Футбол
Сегодня футболисты «Нанта» выйдут на матч в футболках с фамилией СалыSoccer.ru 13:42
Все игроки хозяев сегодня выйдут на поле в футболках с фамилией нападающего. Сегодня на побережье Франции нашли сиденья самолета, на котором летел аргентинец.
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Авто
Lada Vesta Sport будет стоить около миллиона рублей
Обновлено в 09:02
Происшествия
Суд арестовал сенатора Арашукова
Басманный суд Москвы на два месяца арестовал сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова по делу о преступном сообществе и убийствах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 13:36
Авто
Volkswagen удержал статус крупнейшего автопроизводителя в мире
Обновлено в 04:40
Транспорт
Новые правила движения грузовиков по Москве грозят перебоями с продуктами
Новые правила движения грузовиков по Москве грозят перебоями с продуктами Ужесточение правил передвижения грузовых автомобилей по Москве грозит подорожанием продуктов и перебоями с их поставками.
Обновлено в 17:27
Происшествия
Задержан начальник регионального штаба МВД Ингушетии
Начальник регионального штаба МВД Ингушетии Саварбек Шадиев задержан по подозрению в мошенничестве.
Обновлено в 16:05
Космос
Академик рассказал о последствиях столкновения Апофиса с Землей
В НАСА считают, что возможность столкновения с этим астероидом в 2029 году исключена, а в 2036 году — чрезвычайно маловероятна.
Обновлено в 18:08
Авто
Toyota отзовет в России кроссоверы Toyota Highlander
Об отзывной кампании говорится в сообщении Росстандарта, где указано, что Toyota отзывает в России более 100 автомобилей Highlander.
Обновлено в 04:59
Наука
Ученые обнаружили неожиданную опасность кошек
Специалисты из Копенгагенской университетской больницы выяснили, что паразит гораздо коварнее, чем предполагалось, так как он, проникнув в организм человека, на 50% повышает риск развития шизофрении, передает Science Alert.
Обновлено в 07:31
Авто
Трехдверный Range Rover не появится в продаже
Напомним, в прошлом марте в Женеве компания презентовала трехдверную версию Range Rover и объявила, что она будет выпущена ограниченным тиражом в 999 экземпляров.
Обновлено в 09:21
Интернет
Facebook платила пользователям за установку следящей программы
Пользователям предлагали установить программу Facebook Research и разрешить доступ к своим данным.
Обновлено в 12:51
Авто
Skoda показала внешность компактного кроссовера Skoda Kamiq
Компания Skoda показала внешность нового компактного кроссовера Skoda Kamiq на первых дизайн-скетчах.
Обновлено в 04:22
Происшествия
По делу Арашуковых планируется задержание глав газовых компаний
Следственный комитет России планирует задержание ряда руководителей предприятий газовой отрасли Северного Кавказа в рамках дела сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля.
Обновлено в 13:06
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у камчатского банка из четвертой сотни
Банк России отзывает с 31 января лицензию у расположенного в Петропавловске-Камчатском Камчаткомагропромбанк, приказ опубликован на сайте регулятора.
Обновлено в 16:07
Происшествия
В Вашингтоне неизвестный пытался напасть на автоколонну делегации КНР
Неизвестный пытался напасть на автоколонну, предположительно, делегации КНР недалеко от Белого дома, в результате инцидента пострадал сотрудник секретной службы США, сообщила корреспондент телеканала NBC Келли О'Доннелл в Twitter.
Обновлено в 16:20
Общество
Более 20 рейсов отменены в аэропортах Москвы из-за непогоды
Более 20 рейсов отменены в трех столичных аэропортах в связи со снегопадом. Еще 20 самолетов вылетят из Москвы с задержкой.
Обновлено в 18:39
Космос
Жители Мурманской области сняли на видео полет яркого болида
Жители Мурманской области размещают в сети видео, на котором виден полет по небу яркого светящегося объекта.
Обновлено в 09:27
Гаджеты
Mirror: найден способ восстановить удаленные в WhatsApp сообщения
Пользователь может восстановить удаленные сообщения в мессенджере WhatsApp, используя резервное копирование.
Обновлено в 03:06
Политика
У мэра Риги Нила Ушакова прошли обыски
Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии (KNAB) провели обыски в кабинете и доме мэра Риги Нила Ушакова, сообщило местное агентство LETA.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Сбербанк столкнулся с наглыми мошенниками
Государственный Сбербанк столкнулся с проблемой мошенников, которые обзванивают клиентов банка под видом его сотрудников, используя при этом реальные телефонные номера кредитной организации.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Число погибших при прорыве дамбы в Бразилии выросло до 99 человек
Количество жертв прорыва дамбы на железорудном руднике в провинции Минас-Жерайс на юго-западе Бразилии возросло до 99 человек, пишет Reuters со ссылкой на данные спасателей.
Обновлено в 18:33
Космос
Трещина обнаружена в разгонном блоке «Фрегат» на космодроме Куру
Обновлено вчера в 16:30
Общество
В Италии собрали деньги для спасенного в Магнитогорске ребенка
Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома.
Обновлено в 15:29
Наука
Найден 35000-летний череп современного человека
Исследователи из Оксфордского университета (Великобритания) при помощи анализа ДНК установили, что найденный в Монголии череп принадлежал самому раннему представителю современного вида человека.
Обновлено в 10:08
Политика
Трамп поздравил Гуаидо с началом работы на посту «президента»
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с лидером оппозиции Венесуэлы и спикером парламента Хуаном Гуаидо, объявившим себя временным главой государства, сообщили в Белом доме.
Обновлено в 18:42
Наука
Названа новая опасность частого употребления алкоголя
Ученые Ратгерского университета (США) выяснили, что чрезмерное употребление спиртных напитков, а также хронический алкоголизм приводят к длительным изменениям в активности генов.
Обновлено вчера в 23:02
Гаджеты
Samsung выпустит смартфон с объёмом памяти в 1000 Гб
Корейский производитель гаджетов Samsung готовится к разработке и производству первого в мире смартфона, встроенная память которого составит один терабайт.
Обновлено в 13:18
Армия и оружие
На самом дорогом авианосце США обнаружили неполадки с катапультами
В ходе испытаний самого дорогого авианосца ВВС США Gerald Ford 20 раз отказывали электромагнитные катапульты, которые используются для запуска самолетов с кораблей.
Обновлено в 17:35
Гаджеты
Около 400 «Яндекс.Телефонов» продано за декабрь
Всего около 400 «Яндекс.Телефонов» было реализовано за неполный декабрь 2018 года, а к 20 января число проданных смартфонов выросло до 450, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудников трех ритейлеров.
Обновлено в 03:07
Общество
В Москве запретили продажу вейпов несовершеннолетним
Депутаты Мосгордумы на законодательном уровне запретили продажу несовершеннолетним электронных сигарет и вейпов.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Суд продлил арест братьям Магомедовым до конца марта
Обновлено в 10:50