Сегодня «Зенит» проведет матч с ЦСКА в рамках молодежного первенстваПетербургский дневник 05:57

В субботу, 11 мая, петербургский футбольный клуб «Зенит»-м сыграет с ЦСКА-м матч 28-го тура молодежного первенства.

Сегодня «Зенит» проведет матч с ЦСКА в рамках молодежного первенства

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