Футбол
Сегодня «Зенит» сыграет ключевой матч в ЕврокубкеНева Спорт 06:46
Сегодня в 22:00 «Зенит» сразится с «МораБанк Андоррой» в ТОП-16 Кубка Европы. Это ключевой матч за право попасть в плей-офф турнира — поражение максимально осложнит перспективу сине-бело-голубых на плей-офф.
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Автоматически обработаны 7194 источника, обновлено в 16:27, Ашберн
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Компания Subaru остановила завод в префектуре Гунма после того, как в партии комплектующих были обнаружены дефектные электроусилители руля.
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро в среду заявил, что его страна разрывает дипломатические отношения с США.
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Во время затмения на Луну упал метеорит
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Xiaomi показала складной смартфон
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Предполагается, что водители смогут использовать бортовой компьютер «Яндекса» вместо штатного музыкального проигрывателя или мультимедийной системы.
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Власти Санкт-Петербурга заключат договор на консервацию и и поддержание горных выработок и сооружений строящихся станций метрополитена, об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.
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Исполняющий обязанности главы Михайловского района Петр Зубок рассказал, что лекции с криминальными авторитетами в приморской школе не было.
Обновлено в 09:05
Происшествия
СК возбудил два дела о получении взятки полицейскими в Чехове
ГСУ СК России по Московской области возбудило уголовное дело о получении взятки главой отделения по борьбе с организованной преступностью уголовного розыска ОМВД по городу Чехову.
Обновлено в 10:49
Общество
Свидетель по делу «Седьмой студии» рассказал об обналичивании денег
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Судья получил перелом ноги в матче КХЛ между «Витязем» и «Торпедо»
Обновлено в 14:30
Происшествия
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Обновлено в 14:12
Происшествия
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В одном из жилых домов, расположенных на улице Авиамоторной в Москве, недовольные соседи выломали откидной пандус в подъезде, установленный управляющей компанией специально для ребенка-инвалида.
Обновлено в 14:44
Авто
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Происшествия
Поиски пропавшего самолета с футболистом Сала приостановлены
В районе Ла-Манша приостановлены поиски легкого одномоторного самолета Piper Malibu, на борту которого находился аргентинский футболист Эмилиано Сала, сообщает Le Monde.
Обновлено вчера в 13:17
Авто
Новый кроссовер Nissan Kicks вытеснит с рынка Nissan Terrano
Компания Nissan объявила старт продаж нового кроссовера Kicks, построенного на платформе Nissan Terrano.
Обновлено вчера в 05:49
Общество
В США замерз Ниагарский водопад
Один из самых крупных водопадов на северо-востоке США — Ниагарский — замерз из-за сильных морозов.
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Эксперты предупредили о сбоях в работе сайтов госорганов
По мнению экспертов, сбои в работе сайтов могут возникнуть у тех, кто самостоятельно поддерживает свой DNS-сервер, то есть у порталов госструктур и крупных частных компаний.
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Наука
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В Самаре объявлен режим чрезвычайной ситуации
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Общество
В небе над Москвой появилось гало
Утром в среду в небе над Москвой и рядом районов Подмосковья тысячи жителей увидели гало.
Обновлено в 07:30
Гаджеты
В Китае начались продажи Lenovo Z5 Pro GT на SoC Snapdragon 855
В Китае начались продажи нового смартфона Lenovo Z5 Pro GT.
Обновлено вчера в 08:42