Сегодня победят «Зенит» и ЦСКА: наш прогноз на матчи тураМК-Спорт 24 апреля в 04:52

«СпортМК» продолжает традиционную рубрику, в которой не только анонсируются матчи ближайшего тура Российской премьер-лиги, но и даются прогнозы.

Сегодня победят «Зенит» и ЦСКА: наш прогноз на матчи тура

Политика «Нафтогаз Украины»: Россия готовится к новой газовой войне "Россия готовится к новой газовой войне", — считает Витренко. Собственная программа по добыче газа на Украине сорвалась, признал он.

Политика Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Политика Савченко сравнила тюрьмы России и Украины Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, выступая в эфире телеканала NewsOne, рассказала, что в российской тюрьме, где она содержалась после ареста в зоне боевых действий на Донбассе, к ней "было больше почета, чем в украинской".

Общество Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.

Шоу-бизнес Актриса Ирина Сенотова попала в реанимацию Российскую актрису Ирину Сенотову экстренно госпитализировали. Об этом в фейсбуке сообщила ее дочь Мария Оамер.

Наука В хлебе обнаружена опасная добавка Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.

Космос Физики опровергли теорию Стивена Хокинга о темной материи Полученные результаты японских исследователей не полностью исключают теорию Хокинга, но допускают, что эти черные дыры должны быть действительно крошечными, чтобы объяснить природу темной материи.

Происшествия На востоке Москвы столкнулись четыре машины Четыре легковых автомобиля столкнулись на Пермской улице в Москве, два человека пострадали, один погиб, сообщили РИА Новости в столичном управлении ГИБДД.

Политика Гордон рассказал о способах возвращения Крыма на Украину Украинский журналист и политик Дмитрий Гордон заявил, что Киев делает все, чтобы «затянуть момент» возвращения Крыма и Донбасса.

Политика Макаревич объяснил причины ненависти к Зеленскому Российский музыкант, лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич высказался в адрес победителя президентских выборов на Украине — кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского.

Политика Козак призвал не политизировать ситуацию с загрязнённой нефтью Российский вице-премьер Дмитрий Козак призвал не политизировать ситуацию с поставкой Белоруссии некачественной нефти из России.

Авто УАЗ представил обновленный «Патриот» для ДПС На мероприятии «Безопасная дорога» состоялся официальный дебют обновленного варианта модели УАЗ «Патриот», предназначенной для сотрудников ДПС.

Происшествия В ЛНР спасатели подняли тело третьего погибшего после аварии на шахте Тело третьего горняка достали на поверхность из-под завалов после аварии на шахте «Схидкарбон» Лутугинского района самопровозглашенной ЛНР.

Космос Разработана одновитковая схема сближения космических аппаратов с МКС Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» разработала одновитковую схему сближения космических аппаратов с Международной космической станцией (МКС), которая может быть реализована в ближайшие годы.

Экономика ЦБ РФ лишил лицензии подмосковный «Холдинвестбанк» Банк России с 26 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Холдинвестбанк» (Московская область).

Авто Volkswagen создал экологичные фильтры для тормозных суппортов В нижней части тормозного диска, рядом с суппортом, находится фильтр частиц тормозной пыли.

Общество В России депутаты хотят перенести начало учебного года В Государственной думе РФ группа депутатов предложила «гибкий» подход в вопросе о начале и окончании учебного года.

Происшествия В реанимации умер избитый приемной мамой семилетний мальчик В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.

Путешествия Полиэтиленовые пакеты выдают российских туристов Кстати, туристы из России любят возить с собой огромное количество пакетов.