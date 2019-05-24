Футбол

«Зенит» в матче с «Енисеем» сыграет в лазурной формеSoccer.ru 05:47

Зенит — Енисей
сегодня
в 07:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Пресс-служба "Зенита" сообщает, что петербургская команда сегодня в матче 30-го тура РПЛ против "Енисея" будет играть в лазурной форме.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сегодня «Зенит» проведет заключительный матч сезона

Невские Новости04:57

«Зенит» выпустил в продажу дополнительные билеты на матч с «Енисеем»

Neva.Today24 мая в 08:50

Стал известен состав «Зенита» на матч с «Енисеем»

Нева Спорт05:44

«Зенит» выставил чемпионский кубок на «Газпром Арене»

Мойка7805:30

«Зенит» выйдет на игру против «Енисея» в лазурном

Петербургский дневник05:04

На матч «Зенит» — «Енисей» проданы все билеты

Матч ТВ04:59

На последний матч «Зенита» в сезоне поступили в продажу дополнительные билеты

78.ru24 мая в 08:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 05:56, Ашберн
Происшествия

В Барнауле мать бросилась под фуру ради детей и погибла

Обновлено в 04:53
Авто

В России в апреле выросли продажи Renault на 5%

Французский автомобильный гигант Renault в апреле продал в России более 12,5 тысяч машин.
Обновлено в 05:14
Происшествия

Подросток с ножом напал на директора школы в Якутии

В Усть-Алданском районе Якутии в ходе конфликта 18-летний юноша ранил ножом директора Чаранской школы.
Обновлено в 01:56
Наука

Рак мочевого пузыря научились выявлять на самой ранней стадии

Обновлено в 03:40
Происшествия

Небольшой самолет застрял в деревьях в Германии

Обновлено вчера в 21:58
Происшествия

В Иркутске ликвидировали пожар в торговом центре

Ранее ведомство сообщило, что пожар произошел в торговом центре "Торгсервис" в Иркутске в воскресенье утром.
Обновлено вчера в 20:47
Происшествия

В Перу произошло сильное землетрясение магнитудой 8,0

Мощное землетрясение магнитудой 8,0 произошло на севере Перу, сообщает в воскресенье Геологическая служба США.
Обновлено в 04:16
Общество

Зеленский: в сердце Киева рождается свобода

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье поздравил жителей и гостей Киева с днем города.
Обновлено в 02:36
Политика

Выборы в Европарламент пройдут в 21 стране ЕС

Граждане семи стран ЕС (Нидерландов, Великобритании, Ирландии, Чехии, Словакии, Латвии и Мальты) уже проголосовали 23-25 мая, теперь выборы пройдут в оставшейся 21 стране сообщества.
Обновлено вчера в 19:10
Политика

Трамп не обеспокоен недавними ракетными пусками КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоят недавние запуски двух ракетных снарядов КНДР в восточном направлении.
Обновлено в 00:01
Общество

Синоптики предупредили о кратковременных дождях и грозе в Москве

Обновлено в 04:31
Политика

Иран предложил странам Персидского залива пакт о ненападении

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф предложил странам Персидского залива подписать договор о ненападении.
Обновлено в 05:47
Кино

«Золотую пальмовую ветвь» Канн получил фильм «Паразиты»

«Золотую пальмовую ветвь» получил фильм «Паразиты» корейца Пон Джун-Хо – современная история о принцах и нищих: семья смекалистых бедолаг обманным путем, выдавая себя за других людей, устраивается работать в семью доверчивых богачей, которых всячески облапошивает, пока совершенно невероятным образом не оказывается у них в заложниках.
Обновлено в 03:04
Происшествия

Таксист открыл огонь из пистолета-пулемета в ходе драки в Подмосковье

Благодаря продавцу противников практически удалось разнять, но возмущенный таксист пошел в контратаку, а после достал из багажника пистолет-пулемет (предположительно, травматический "Есаул").
Обновлено в 04:21
Экономика

Центробанк России выпустит монеты с новейшими атомными ледоколами

ЦБ России выпустит памятную монету, которая посвящена атомным ледоколам проекта "22220".
Обновлено вчера в 10:10
Политика

Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков

"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия

Британский альпинист умер на спуске с Эвереста

Альпинист из Великобритании, покоривший Эверест, скончался во время спуска. Он совершил восхождение в составе группы из шести человек.
Обновлено вчера в 13:39
Политика

СМИ: британская королевская семья устроит прием Трампу без участия Меган Маркл

Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл не примет участия в программе государственного визита в Великобританию президента США Дональда Трампа, который состоится 3-5 июня по приглашению королевы Елизаветы II.
Обновлено в 02:17
Происшествия

На полицейского напали с ножом в ночном клубе в Ленобласти

В ночном клубе «Марсель», расположенном в городе Волхов Ленинградской области злоумышленники напали с ножом и дробовиком на сотрудника местного ГИБДД.
Обновлено в 05:15
Спорт

Теннисный судья из России признана виновной в сокрытии коррупции

Антикоррупционная организация Tennis Integrity Unit (TIU) признала российскую теннисную судью Светлану Теряеву виновной в том, что она не сообщила о попытке подкупа перед одним из матчей.
Обновлено в 05:12
Происшествия

Задержан и.о. главы управления Росреестра по Дагестану

Исполняющий обязанности руководителя управления Росреестра по Дагестану Шамиль Гаджиев задержан в рамках уголовного дела о махинациях с земельными участками.
Обновлено вчера в 18:35
Финансы

Что ждет рубль в июне: четыре риска и взлет доллара с евро

Смягчение денежно-кредитной политики может снизить интерес к российским облигациям, что вероятно, не станет позитивом и для рубля.
Обновлено в 00:00
Наука

Эксперимент по сжатию льда не подтвердил «двуличность» воды

Обновлено 24 мая в 14:12
Политика

Медведев поздравил бизнесменов с профессиональным праздником

Обновлено в 04:24
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» вышел в Финский залив для испытаний

«Новейший корвет проекта 20385 «Гремящий» вышел в Финский залив для прохождения очередного этапа заводских ходовых испытаний», — заявили в пресс-службе.
Обновлено в 04:49
Музыка

Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все его финалисты

Обновлено 24 мая в 18:03
Баскетбол

Впервые в истории матч финала НБА пройдет за пределами США

Ранее «Рэпторс» в финальной серии Восточной конференции победили «Милуоки» со счетом 4-2.
Обновлено в 02:42
Происшествия

СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы

Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия

В Пекине град повредил лобовое стекло самолета при посадке

Обновлено в 03:32
Наука

Одна маленькая победа в войне с самым страшным врагом человечества

Обновлено в 03:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное