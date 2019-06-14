Сегодня «Зенит» выходит из отпускаРадио Зенит 03:36

Футболисты нашей команды соберутся в Петербурге и после нескольких дней занятий на базе в Удельном парке отправятся в Австрию на тренировочные сборы.

Сегодня «Зенит» выходит из отпуска

Политика Представители Демпартии Молдавии покинули страну Политики и бизнесмены, связанные с Демократической партией Молдавии, в пятницу вечером покидают страну, сообщают местные СМИ.

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Здоровье В ОЭЗ «Дубна» сдали кровь для детских медучреждений Подмосковья 60 человек сдали свою кровь в День донора, который впервые был организован на территории ОЭЗ «Дубна».

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