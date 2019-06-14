Футбол

Сегодня «Зенит» выходит из отпускаРадио Зенит 03:36

Футболисты нашей команды соберутся в Петербурге и после нескольких дней занятий на базе в Удельном парке отправятся в Австрию на тренировочные сборы.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

«Зенит» провел первую тренировку после отпуска

Матч ТВ11:12

«Зенит» начал подготовку к новому сезону

Sport24.ru12:23

«Зенит» начал подготовку к новому сезону

Sports.ru12:28

«Зенит». С Джорджевичем

Bobsoccer17:01

Джорджевич и Бабурин вернулись в «Зенит»

Спорт-Экспресс11:42

«Зенит» провел первую тренировку после отпуска

Sportbox.RU11:12

Сегодня «Зенит» выходит из отпуска

Радио Зенит03:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 21:31, Вашингтон
Политика

Представители Демпартии Молдавии покинули страну

Политики и бизнесмены, связанные с Демократической партией Молдавии, в пятницу вечером покидают страну, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 16:17
Энергетика

«Укртрансгаз» сообщил о чрезвычайной ситуации на Украине

Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о чрезвычайной ситуации на Украине. Об этом говорится на сайте компании.
Обновлено в 15:57
Общество

Журналисты пришли к выводу, что ИИ пока не может их заменить

Участники 6-го Всемирного конгресса информагентств пришли к выводу, что искусственный интеллект (ИИ) может помочь в работе СМИ, но пока не в состоянии заменить журналиста.
Обновлено в 20:12
Культура

Экстренно госпитализирован Ален Делон

Обновлено в 12:10
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено в 04:08
Армия и оружие

Новые корпуса военного института открыли в Ленобласти

В Ленобласти состоялось открытие новых и модернизированных учебных корпусов автодрома Военного института Военной академии МТО им. А.В. Хрулева.
Обновлено в 16:38
Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Здоровье

В ОЭЗ «Дубна» сдали кровь для детских медучреждений Подмосковья

60 человек сдали свою кровь в День донора, который впервые был организован на территории ОЭЗ «Дубна».
Обновлено в 20:50
Здоровье

У каждого пятого обладателя татуировки выявили проблемы со здоровьем

Каждый пятый обладатель татуировки или пирсинга в Великобритании испытывает определённые проблемы со здоровьем.
Обновлено в 14:52
Игры

«М.Видео-Эльдорадо»: продажи игр для ПК выросли впервые за пять лет

Помимо игр для консолей последнего поколения рост продемонстрировали диски для ПК – продажи выросли на 80% год к году, что произошло впервые за последние пять лет.
Обновлено в 11:27
Общество

Сын Алибасова захотел вывезти отца из России

Обновлено вчера в 22:36
Шоу-бизнес

Каменских показала постельное фото после свадьбы с Потапом

Певица Настя Каменских поделилась в инстаграме откровенным снимком. На фото артистка снята со спины.
Обновлено в 04:28
Политика

Медведчук: часть людей видят в Зеленском Порошенко

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала NewsOne заявил, что «риторика господина Зеленского начинает повторяться с риторикой господина Порошенко».
Обновлено в 20:23
Общество

Гороскоп на 13 июня: Стрельцам не стоит начинать новые дела

Стрельцам не стоит начинать новые дела.
Обновлено вчера в 01:29
Политика

Сотрудники Белого дома спели Трампу Happy Birthday to You

Обновлено в 17:25
Энергетика

«Нафтогаз» снизил цены на газ для украинцев

Цена на газ для населения на Украине с 1 ноября 2018 года повысилась на 23,5 процента и составила около 300 долларов за тысячу кубометров, что приведет к росту цен на коммунальные услуги.
Обновлено в 20:14
Армия и оружие

Су-34 мощнейшей бомбой похоронил десятки боевиков

Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил мощной корректируемой авиабомбой КАБ-1500ЛГ целую группу боевиков в Сирии.
Обновлено в 04:13
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Обновлено в 12:09
Происшествия

В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади

Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено в 15:30
Происшествия

Экс-замглавы ФСИН по Петербургу и Ленобласти задержан за взятку

Обновлено в 13:13
Футбол

Кержаков рассказал о влиянии ЕГЭ на молодых футболистов

Тренер юношеской сборной по футболу Александр Кержаков рассказал, как единый государственный экзамен влияет на игроков команды.
Обновлено в 20:38
Общество

Росстандарт оценил долю суррогатного бензина в Крыму в 20%

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) по итогам проверок, проведенных в Крыму в мае и начале июня 2019 года, выявило реализацию фальсифицированного дизельного топлива в 47% взятых пробах, бензина — в 20%.
Обновлено в 18:36
Интернет

ESET обнаружила новый вид мошенничества в WhatsApp

Международная антивирусная компания ESET обнаружила новый вид мошенничества в мессенджере WhatsApp.
Обновлено в 04:39
Экономика

Кудрин назвал справедливый размер пенсий для россиян

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал справедливый размер пенсий, который бы приблизил выплаты жителей страны к европейским.
Обновлено в 04:44
Здоровье

Диетолог рассказал, сколько можно есть клубники в день

Обновлено в 02:35
Политика

На Украине арестовали бывшего главу ЦИК ДНР

Напомним, что о задержании бывшего главы ЦИК ДНР проинформировал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Обновлено в 13:12
Шоу-бизнес

Водянова назвала слова Малышевой о детях этически недопустимыми

Обновлено в 09:29
Культура

Картину Цоя «Рождение звезды» продадут на аукционе

Обновлено в 11:40
Космос

«Хаббл» сфотографировал крошечную галактику с «большим сердцем»

Обновлено в 11:59
Шоу-бизнес

2-летняя дочка Полины Гагариной «сменила» фамилию

Дмитрий Исхаков недавно рассказал, что у Мии, которой в апреле исполнилось два года, резко испортился характер.
Обновлено в 19:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное