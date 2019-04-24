Футбол
Сегодня победят «Зенит» и ЦСКА: наш прогноз на матчи тураМК-Спорт 24 апреля в 04:52
«СпортМК» продолжает традиционную рубрику, в которой не только анонсируются матчи ближайшего тура Российской премьер-лиги, но и даются прогнозы.
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Религия
Православные отмечают Страстную пятницу
Обновлено в 02:57
Политика
«Нафтогаз Украины»: Россия готовится к новой газовой войне
"Россия готовится к новой газовой войне", — считает Витренко. Собственная программа по добыче газа на Украине сорвалась, признал он.
Обновлено вчера в 22:19
Политика
Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Савченко сравнила тюрьмы России и Украины
Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, выступая в эфире телеканала NewsOne, рассказала, что в российской тюрьме, где она содержалась после ареста в зоне боевых действий на Донбассе, к ней "было больше почета, чем в украинской".
Обновлено вчера в 23:33
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Шоу-бизнес
Актриса Ирина Сенотова попала в реанимацию
Российскую актрису Ирину Сенотову экстренно госпитализировали. Об этом в фейсбуке сообщила ее дочь Мария Оамер.
Обновлено в 01:57
Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено вчера в 23:00
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
Обновлено в 03:21
Космос
Физики опровергли теорию Стивена Хокинга о темной материи
Полученные результаты японских исследователей не полностью исключают теорию Хокинга, но допускают, что эти черные дыры должны быть действительно крошечными, чтобы объяснить природу темной материи.
Обновлено вчера в 10:04
Происшествия
На востоке Москвы столкнулись четыре машины
Четыре легковых автомобиля столкнулись на Пермской улице в Москве, два человека пострадали, один погиб, сообщили РИА Новости в столичном управлении ГИБДД.
Обновлено в 01:40
Политика
Гордон рассказал о способах возвращения Крыма на Украину
Украинский журналист и политик Дмитрий Гордон заявил, что Киев делает все, чтобы «затянуть момент» возвращения Крыма и Донбасса.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Макаревич объяснил причины ненависти к Зеленскому
Российский музыкант, лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич высказался в адрес победителя президентских выборов на Украине — кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 07:39
Политика
Козак призвал не политизировать ситуацию с загрязнённой нефтью
Российский вице-премьер Дмитрий Козак призвал не политизировать ситуацию с поставкой Белоруссии некачественной нефти из России.
Обновлено вчера в 10:44
Авто
УАЗ представил обновленный «Патриот» для ДПС
На мероприятии «Безопасная дорога» состоялся официальный дебют обновленного варианта модели УАЗ «Патриот», предназначенной для сотрудников ДПС.
Обновлено в 02:30
Кино
Премьера фильма «На Париж» по сценарию Говорухина состоялась на ММКФ
Обновлено вчера в 11:48
Происшествия
В ЛНР спасатели подняли тело третьего погибшего после аварии на шахте
Тело третьего горняка достали на поверхность из-под завалов после аварии на шахте «Схидкарбон» Лутугинского района самопровозглашенной ЛНР.
Обновлено в 02:11
Космос
Разработана одновитковая схема сближения космических аппаратов с МКС
Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» разработала одновитковую схему сближения космических аппаратов с Международной космической станцией (МКС), которая может быть реализована в ближайшие годы.
Обновлено в 03:27
Политика
Зеленский улетел отдыхать в Турцию
Обновлено в 02:07
Экономика
ЦБ РФ лишил лицензии подмосковный «Холдинвестбанк»
Банк России с 26 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Холдинвестбанк» (Московская область).
Обновлено в 01:58
Авто
Volkswagen создал экологичные фильтры для тормозных суппортов
В нижней части тормозного диска, рядом с суппортом, находится фильтр частиц тормозной пыли.
Обновлено в 02:23
Политика
Глава ЛНР дал старт Международному мотомаршу «Дороги Победы на Берлин»
Обновлено вчера в 13:02
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Обновлено вчера в 07:54
Общество
В России депутаты хотят перенести начало учебного года
В Государственной думе РФ группа депутатов предложила «гибкий» подход в вопросе о начале и окончании учебного года.
Обновлено в 00:34
Происшествия
В реанимации умер избитый приемной мамой семилетний мальчик
В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.
Обновлено вчера в 17:30
Путешествия
Полиэтиленовые пакеты выдают российских туристов
Кстати, туристы из России любят возить с собой огромное количество пакетов.
Обновлено вчера в 08:03
Авто
Компания Volkswagen начала утилизацию машин без статуса
В России под утилизацию попали 57 автомобилей Volkswagen, которые носят статус «предсерийных». Об их отзыве ранее сообщалось в СМИ.
Обновлено в 00:20
Космос
Система очистки воздуха на МКС дала сбой
Обновлено вчера в 16:17
Музыка
Глава Приморья назвал любимые русские песни Ким Чен Ына
Обновлено в 02:43
Политика
Зеленский обвинил ЦИК в попытках помешать ему распустить Раду
Обновлено вчера в 11:53