Футбол
«Зенит» в матче с «Енисеем» сыграет в лазурной формеSoccer.ru 05:47
Пресс-служба "Зенита" сообщает, что петербургская команда сегодня в матче 30-го тура РПЛ против "Енисея" будет играть в лазурной форме.
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