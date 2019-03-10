Сегодня на матче «Зенит» – «Уфа» ждут 45 тыс. зрителейGazeta.SPb 07:36

Сегодня, 10 марта, на «Газпром Арене» Крестовского острова в Петербурге состоится мачт «Зенит» – «Уфа». На стадионе ожидается около 45 тыс. болельщиков, сообщает петербургский ФК. Напомним, что на днях «Зенит» вошел в топ-пять Лиги Европы по посещаемости домашних матчей.

Сегодня на матче «Зенит» – «Уфа» ждут 45 тыс. зрителей

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