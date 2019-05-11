Футбол

Сегодня «Зенит» проведет матч с ЦСКА в рамках молодежного первенстваПетербургский дневник 05:57

В субботу, 11 мая, петербургский футбольный клуб «Зенит»-м сыграет с ЦСКА-м матч 28-го тура молодежного первенства.
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На арене «Петровского» состоится матч между «Зенитом»-м и ЦСКА-м

Невские Новости03:52

В рамках молодежного первенства сразятся футбольные команды «Зенит» и «ЦСКА»

Gazeta.SPb06:33

Сегодня «Зенит» проведет матч с ЦСКА в рамках молодежного первенства

Петербургский дневник05:57
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Музыка

Сергей Лазарев пообещал представить русскоязычную версию песни Scream

Обновлено в 08:18
Общество

В Воронеж на мотофестиваль приехало около 2 тысяч байкеров

Около 2 тыс. любителей покататься на мотоциклах из разных уголков России и ближнего зарубежья пожаловали в столицу Черноземья на свой «профессиональный» фестиваль H.O.G. Spring Challenge, который взял начало на площади Ленина утром в субботу, 11 мая.
Обновлено в 08:00
Кино

Сестры Вачовски планируют перезапуск «Матрицы»

Обновлено в 10:32
Общество

Во Франции произошли столкновения «желтых жилетов» с полицией

Обновлено в 16:04
Политика

Цукерберг оценил требование разделить Facebook

Марк Цукерберг оценил слова Криса Хьюза о необходимости разделить компанию на несколько частей.
Обновлено в 15:28
Происшествия

В Ярославской области жертвами ДТП стали четыре человека

В управлении МВД по Ярославской области проинформировали о том, что в ДТП в регионе погибли четыре человека.
Обновлено в 14:17
Хоккей

Путин упал, приветствуя хоккейных зрителей в Сочи

Президент России Владимир Путин упал на льду во время приветствия зрителей Ночной хоккейной лиги в Сочи.
Обновлено в 04:54
Кино

В московском метро поставили Железный трон из «Игры престолов»

На станции московского метро «Деловой центр» установили Железный трон в преддверии выхода пятой серии финального восьмого сезона американского телесериала «Игра престолов».
Обновлено в 15:57
Политика

Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России

Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено в 07:26
Технологии

Затраты на потребительском IT-рынке в 2019 году достигнут $1,3 трлн

Компания International Data Corporation (IDC) опубликовала прогноз по потребительскому рынку информационных технологий (IT) на ближайшие годы.
Обновлено в 14:08
Авто

Компания Evolve показала гонку BMW M5 F10 и Audi C7 RS6 Avant

Компания Evolve Automotive устроила тестовый заезд Audi C7 RS6 Avant и BMW M5 F10.
Обновлено в 04:03
Культура

Скончался актер Клемент фон Франкенштейн

Американский киноактер Клемент фон Франкенштейн скончался на 75-ом году жизни в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стала гипоксия.
Обновлено в 14:25
Общество

Эксперт объяснил появление артистов на юбилее лидера ОПГ

Специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров, более известный по кличке Фима Жиганец, объяснил появление звёзд российского шоу-бизнеса на дне рождения лидера тамбовской ОПГ (организованная преступная группа) Владимира Барсукова.
Обновлено в 10:22
Хоккей

Георгиев займет ворота сборной России в матче против австрийцев

"Георгиев будет играть против австрийцев в воскресенье", – приводит слова главного тренера сборной России Ильи Воробьева РИА Новости.
Обновлено в 07:23
Происшествия

Вице-губернатор Петербурга уточнила число пострадавших в ДТП с трамваем

При столкновении трамвая, микроавтобуса и автомобиля в Санкт-Петербурге пострадали шесть человек, в том числе два подростка.
Обновлено в 14:47
Общество

«Говорит Москва» опровергла перенос похорон Доренко

Информация СМИ о переносе даты похорон не соответствует действительности, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Twitter.
Обновлено в 13:28
Политика

Китай ответит США на повышение пошлин

Пекин выразил глубокое сожаления из-за решения Вашингтона повысить пошлины на импорт продукции из страны с 10 до 25%.
Обновлено вчера в 06:07
Происшествия

Дочь Сергея Доренко попросила не сжигать тело отца

Обновлено вчера в 11:47
Музыка

Little Big выпустил песню в память о Ките Флинте

Российская рэйв-группа Little Big выпустила новую песню под названием Rave In Peace («Отрывайся с миром», по примеру Rest In Peace — «Покойся с миром», — прим.).
Обновлено вчера в 13:07
Футбол

«Сибирь» минимально обыграла «Армавир»

"Армавир" и "Сибирь", команды из нижней четверти турнирной таблицы ФНЛ, играли в матче 36-го тура.
Обновлено в 12:05
Общество

В Лондоне появятся работающие на водороде двухэтажные автобусы

Обновлено в 12:52
Происшествия

Россиянка попалась со 100 кг экстази на белорусской таможне

Белорусские таможенники обнаружили у гражданки России около 100 кг экстази, которые женщина пыталась перевезти в Польшу.
Обновлено в 12:17
Происшествия

В ДРК пять человек погибли при обрушении стены церкви

Стена церкви обрушилась на дом, где жила семья в городе Букаву на востоке Демократической республики Конго: погибли пять человек, в том числе трое детей, сообщает портал Actualite со ссылкой на представителя местного гражданского общества.
Обновлено в 14:59
Футбол

«Томь» проиграла ярославскому «Шиннику»

Обновлено в 10:06
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова отказалась от диеты во время отдыха на Мальдивах

Возможно, во время отдыха Волочкова решила расслабиться и отказаться от диеты. Балерина отправилась на Мальдивы.
Обновлено в 15:24
Здоровье

Главный диетолог Минздрава дал рекомендации по приему витаминов

В России регулярно принимают витамины 5–7% граждан, отметил он и добавил, что большинство россиян страдают от сочетанного дефицита витаминов.
Обновлено в 06:26
Армия и оружие

Сирийская армия освободила от боевиков «Ан-Нусры» пять поселений

Обновлено в 15:42
Происшествия

На Камчатке медведь обокрал охотников

Охотники попытались напугать медведя и стали стрелять в воздух, однако это не заставило животное бросить свою добычу.
Обновлено в 04:45
Общество

Названа диета для предотвращения сердечной недостаточности

Диета DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии) снижает риск развития сердечной недостаточности на 50 процентов, выяснили американские ученые.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес

Фигуристка Ирина Слуцкая впервые рассказала историю своего развода

Известная российская фигуристка и телеведущая Ирина Слуцкая впервые рассказала, почему она развелась со своим супругом, боксером Сергеем Михеевым.
Обновлено в 16:01
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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