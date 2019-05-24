«Зенит» в матче с «Енисеем» сыграет в лазурной формеSoccer.ru 05:47

Пресс-служба "Зенита" сообщает, что петербургская команда сегодня в матче 30-го тура РПЛ против "Енисея" будет играть в лазурной форме.

«Зенит» в матче с «Енисеем» сыграет в лазурной форме

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