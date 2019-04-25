Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в ЧернобылеСиб.фм 01:24

Ровно 33 года назад в украинском городе Чернобыль произошёл взрыв на четвёртом энергоблоке АЭС. До аварии в 70-е годы в Припяти проживало почти 50 тысяч человек, после выброса радиации — он перестал быть безопасным местом для поселения. Сегодня Припять считается опустевшим городом-призраком.

Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле

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