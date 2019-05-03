Сегодня двумя матчами открывается 27 тур чемпионата России по футболуЭхо Москвы 02:04

Конкуренты Спартака в борьбе за Европу сыграли вничью, чем помогли красно-белым. Телеканал Матч ТВ покажет встречу 27 утра чемпионата России по футболу Рубин – Оренбург, начиная с 16 часов 30 минут.

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