Футбол
Сегодня «Зенит» выходит из отпускаРадио Зенит 03:36
Футболисты нашей команды соберутся в Петербурге и после нескольких дней занятий на базе в Удельном парке отправятся в Австрию на тренировочные сборы.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 21:31, Вашингтон
Политика
Представители Демпартии Молдавии покинули страну
Политики и бизнесмены, связанные с Демократической партией Молдавии, в пятницу вечером покидают страну, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 16:17
Энергетика
«Укртрансгаз» сообщил о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о чрезвычайной ситуации на Украине. Об этом говорится на сайте компании.
Обновлено в 15:57
Общество
Журналисты пришли к выводу, что ИИ пока не может их заменить
Участники 6-го Всемирного конгресса информагентств пришли к выводу, что искусственный интеллект (ИИ) может помочь в работе СМИ, но пока не в состоянии заменить журналиста.
Обновлено в 20:12
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено в 12:10
Армия и оружие
Новые корпуса военного института открыли в Ленобласти
В Ленобласти состоялось открытие новых и модернизированных учебных корпусов автодрома Военного института Военной академии МТО им. А.В. Хрулева.
Обновлено в 16:38
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Здоровье
В ОЭЗ «Дубна» сдали кровь для детских медучреждений Подмосковья
60 человек сдали свою кровь в День донора, который впервые был организован на территории ОЭЗ «Дубна».
Обновлено в 20:50
Здоровье
У каждого пятого обладателя татуировки выявили проблемы со здоровьем
Каждый пятый обладатель татуировки или пирсинга в Великобритании испытывает определённые проблемы со здоровьем.
Обновлено в 14:52
Игры
«М.Видео-Эльдорадо»: продажи игр для ПК выросли впервые за пять лет
Помимо игр для консолей последнего поколения рост продемонстрировали диски для ПК – продажи выросли на 80% год к году, что произошло впервые за последние пять лет.
Обновлено в 11:27
Общество
Сын Алибасова захотел вывезти отца из России
Обновлено вчера в 22:36
Шоу-бизнес
Каменских показала постельное фото после свадьбы с Потапом
Певица Настя Каменских поделилась в инстаграме откровенным снимком. На фото артистка снята со спины.
Обновлено в 04:28
Политика
Медведчук: часть людей видят в Зеленском Порошенко
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала NewsOne заявил, что «риторика господина Зеленского начинает повторяться с риторикой господина Порошенко».
Обновлено в 20:23
Общество
Гороскоп на 13 июня: Стрельцам не стоит начинать новые дела
Стрельцам не стоит начинать новые дела.
Обновлено вчера в 01:29
Политика
Сотрудники Белого дома спели Трампу Happy Birthday to You
Обновлено в 17:25
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цены на газ для украинцев
Цена на газ для населения на Украине с 1 ноября 2018 года повысилась на 23,5 процента и составила около 300 долларов за тысячу кубометров, что приведет к росту цен на коммунальные услуги.
Обновлено в 20:14
Армия и оружие
Су-34 мощнейшей бомбой похоронил десятки боевиков
Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил мощной корректируемой авиабомбой КАБ-1500ЛГ целую группу боевиков в Сирии.
Обновлено в 04:13
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09
Происшествия
В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади
Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено в 15:30
Футбол
Кержаков рассказал о влиянии ЕГЭ на молодых футболистов
Тренер юношеской сборной по футболу Александр Кержаков рассказал, как единый государственный экзамен влияет на игроков команды.
Обновлено в 20:38
Общество
Росстандарт оценил долю суррогатного бензина в Крыму в 20%
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) по итогам проверок, проведенных в Крыму в мае и начале июня 2019 года, выявило реализацию фальсифицированного дизельного топлива в 47% взятых пробах, бензина — в 20%.
Обновлено в 18:36
Интернет
ESET обнаружила новый вид мошенничества в WhatsApp
Международная антивирусная компания ESET обнаружила новый вид мошенничества в мессенджере WhatsApp.
Обновлено в 04:39
Экономика
Кудрин назвал справедливый размер пенсий для россиян
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал справедливый размер пенсий, который бы приблизил выплаты жителей страны к европейским.
Обновлено в 04:44
Здоровье
Диетолог рассказал, сколько можно есть клубники в день
Обновлено в 02:35
Политика
На Украине арестовали бывшего главу ЦИК ДНР
Напомним, что о задержании бывшего главы ЦИК ДНР проинформировал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Обновлено в 13:12
Культура
Картину Цоя «Рождение звезды» продадут на аукционе
Обновлено в 11:40
Шоу-бизнес
2-летняя дочка Полины Гагариной «сменила» фамилию
Дмитрий Исхаков недавно рассказал, что у Мии, которой в апреле исполнилось два года, резко испортился характер.
Обновлено в 19:00