Футбол

Сегодня победят «Зенит» и ЦСКА: наш прогноз на матчи тураМК-Спорт 24 апреля в 04:52

Анжи — Ростов
завтра
в 09:30
Чемпионат России
Стадион «Анжи Арена»
«СпортМК» продолжает традиционную рубрику, в которой не только анонсируются матчи ближайшего тура Российской премьер-лиги, но и даются прогнозы.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Зенит» идет без осечек, «Спартак» разгромлен в Туле. Самое интересное в 25‐м туре РПЛ

Телеканал 360°00:00

25-й тур

Коммерсантъ24 апреля в 16:12

Сегодня победят «Зенит» и ЦСКА: наш прогноз на матчи тура

МК-Спорт24 апреля в 04:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 03:36, Ашберн
Религия

Православные отмечают Страстную пятницу

Обновлено в 02:57
Политика

«Нафтогаз Украины»: Россия готовится к новой газовой войне

"Россия готовится к новой газовой войне", — считает Витренко. Собственная программа по добыче газа на Украине сорвалась, признал он.
Обновлено вчера в 22:19
Политика

Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 23:59
Политика

Савченко сравнила тюрьмы России и Украины

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, выступая в эфире телеканала NewsOne, рассказала, что в российской тюрьме, где она содержалась после ареста в зоне боевых действий на Донбассе, к ней "было больше почета, чем в украинской".
Обновлено вчера в 23:33
Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Шоу-бизнес

Актриса Ирина Сенотова попала в реанимацию

Российскую актрису Ирину Сенотову экстренно госпитализировали. Об этом в фейсбуке сообщила ее дочь Мария Оамер.
Обновлено в 01:57
Наука

В хлебе обнаружена опасная добавка

Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено вчера в 23:00
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

Обновлено в 03:21
Космос

Физики опровергли теорию Стивена Хокинга о темной материи

Полученные результаты японских исследователей не полностью исключают теорию Хокинга, но допускают, что эти черные дыры должны быть действительно крошечными, чтобы объяснить природу темной материи.
Обновлено вчера в 10:04
Происшествия

На востоке Москвы столкнулись четыре машины

Четыре легковых автомобиля столкнулись на Пермской улице в Москве, два человека пострадали, один погиб, сообщили РИА Новости в столичном управлении ГИБДД.
Обновлено в 01:40
Политика

Гордон рассказал о способах возвращения Крыма на Украину

Украинский журналист и политик Дмитрий Гордон заявил, что Киев делает все, чтобы «затянуть момент» возвращения Крыма и Донбасса.
Обновлено вчера в 23:55
Политика

Макаревич объяснил причины ненависти к Зеленскому

Российский музыкант, лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич высказался в адрес победителя президентских выборов на Украине — кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 07:39
Политика

Козак призвал не политизировать ситуацию с загрязнённой нефтью

Российский вице-премьер Дмитрий Козак призвал не политизировать ситуацию с поставкой Белоруссии некачественной нефти из России.
Обновлено вчера в 10:44
Авто

УАЗ представил обновленный «Патриот» для ДПС

На мероприятии «Безопасная дорога» состоялся официальный дебют обновленного варианта модели УАЗ «Патриот», предназначенной для сотрудников ДПС.
Обновлено в 02:30
Кино

Премьера фильма «На Париж» по сценарию Говорухина состоялась на ММКФ

Обновлено вчера в 11:48
Происшествия

В ЛНР спасатели подняли тело третьего погибшего после аварии на шахте

Тело третьего горняка достали на поверхность из-под завалов после аварии на шахте «Схидкарбон» Лутугинского района самопровозглашенной ЛНР.
Обновлено в 02:11
Космос

Разработана одновитковая схема сближения космических аппаратов с МКС

Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» разработала одновитковую схему сближения космических аппаратов с Международной космической станцией (МКС), которая может быть реализована в ближайшие годы.
Обновлено в 03:27
Политика

Зеленский улетел отдыхать в Турцию

Обновлено в 02:07
Экономика

ЦБ РФ лишил лицензии подмосковный «Холдинвестбанк»

Банк России с 26 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Холдинвестбанк» (Московская область).
Обновлено в 01:58
Авто

Volkswagen создал экологичные фильтры для тормозных суппортов

В нижней части тормозного диска, рядом с суппортом, находится фильтр частиц тормозной пыли.
Обновлено в 02:23
Политика

Глава ЛНР дал старт Международному мотомаршу «Дороги Победы на Берлин»

Обновлено вчера в 13:02
Политика

Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста

Обновлено вчера в 07:54
Общество

В России депутаты хотят перенести начало учебного года

В Государственной думе РФ группа депутатов предложила «гибкий» подход в вопросе о начале и окончании учебного года.
Обновлено в 00:34
Происшествия

В реанимации умер избитый приемной мамой семилетний мальчик

В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.
Обновлено вчера в 17:30
Путешествия

Полиэтиленовые пакеты выдают российских туристов

Кстати, туристы из России любят возить с собой огромное количество пакетов.
Обновлено вчера в 08:03
Происшествия

Первое уголовное дело о пожаре в «Зимней вишне» поступило в суд

Обновлено в 02:09
Авто

Компания Volkswagen начала утилизацию машин без статуса

В России под утилизацию попали 57 автомобилей Volkswagen, которые носят статус «предсерийных». Об их отзыве ранее сообщалось в СМИ.
Обновлено в 00:20
Космос

Система очистки воздуха на МКС дала сбой

Обновлено вчера в 16:17
Музыка

Глава Приморья назвал любимые русские песни Ким Чен Ына

Обновлено в 02:43
Политика

Зеленский обвинил ЦИК в попытках помешать ему распустить Раду

Обновлено вчера в 11:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное