президентом Франции», — сказал Квасьневский.
Обновлено в 11:05
Общество

В Австралии убьют миллионы диких кошек

Обновлено в 10:49
Общество

Новый порядок проведения диспансеризации утвердили в России

В России утвердили новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации.
Обновлено в 10:44
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