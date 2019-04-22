Энергетика
Сегодня нефть Brent не превысит уровень $75 за баррельПРАЙМ 06:39
Цены на нефть резко выросли на сообщениях о том, что со 2 мая США отменят разрешения на покупку иранской нефти. Мы считаем последние события благоприятными для цен на нефть в ближайшее время и негативными в долгосрочной перспективе.
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Происшествия
Еще один взрыв прогремел на Шри-Ланке
Новый взрыв произошел в Коломбо (столица Шри-Ланки), сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев в понедельник, 22 апреля.
Обновлено в 06:42
Общество
Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана
Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице главы Татарстана по развитию городской среды Наталии Фишман.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Политика
Жена Зеленского испугалась статуса первой леди
Обновлено в 05:24
Футбол
«Ливерпуль» добыл выездную победу над «Кардиффом» в АПЛ
Обновлено вчера в 12:53
Происшествия
В Москве найдена пропавшая из частной коллекции картина Левитана
«В ходе проведённых мероприятий в день обращения картина была найдена сотрудниками полиции», — сказали ТАСС в ведомстве.
Обновлено в 06:32
Происшествия
Суд разрешил врачу ФК «Зенит» посетить Кокорина в СИЗО
Обновлено в 05:21
Общество
«Аэрофлот» запустил продажу льготных билетов
Авиакомпания «Аэрофлот» начала продажу льготных билетов из Владивостока в Москву и Новосибирск, сообщили 22 апреля власти Приморья.
Обновлено в 00:04
Политика
Кадыров прокомментировал избрание Зеленского президентом Украины
Обновлено вчера в 15:06
Армия и оружие
Киев усиливает работу подразделений МВД в Азовском и Черном морях
МВД Украины усиливает работу своих подразделений в акватории Черного и Азовского морей.
Обновлено в 06:40
Политика
Губернатор голосовавшей за Порошенко Львовской области ушел в отставку
Львовская область стала единственным регионом, где Петр Порошенко обошел Владимира Зеленского во втором туре.
Обновлено в 06:25
Спорт
Алина Загитова выступила на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду»
Алина Загитова приняла участие в первом ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло на арене Ice Palace в Краснодаре.
Обновлено вчера в 04:36
Музыка
Дочь Алсу оправдалась за исполнение песни Юлии Началовой
Напомним, известная певица и уроженка Воронежа Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет из-за остановки сердца в результате сепсиса.
Обновлено вчера в 12:01
Политика
Климкин после победы Зеленского процитировал мультфильм «Жил-был пес»
«Даже видеообращение запишу, чтобы быть в тренде», — пошутил Климкин, приложив к своему посту видео с записью фрагмента из снятого по мотивам украинской сказки мультфильма «Жил-был пес».
Обновлено в 06:35
Гаджеты
Эксперты назвали приводящие к поломке телефона ошибки
Главной ошибкой пользователей является разрядка аккумулятора до 0 и зарядка на 100% на протяжении всей ночи, а современным батареям такие циклы уже не нужны.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Владелец ASOS потерял троих детей в результате терактов на Шри-Ланке
Самый богатый человек Дании Андерс Хольк Поульсен потерял троих из четверых детей в результате взрывов на Шри-Ланке.
Обновлено в 05:34
Экономика
Совфед одобрил закон о крабовых аукционах
Закон о крабовых аукционах одобрил Совфед, передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля.
Обновлено в 06:29
Политика
Зеленский обратился к странам бывшего СССР
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский, уверенно лидирующий во втором туре выборов, обратился к странам постсоветского пространства и призвал брать пример с Украины.
Обновлено вчера в 20:27
Хоккей
«Сан-Хосе» в овертайме обыграл «Вегас» и сравнял счет в серии
"Сан-Хосе" в гостях выиграл у "Вегаса" (2:1 2ОТ) в первом раунде плей-офф НХЛ. Счет в серии стал равным - 3-3.
Обновлено вчера в 23:05
Политика
В Белом доме сообщили детали разговора Трампа и Зеленского
Президент США Дональд Трамп в воскресенье в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским пожелал ему успехов и назвал выборы важным этапом в истории Украины.
Обновлено вчера в 23:37
Общество
Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России
Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
Авто
Fiat превратил хэтч Argo в «кроссовер»
В Бразилии рассекречена «внедорожная» версия хэтчбека Fiat Argo, которая вскоре должна выйти на местный рынок.
Обновлено в 06:27
Происшествия
В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек
В Казани в ходе тушения пожара в частном доме были обнаружены тела шести погибших, включая троих детей. Об этом информирует МЧС Татарстана.
Обновлено вчера в 21:48
Гаджеты
В Samsung отложили запуск гибкого смартфона Galaxy Fold
Напомним, что гибкий смартфон оценили почти в две тысячи долларов.
Обновлено в 03:21
Политика
Тимошенко призвала сформировать новое правительство Украины
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала сформировать новое правительство, сообщает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Политика
Зеленский может назначить Порошенко на государственный пост
Обязательно обращусь к обществу, и, если они скажут, что хотят видеть Петра Алексеевича Порошенко на том или ином посту, — может быть, не знаю, — цитирует шоумена РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:43
Общество
Зафиксирована гибель людей от наступающей глобальной катастрофы
Рекордно теплая весна на Аляске привела к гибели по меньшей мере пяти человек.
Обновлено в 05:42