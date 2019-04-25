Общество
Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в ЧернобылеСиб.фм 01:24
Ровно 33 года назад в украинском городе Чернобыль произошёл взрыв на четвёртом энергоблоке АЭС. До аварии в 70-е годы в Припяти проживало почти 50 тысяч человек, после выброса радиации — он перестал быть безопасным местом для поселения. Сегодня Припять считается опустевшим городом-призраком.
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Годовщина Чернобыльской катастрофы: насколько опасно на месте аварии сегодня
Московский Комсомолец06:40
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 08:19, Ашберн
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 08:19, Ашберн
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
Обновлено в 03:51
Автоспорт
Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота
Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:16
Политика
Путин утвердил ежегодную выплату ветеранам войны в 10 тысяч рублей
Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате в 10 000 рублей участникам Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:17
Наука
Прощание с зубными щётками: Микророботы научились удалять зубной налёт
Инженеры из Университета Пенсильвании создали микророботов, которые научились удалять зубной налёт и бляшки с помощью магнитов.
Обновлено вчера в 13:58
Происшествия
Пассажир попытался открыть дверь авиалайнера во время полета
Пассажир самолета Airbus A319 британской авиакомпании easyJet попытался открыть дверь воздушного судна в воздухе на высоте 9 тыс. м. Инцидент произошел во время перелета из Лондона в Пизу, сообщила газета The Sun в четверг, 25 апреля.
Обновлено в 01:23
Политика
В Совфеде оценили призыв Трампа отказаться от ядерного оружия
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT слова американского лидера Дональда Трампа, который заявил, что США, России и Китаю надо избавиться от ядерных вооружений.
Обновлено в 02:37
Происшествия
В Костроме взорвали банкомат «Сбербанка»
В Костроме сотрудники полиции разыскивают двух мужчин, которые взорвали и ограбили банкомат «Сбербанка», расположенный в одном из спальных микрорайонов города.
Обновлено в 07:03
Происшествия
Суд обязал «Новую газету» удалить статью о пытках ФСБ в Магнитогорске
Басманный суд Москвы обязал «Новую газету» удалить информацию о пытках сотрудниками ФСБ в Магнитогорске гражданина Киргизии, так как признал ее не соответствующей действительности, говорится в сообщении на сайте «Новой газеты».
Обновлено в 07:17
Политика
Си Цзиньпин и Путин обменялись подарками
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обменялись подарками после переговоров, которые оба лидера сочли продуктивными.
Обновлено в 06:48
Футбол
Родионов и Измайлов могут покинуть «Спартак» до конца недели
Спортивный обозреватель телеканала "Россия 24" Илья Казаков сообщил о возможном уходе из московского "Спартака" вице-президента клуба Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова.
Обновлено в 07:46
Культура
Умер художник‐постановщик Валерий Филиппов
«26 апреля 2019 года на 81 году жизни скончался народный художник РФ, лауреат Государственной премии СССР, член Гильдии художников кино и телевидения Союза кинематографистов России Валерий Николаевич Филиппов», — говорится в сообщении на сайте.
Обновлено в 08:14
Общество
В Сарове оправдали выплату педагогу рубля в качестве стимула
Недавно канал Life shot распространил информацию о том, что преподаватель местной музыкальной школы получила 80 рублей стимулирующих выплат за полтора года.
Обновлено в 04:22
Музыка
Rammstein выпустили новый клип Radio
Группа Rammstein опубликовала новый клип на композицию Radio. Видеоролик опубликован на официальном канале группы в YouTube.
Обновлено в 05:58
Происшествия
В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами
"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Политика
Из Марокко в Россию экстрадирован воевавший в Сирии боевик
По данным спецслужбы, Саламов воевал в Сирии в рядах запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес
Бритни Спирс выписали из психиатрической клиники
Американскую певицу Бритни Спирс окончательно выписали из психиатрической клиники, где она прошла курс лечения от эмоционального расстройства, сообщает Mirror.
Обновлено в 06:51
Политика
Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым
Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым и Донбасс. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 03:23
Политика
Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам
Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено вчера в 15:29
Политика
СМИ сообщили о неформальной встрече Зеленского и Гройсмана
Обновлено в 07:35
Гаджеты
Мини-ноутбук One Mix 3 получит 8,4 дисплей и чип Intel Amber Lake
Основой послужит процессор Intel Core m3-8100Y поколения Amber Lake Y. Чип содержит два вычислительных ядра с возможностью одновременной обработки до четырёх потоков инструкций.
Обновлено в 04:24
Музыка
Организатор гастролей Светланы Лободы в Прибалтике исчез с деньгами
Певица Светлана Лобода отменила часть концертов в Прибалтике.
Обновлено вчера в 21:57
Общество
ФАС одобрила объединение сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое»
Федеральная антимонопольная служба одобрила слияние торговых сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & белое».
Обновлено в 04:14
Здоровье
Женщина сходила к врачу и неожиданно родила ребенка другой расы
Жительница Великобритании неожиданно родила ребенка другой расы. Об этом сообщает издание The Daily Beast.
Обновлено в 06:12
Происшествия
В Краснодарском крае в ДТП погибли двое полицейских
В результате происшествия погибли двое полицейских. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Обновлено в 07:47
Кино
Гран-при ММКФ получил «Тренинг личностного роста» Фархата Шарипова
Фильм «Тренинг личностного роста» режиссера Фархата Шарипова получил Гран-при Международного московского кинофестиваля (ММКФ) «Золотой Георгий».
Обновлено вчера в 14:16
Армия и оружие
Минобороны: сирийская Латакия попала под ракетный обстрел боевиков
В Сирии боевики попытались обстрелять автовокзал города Латакия из реактивной установки залпового огня, сообщил 25 апреля на брифинге начальник российского Центра по примирению в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.
Обновлено вчера в 15:27
Политика
В ЛНР выстроилась очередь за российскими паспортами
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что жители региона выстраиваются в очереди, чтобы подать документы на получение российского гражданства.
Обновлено в 02:02
Происшествия
МЧС направит спасателей в ЛНР к месту ЧП на шахте
Обновлено вчера в 15:05