Общество
Экзамены по литературе и географии открывают основной период ЕГЭТАСС вчера в 17:02
Основной период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) начнется в понедельник для десятков тысяч выпускников 2019 года. В этот день 52 тыс. из них будут сдавать ЕГЭ по литературе и более 22 тыс. - по географии, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Рособрнадзора.
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Политика
На Украине заявили о бесполезности санкций ЕС против России
Украинский политик, руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак заявил о бесполезности европейских санкций против России.
Обновлено в 19:31
Происшествия
В Японии неизвестный с ножом напал на школьников
Неизвестный напал с ножом на людей в парке японского города Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено в 19:44
Политика
В России могут ужесточить правила призыва в армию
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что призыв на военную службу постепенно уйдет в прошлое.
Обновлено в 03:31
Футбол
Берлинский «Унион» пробился в Бундеслигу
В понедельник, 27-го мая, клуб из Берлина расписал сухую ничью со "Штутгартом" и по сумме двух матчей завоевал право сыграть в высшем эшелоне немецкого футбола в будущем сезоне.
Обновлено в 18:44
Армия и оружие
В ДНР беспилотник ВСУ атаковал дом
Обновлено в 18:30
Хоккей
«Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с Кузнецовым
"Вашингтон Кэпиталз" отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард клуба Евгений Кузнецов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:17
Гаджеты
Процессоры AMD Ryzen 3000 представлены официально
Центральные процессоры AMD Ryzen 3000 имеют поддержку интерфейса PCI Express 4.0, в два раза больше кэша третьего уровня по сравнению с предшественниками, а также на 13% больший показатель IPC Топовой моделью семейства AMD Matisse стал Ryzen 9 3900X, который характеризуется 12 ядрами Zen 2 с поддержкой многопоточности, 64 МБ кэш-памяти L3, частотой от 3,8 до 4,6 ГГц и ценой в 499 долларов.
Обновлено в 07:57
Транспорт
Таксистам могут запретить работать сверх нормы
Водителям такси в России могут запретить работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены в законопроект об агрегаторах такси ко второму чтению в Госдуме.
Обновлено в 01:43
Политика
Кремль ответил на требование трибунала ООН выдать украинских моряков
Свое требование Международный трибунал ООН по морскому праву озвучил 25 мая.
Обновлено в 03:51
Армия и оружие
В Турции ожидают прибытия персонала из России для установки С-400
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что вопрос приобретения страной российских зенитных ракетных систем С-400 решён и в ближайшее время ожидается приезд технических экспертов из России.
Обновлено в 16:40
Армия и оружие
Шойгу посетит с рабочим визитом Таджикистан
Министр обороны России Сергей Шойгу посетит во вторник Таджикистан с рабочим визитом, сообщили РИА Новости в департаменте информации МИД Таджикистана.
Обновлено в 17:51
Наука
Потеря члена семьи косаток привела к снижению их выживаемости
Потеря одного члена семьи косаток привела к снижению выживаемости всей остальной группы.
Обновлено в 17:59
Армия и оружие
Военный эксперт заявил об «уязвимости» С-500
Обновлено в 17:50
Здоровье
Обнаружена смертельная опасность чая с солодкой
Употребление в течение двух недель чая с экстрактом корня солодки довело пожилого канадца до реанимации с острым гипертоническим кризом.
Обновлено в 07:10
Общество
Рядом со сливными ямами канализаций Астрахани будут строить жилье
В начале апреля «ПУНКТ-А» написал небольшую заметку о передаче из областной собственности в муниципальную 70 гектаров земли на юге Астрахани – рядом с Сабанс-Яром.
Обновлено в 07:33
Экономика
КНР прекратила закупки нефти в Иране из-за США
Китай прекратил закупки нефти в Иране из-за санкций США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:42
Происшествия
Подтверждена гибель серфингиста под «Метеором» в Петербурге
Органы Следственного комитета РФ на транспорте подтвердили гибель серфингиста в акватории Санкт-Петербурга при столкновении с пассажирским судном на подводных крыльях «Метеор».
Обновлено в 11:16
Финансы
В США оценили планы Москвы по отказу от доллара
В России ослабевает роль доллара, как главной резервной валюты, а ее место занимают золотовалютные резервы, уверен финансист из США Питер Шифф.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой
Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о крушении частного самолета Epic-LT, в котором находилась совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено в 20:24
Политика
Валентин Юмашев выдвинут в совет директоров МТС
В представленном списке кандидатов нет бывшего топ-менеджера "Системы" Рона Зоммера, который с 2009 года является председателем совета директоров МТС.
Обновлено в 14:11
Происшествия
Подпорная стена рухнула на автомобили во Владивостоке
Сообщается, что из-за обильных осадков подпорная стена у дома №11 по улице Ладыгина не выдержала давления и рухнула.
Обновлено в 19:53
Здоровье
В Великобритании родился ребенок без кожи
В английском графстве Уорикшир врачи выходили родившегося без кожи младенца. Об этом сообщает таблоид Daily Star.
Обновлено в 19:31
Гаджеты
Владелец TikTok планирует создать собственный смартфон
Компания ByteDance, которая владеет приложением для обмена видео TikTok, займется разработкой собственного смартфона, пишет Financial Times.
Обновлено в 06:04
Политика
Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»
Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России».
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес
Ксения Собчак рассказала, как порадовал ее двухлетний сын
Двухлетний малыш знает, как порадовать свою маму, чтобы поднять ей настроение на весь день.
Обновлено в 06:48
Общество
Непогода оставила без света около 5 тысяч жителей Приморья
Около 5 тысяч жителей Приморья остались без электроэнергии из-за ухудшения погоды.
Обновлено в 11:52
Космос
Появилось видео удара молнии в ракету «Союз-2.1б»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео удара молнии в ракету-носитель "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Плесецк со спутником "Глонасс-М", передает ТАСС.
Обновлено в 08:43
Энергетика
МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в Раде
Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:17