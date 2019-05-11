Футбол
Сегодня «Зенит» проведет матч с ЦСКА в рамках молодежного первенстваПетербургский дневник 05:57
В субботу, 11 мая, петербургский футбольный клуб «Зенит»-м сыграет с ЦСКА-м матч 28-го тура молодежного первенства.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 16:19, Ашберн
Общество
В Воронеж на мотофестиваль приехало около 2 тысяч байкеров
Около 2 тыс. любителей покататься на мотоциклах из разных уголков России и ближнего зарубежья пожаловали в столицу Черноземья на свой «профессиональный» фестиваль H.O.G. Spring Challenge, который взял начало на площади Ленина утром в субботу, 11 мая.
Обновлено в 08:00
Кино
Сестры Вачовски планируют перезапуск «Матрицы»
Обновлено в 10:32
Политика
Цукерберг оценил требование разделить Facebook
Марк Цукерберг оценил слова Криса Хьюза о необходимости разделить компанию на несколько частей.
Обновлено в 15:28
Происшествия
В Ярославской области жертвами ДТП стали четыре человека
В управлении МВД по Ярославской области проинформировали о том, что в ДТП в регионе погибли четыре человека.
Обновлено в 14:17
Хоккей
Путин упал, приветствуя хоккейных зрителей в Сочи
Президент России Владимир Путин упал на льду во время приветствия зрителей Ночной хоккейной лиги в Сочи.
Обновлено в 04:54
Кино
В московском метро поставили Железный трон из «Игры престолов»
На станции московского метро «Деловой центр» установили Железный трон в преддверии выхода пятой серии финального восьмого сезона американского телесериала «Игра престолов».
Обновлено в 15:57
Политика
Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России
Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено в 07:26
Технологии
Затраты на потребительском IT-рынке в 2019 году достигнут $1,3 трлн
Компания International Data Corporation (IDC) опубликовала прогноз по потребительскому рынку информационных технологий (IT) на ближайшие годы.
Обновлено в 14:08
Авто
Компания Evolve показала гонку BMW M5 F10 и Audi C7 RS6 Avant
Компания Evolve Automotive устроила тестовый заезд Audi C7 RS6 Avant и BMW M5 F10.
Обновлено в 04:03
Культура
Скончался актер Клемент фон Франкенштейн
Американский киноактер Клемент фон Франкенштейн скончался на 75-ом году жизни в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стала гипоксия.
Обновлено в 14:25
Общество
Эксперт объяснил появление артистов на юбилее лидера ОПГ
Специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров, более известный по кличке Фима Жиганец, объяснил появление звёзд российского шоу-бизнеса на дне рождения лидера тамбовской ОПГ (организованная преступная группа) Владимира Барсукова.
Обновлено в 10:22
Хоккей
Георгиев займет ворота сборной России в матче против австрийцев
"Георгиев будет играть против австрийцев в воскресенье", – приводит слова главного тренера сборной России Ильи Воробьева РИА Новости.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Вице-губернатор Петербурга уточнила число пострадавших в ДТП с трамваем
При столкновении трамвая, микроавтобуса и автомобиля в Санкт-Петербурге пострадали шесть человек, в том числе два подростка.
Обновлено в 14:47
Общество
«Говорит Москва» опровергла перенос похорон Доренко
Информация СМИ о переносе даты похорон не соответствует действительности, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Twitter.
Обновлено в 13:28
Политика
Китай ответит США на повышение пошлин
Пекин выразил глубокое сожаления из-за решения Вашингтона повысить пошлины на импорт продукции из страны с 10 до 25%.
Обновлено вчера в 06:07
Происшествия
Дочь Сергея Доренко попросила не сжигать тело отца
Обновлено вчера в 11:47
Музыка
Little Big выпустил песню в память о Ките Флинте
Российская рэйв-группа Little Big выпустила новую песню под названием Rave In Peace («Отрывайся с миром», по примеру Rest In Peace — «Покойся с миром», — прим.).
Обновлено вчера в 13:07
Футбол
«Сибирь» минимально обыграла «Армавир»
"Армавир" и "Сибирь", команды из нижней четверти турнирной таблицы ФНЛ, играли в матче 36-го тура.
Обновлено в 12:05
Происшествия
Россиянка попалась со 100 кг экстази на белорусской таможне
Белорусские таможенники обнаружили у гражданки России около 100 кг экстази, которые женщина пыталась перевезти в Польшу.
Обновлено в 12:17
Происшествия
В ДРК пять человек погибли при обрушении стены церкви
Стена церкви обрушилась на дом, где жила семья в городе Букаву на востоке Демократической республики Конго: погибли пять человек, в том числе трое детей, сообщает портал Actualite со ссылкой на представителя местного гражданского общества.
Обновлено в 14:59
Футбол
«Томь» проиграла ярославскому «Шиннику»
Обновлено в 10:06
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова отказалась от диеты во время отдыха на Мальдивах
Возможно, во время отдыха Волочкова решила расслабиться и отказаться от диеты. Балерина отправилась на Мальдивы.
Обновлено в 15:24
Здоровье
Главный диетолог Минздрава дал рекомендации по приему витаминов
В России регулярно принимают витамины 5–7% граждан, отметил он и добавил, что большинство россиян страдают от сочетанного дефицита витаминов.
Обновлено в 06:26
Происшествия
На Камчатке медведь обокрал охотников
Охотники попытались напугать медведя и стали стрелять в воздух, однако это не заставило животное бросить свою добычу.
Обновлено в 04:45
Общество
Названа диета для предотвращения сердечной недостаточности
Диета DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии) снижает риск развития сердечной недостаточности на 50 процентов, выяснили американские ученые.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес
Фигуристка Ирина Слуцкая впервые рассказала историю своего развода
Известная российская фигуристка и телеведущая Ирина Слуцкая впервые рассказала, почему она развелась со своим супругом, боксером Сергеем Михеевым.
Обновлено в 16:01